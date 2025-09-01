Lan tỏa tinh thần yêu nước từ ẩm thực dịp Quốc khánh

Anh Đặng Văn Việt cùng con trai làm bánh pana cotta hình lá cờ Tổ quốc tại nhà ở Hà Nội. Theo anh Việt, hoạt động không chỉ giúp gia đình gắn kết mà còn là cách anh truyền tình yêu nước, những hiểu biết về ngày lễ đặc biệt đến thế hệ trẻ một cách tự nhiên, thú vị. "Khoảnh khắc được cùng gia đình quây quần dịp này, tôi càng thêm yêu và biết ơn vì được sống ở thời bình", ông bố 38 tuổi nói.

Chị Duấn Nguyễn, chủ tiệm bánh kem và thạch rau câu tại Quận 9, TP.HCM, không ngừng sáng tạo với những chiếc thạch rau câu hình cờ đỏ sao vàng. Không chỉ bày bán, chị còn tặng miễn phí cho khách hàng và những người thân yêu như một cách lan tỏa tình yêu quê hương, dân tộc.

Tại Hà Nội, chị Ngô Tuyết Nhung cũng không kém phần bận rộn khi tiệm bánh crepe của chị nhận được hàng trăm đơn đặt hàng mỗi ngày. Mỗi chiếc bánh crepe sầu riêng không chỉ là một món ăn ngon mà còn mang hình cờ đỏ sao vàng, trở thành món quà ý nghĩa dành tặng những người yêu nước. “Bánh crepe sầu riêng này được làm từ nguyên liệu tươi ngon, kết hợp với lớp vỏ bánh thơm lừng và hình cờ đỏ sao vàng rất dễ nhận diện. Mỗi ngày, tiệm của tôi phải làm từ 700 đến 800 chiếc để đáp ứng nhu cầu,” chị Nhung cho biết.

Qua từng bức ảnh, từng hành động nhỏ, tinh thần tự hào dân tộc được thổi bùng theo cách trẻ trung, gần gũi và đầy cảm hứng – đúng như cách mà thế hệ trẻ đang giữ gìn và làm mới tình yêu dành cho đất nước hôm nay.