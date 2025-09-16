Cá chẽm hấp kiểu Hoa – món ngon nhà hàng dễ làm tại nhà đãi khách

Lần đầu ăn cá chẽm hấp kiểu Hoa

Một lần vào TP Hồ Chí Minh, tôi ghé quán nhỏ của người bạn gốc Hoa và được mời thưởng thức món cá chẽm hấp kiểu Hoa. Đĩa cá hấp đơn giản, chỉ có một con cá tươi, vài lát gừng, ít hành, nước tương rưới lên.

Nhưng khi gắp miếng cá hấp vào miệng cảm nhận ngay được vị ngọt tự nhiên quyện mùi gừng thơm và nước sốt đậm đà khiến tôi rất thích và hỏi cách làm. Từ đó, mỗi khi nhà có khách, hay muốn đổi món ăn cho cả nhà là tôi lại làm món cá chẽm hấp kiểu Hoa và luôn thành công bởi cứ bưng đĩa cá ra bàn là hết rất nhanh.

Cá chẽm có tên gọi khác là cá vược, cá chẽm biển. Giống cá này thân dài hơi dẹt, vảy bạc sáng. Thịt cá trắng, ít xương dăm, vị ngọt tự nhiên, mềm nhưng săn chắc. Cá chẽm rất giàu protein, nhưng lại ít chất béo xấu. Cá cung cấp omega-3, omega-6 tốt cho tim mạch; Canxi, phốt pho, vitamin nhóm B giúp chắc xương, sáng da.

Sau đây là cách chế biến món cá chẽm hấp kiểu Hoa thơm ngon, bổ dưỡng.

Nguyên liệu cho món cá chẽm hấp kiểu Hoa

1 con cá chẽm (khoảng 700g – 1kg), làm sạch, bỏ ruột, khứa nhẹ hai bên mình cá.

1 nhánh gừng tươi, thái sợi.

3–4 nhánh hành lá, cắt khúc, phần lá chẻ sợi.

2 thìa canh nước tương ngon.

1 thìa cà phê dầu mè.

1 thìa cà phê đường.

1 thìa dầu ăn.

1 quả ớt đỏ, thái sợi (tùy chọn).

Cách làm cá chẽm hấp kiểu Hoa ngon chuẩn vị

Rửa sạch cá, để ráo rồi thấm khô bằng giấy bếp.

Lót vài lát gừng và hành dưới bụng cá để khử mùi tanh.

Đặt cá vào đĩa sâu lòng, rải phần gừng thái sợi và hành lá lên trên.

Bắc nồi hấp, đun sôi nước rồi cho cá vào hấp khoảng 12–15 phút (tùy kích thước cá).

Trong lúc chờ, pha nước sốt: trộn nước tương, dầu mè, đường, khuấy tan.

Khi cá chín, chắt bỏ phần nước hấp ra, rưới hỗn hợp sốt lên.

Phi nóng dầu ăn rồi rưới thẳng lên hành, gừng, ớt để dậy mùi thơm.

Thế là hoàn thành món cá chẽm hấp kiểu Hoa nóng hổi, thơm phức, thơm ngon lạ miệng để đãi khách, hay đổi bữa tươi cho cả nhà.

Mẹo nhỏ để món cá hấp thêm tròn vị

Cá phải tươi, mắt trong, thịt chắc thì khi hấp mới ngọt.

Đừng hấp quá lâu, thịt cá sẽ bị bở và khô.

Chắt bỏ nước tiết ra trong quá trình hấp để cá không bị tanh.

Thêm vài lát chanh khi hấp nếu muốn hương vị thanh nhẹ hơn.

Ăn cá chẽm hấp cùng gì thì ngon?

Món này hợp nhất với cơm trắng nóng. Ngoài ra, có thể ăn kèm bún tươi, rau sống, chấm thêm chút nước tương gừng ớt là tuyệt vời. Một chén canh chua hoặc rau luộc cũng rất hợp.

Để món cá hấp kiểu Hoa ngon cần khử tanh, lau sạch huyết cá. Ảnh internet

Những lưu ý khi ăn cá chẽm hấp kiểu Hoa

Món cá chẽm hấp kiểu Hoa dễ làm, dễ ngon, không lo thất bại. Có nồi hấp chuyên dụng là tốt nhất, chỉ cần chú ý thời gian phù hợp, không hấp quá lâu, cũng không quá ít thời gian.

Tuy nhiên, nếu không có nồi hấp chuyên dụng bạn có thể hấp món cá chẽm hấp kiểu Hoa này bằng nồi cơm điện, nồi thường. Chỉ cần đổ nước sôi vào, đậy kín và hấp đúng thời gian là cá vẫn chín mềm - và chú ý thời gian hấp vừa đủ.

Lợi ích khi ăn cá chẽm hấp kiểu Hoa

Thịt cá chẽm ít béo, giàu đạm, phù hợp cho người muốn ăn lành mạnh.

Món hấp là cách giữ trọn dinh dưỡng, không nhiều dầu mỡ.

Gừng, hành, dầu mè giúp ấm bụng, kích thích tiêu hóa.

Tốt cho tim mạch, da dẻ và xương khớp.

Cá chẽm hấp kiểu Hoa ngon miệng, không cầu kỳ, mà rất dễ làm. Ảnh internet

Lưu ý để ăn cá chẽm hấp kiểu Hoa thơm ngon đúng vị

1. Món cá chép kiểu Hoa không nhất thiết phải ướp, bởi món này ướp lâu sẽ làm cá mất độ ngọt tự nhiên. Chỉ cần lót một lớp gừng, hành lá vào xửng rồi cho cá vào hấp (không nên dùng dấm, rượu nấu ăn, muối, nước tương nhạt vì sẽ làm hỏng vị cá).

2. Cá chẽm hấp kiểu Hoa ăn ngon nhất khi vừa chín tới. Không nên để lâu, hay để qua đêm vì mất ngon ngọt, còn bị tanh.

3. Có thể thay nước tương bằng nước mắm - nhưng như thế sẽ ra món ăn Việt, không đúng kiểu Hoa.

4. Sau khi hấp, có thể đổ dầu nóng và xì dầu phủ lên cá hấp giúp món ăn đậm đà.

Cá chẽm hấp kiểu Hoa không cầu kỳ, mà rất dễ làm. Chỉ cần một con cá chẽm tươi với vài gia vị là có ngay món cá chẽm hấp kiểu Hoa ngọt thanh, thơm lừng, lạ miệng, ngon như nhà hàng để đãi khách, hoặc đổi món cho bữa cơm gia đình.

Cá chẽm dễ chế biến, có thể hấp theo nhiều cách khác nhau: - Cá chẽm hấp bia dậy mùi thơm đặc trưng, thịt cá săn chắc. - Cá chẽm hấp xì dầu kiểu Nhật bằng cách: Cho thêm nấm, rong biển sẽ ra hương vị lạ. - Cá chẽm hấp sả ớt: Giống món ăn Việt, thơm cay ấm bụng, hợp với thời tiết thu - đông. - Cá chẽm hấp gừng nghệ: Tốt cho tiêu hóa, chống cảm lạnh, hợp thời tiết thu - đông. - Cá chẽm hấp tía tô là món ngon thanh mát, hợp cho người cảm lạnh, ho. Ngoài ra, cá chẽm có thể nướng muối ớt, nấu canh chua, chiên xù, làm lẩu, fillet sốt bơ tỏi, hoặc sốt chanh dây.