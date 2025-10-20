Khách Mỹ ngỡ ngàng với món đặc sản Việt Nam thơm ngon chế biến chỉ 20 giây

Chad Kubanoff (38 tuổi) là một đầu bếp người Mỹ, hiện sống tại TPHCM cùng vợ người Việt Nam và các con. Anh sở hữu kênh YouTube với 135.000 người theo dõi, thường xuyên đăng tải các video trải nghiệm ẩm thực đường phố tại Việt Nam.

Mới đây, Chad đưa con trai và Michael - một người bạn của Chad - ghé quán ăn chuyên đặc sản Huế ở TPHCM. Anh từng đi qua quán ăn này nhưng đây là lần đầu đến để thưởng thức.

Khi cầm thực đơn, Chad thấy có rất nhiều món mới lạ như bánh ép trứng, bánh ép tôm thịt, bánh ép bò khô, hột vịt lộn om bầu. Anh cũng thử gọi bánh lọc chiên, tré trộn, chả ốc hấp để trải nghiệm.

Chad giới thiệu với bạn rằng, bánh ép là đặc sản của Thành phố Huế, cố đô xưa của Việt Nam, nằm tại miền Trung. Món bánh ép có cả phiên bản bánh khô. "Bánh ép khô nhìn khá giống bánh tráng nướng. Tôi sẽ mua mang về vì vợ tôi chắc sẽ rất thích", Chad nói.

Bánh ép là món đặc sản của Huế với giá rẻ, chỉ 3.000-5.000 đồng/chiếc. Ảnh: Bánh ép Huế

Bánh ép là món đặc sản nổi tiếng của xứ Huế, có loại bánh ép khô (thường được đóng gói, có thể mang đi xa làm quà) và bánh ép ướt (phục vụ thực khách ăn tại chỗ).

Món bánh này làm từ những nguyên liệu đơn giản là bột lọc, trứng, hành lá, sau này được biến tấu, kết hợp cùng các nguyên liệu như thịt lợn, tôm, pate, xúc xích...

Bánh ép hiện nay được kết hợp với nhiều thành phần hơn, tạo sự đa dạng. Ảnh: Bánh ép Gia Di

Có nơi, đầu bếp sẽ nặn bột thành những cục nhỏ, phía trên điểm thêm một chút thịt, hành lá rồi cho vào ép giữa 2 tấm gang nóng rực.

Hai tấm gang được bôi dầu ăn, đóng chặt lại và giữ trên lửa khoảng 10 giây. Sau đó, đầu bếp mở khuôn, thêm vào trứng cút sống hoặc phết hỗn hợp trứng gà, ép thêm vài giây nữa, lật qua lật lại đều tay cho bánh vàng ươm 2 mặt.

Cũng có nơi, giống như quán ăn mà Chad thưởng thức, đầu bếp dùng hỗn hợp bột loãng thay vì nặn thành cục nhỏ. Sau đó, họ lần lượt cho thêm trứng, tôm, thịt theo yêu cầu của khách.

Để chiếc bánh chín đều, cạnh giòn, trong mềm, đầu bếp phải canh lửa thật khéo, ép và lật tấm gang đều tay. Ảnh: Chad Kubanoff

Đĩa bánh khi bưng ra cho Chad còn nóng hổi. Phục vụ kèm món ăn này là đĩa rau sống tươi có xà lách, rau răm và đu đủ, cà rốt chua ngọt.

Thực khách sẽ cuốn tròn chiếc bánh với các đồ ăn kèm rồi chấm mắm nêm hoặc mắm đủ vị chua, ngọt, cay. Cả Chad, bạn anh và con trai đều sử dụng mắm nêm. Chad thành thạo thêm vào ớt, tỏi để nước chấm dậy vị.

Chad gật gù khen chiếc bánh vừa giòn lại có độ dai, ăn kèm rau xanh, đồ chua rất hấp dẫn, tươi mới. Chad khá thích thú khi thấy chiếc bánh được làm trong 15-20 giây mà thơm ngon đến vậy.

Bánh ép nóng hổi ăn kèm rau răm, xà lách, đu đủ, cà rốt muối chua. Ảnh: Chad Kubanoff

Chad Kubanoff thưởng thức món đặc sản một cách ngon miệng. Ảnh: Chad Kubanoff

Michael thì cho rằng, món bánh ép có kết cấu khá giống bánh Tortilla - một loại bánh mì dạng dẹt được làm từ bột bắp hoặc bột mì, phổ biến ở Mexico và các nước Nam Mỹ.

Mỗi đĩa bánh ép (4 chiếc) có giá từ 20.000–36.000 đồng, tùy nguyên liệu. Chad cũng thử món trứng vịt lộn om bầu - lần đầu tiên anh thấy - nhưng anh cho biết, mình vẫn thích món trứng vịt lộn luộc hơn.