Cách làm cookie cờ đỏ sao vàng, món quà tặng ý nghĩa dịp Quốc khánh 2/9

Nguyên liệu:

- 150gr bơ mềm

- 90gr đường xay

- 1gr muối

- 2gr vani

- 50gr trứng gà

- 300gr bột mì đa dụng

- 30gr bột hạnh nhân

- 1gr bột nở

- Màu đỏ bột gốc dầu

- Màu vàng bột gốc dầu.

Cách làm:

Cho bơ mềm, đường, muối, vani đánh bằng phới lồng hoặc máy cho hòa quyện. Thêm trứng vào đánh đều. Rây bột mì, bột hạnh nhân, bột nở cho mịn rồi trộn vào hỗn hợp bơ. Thành phẩm sẽ có khối bột dẻo, mịn, không dính tay.

Lấy ra 50 - 70gr bột thành phẩm trộn với 0.5gr màu vàng. Phần còn lại trộn với 1gr màu đỏ. Sẽ được 2 khối bột.

Lấy 2 tờ giấy nến, đặt bột màu vàng ở giữa 2 tờ cán mỏng rồi dùng khuôn ngôi sao nhấn. Sau khi nhấn xong màu vàng thì cho nguyên khay vào tủ đông cho bột cứng lại.

Trong lúc đó cán tiếp lớp bột đỏ và dùng khuôn hình lá cờ để nhấn.

Gỡ phần bột màu vàng hình ngôi sao ra. Nhân lúc còn lạnh sẽ nhấn vào giữa phần lá cờ màu đỏ. Thao tác cần làm nhanh tay khi phần ngôi sao còn lạnh. Làm lần lượt rồi cho cả khay vào tủ đông tiếp, đợi bột bánh cứng lại mới gỡ ra để lên mâm nướng.

Nhiệt nướng 170 độ trong 20-25 phút, có thể che mặt ở 5 phút cuối để không bị xém.

Những chiếc cookie nhỏ xinh hình lá cờ Tổ quốc sẽ là món quà vô cùng ý nghĩa dành tặng bạn bè, người thân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới.