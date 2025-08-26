Thưởng thức đặc sản Hà Nội dịp lễ 2/9 qua những món ăn nổi tiếng

Phở Hà Nội

Phở không chỉ là món ăn sáng quen thuộc của người Việt mà còn là biểu tượng của ẩm thực Hà Nội được phục vụ cả ngày tại nhiều quán ăn lớn nhỏ. Điểm đặc trưng làm nên hương vị khó quên của phở Hà Nội nằm ở phần nước dùng được ninh từ xương bò trong nhiều giờ, hòa quyện cùng hương thơm dịu nhẹ của quế và hồi.

Tô phở đầy đủ bao gồm bánh phở mềm, thịt bò thái mỏng, hành lá và các loại rau thơm rắc đều phía trên. Vị ngọt thanh của nước, vị béo nhẹ từ thịt cùng mùi thơm của rau gia vị khiến thực khách chỉ cần thử một lần cũng đủ cảm nhận được sự tinh tế trong món ăn trứ danh này.

Bún ốc Hà Nội

Bún ốc – món ngon Hà Nội trứ danh – chinh phục thực khách bởi hương vị mộc mạc mà khó quên. Được chế biến từ những nguyên liệu quen thuộc như ốc nhồi hoặc ốc vặn, cà chua, bún tươi, rau thơm và gia vị truyền thống, món ăn này là đại diện tiêu biểu cho ẩm thực Hà Nội.

Nước dùng trong veo, dậy mùi tía tô thơm lừng, hòa quyện cùng vị ngọt thanh từ ốc và cà chua, tạo nên một trải nghiệm vị giác rất riêng. Món này thường được người dân Thủ đô chọn làm bữa sáng hoặc bữa trưa nhẹ nhàng, vừa ngon miệng vừa đầy đủ dưỡng chất.

Bún chả Hà Nội

Trong số những món ăn nổi tiếng Hà Nội, bún chả là cái tên không thể thiếu – một món ăn mang đậm hương vị truyền thống và tinh thần của người Tràng An. Bún chả được chia thành hai loại phổ biến là chả chấm và chả chan, mỗi loại đều có sức hút riêng biệt.

Thịt trong bún chả Hà Nội được tẩm ướp kỹ lưỡng rồi đem nướng trên bếp than hồng, tạo nên mùi thơm hấp dẫn khó cưỡng. Khi ăn, thực khách sẽ cảm nhận được sự hòa quyện giữa bún tươi, rau sống, đồ chua giòn giòn và bát nước mắm pha chua ngọt đậm đà. Một chút ớt hoặc hạt tiêu sẽ giúp món ăn thêm phần đậm vị và kích thích vị giác.

Không chỉ có những món ăn tinh tế, ẩm thực Hà Nội còn chinh phục du khách bằng những món dân dã đậm chất đường phố, tiêu biểu như bún đậu mắm tôm. Từ nguyên bản đơn giản với bún lá, đậu phụ rán vàng giòn và mắm tôm dậy mùi, món ăn nay đã được biến tấu đa dạng với sự góp mặt của thịt luộc, chả cốm, nem rán, lòng heo và nhiều topping đặc sản Hà Nội khác, mang lại trải nghiệm phong phú cho người thưởng thức.

Bún thang Hà Nội

Bún thang Hà Nội nổi tiếng bởi sự cầu kỳ và tinh tế trong từng nguyên liệu, đúng chuẩn một món ăn đại diện tiêu biểu cho ẩm thực Hà Nội. Để làm nên tô bún thang chuẩn vị, người đầu bếp phải chuẩn bị gần 20 loại nguyên liệu khác nhau như: trứng gà chiên mỏng thái sợi, thịt gà xé phay, giò lụa thái mỏng, cùng tôm khô, mực khô, rau răm, và nhiều gia vị đi kèm.

Tất cả hòa quyện tạo nên một tô bún rực rỡ, hấp dẫn cả về màu sắc lẫn hương vị. Nước dùng trong veo, được ninh từ gà luộc, mang lại vị ngọt thanh và thơm dịu – khiến ai thưởng thức cũng cảm nhận được sự nhẹ nhàng, tinh khiết đặc trưng của món bún truyền thống này. Nếu bạn đang tìm một món ngon Hà Nội cho bữa sáng hay đơn giản muốn khám phá đặc sản Hà Nội, thì bún thang chắc chắn là lựa chọn không nên bỏ qua.

Cốm làng Vòng

Khi thu về trên khắp phố phường Hà Nội, những ai yêu mến mảnh đất thủ đô đều không thể không nhắc đến cốm Làng Vòng – một trong những đặc sản Hà Nội gắn liền với mùa thu. Đây không chỉ là món ăn truyền thống, mà còn là món quà mang đậm hồn quê, khiến bao du khách phương xa luôn mong mỏi được thưởng thức và mua mang về sau mỗi chuyến đi.

Cốm Làng Vòng được làm từ nếp non, trải qua quy trình chế biến thủ công đầy tỉ mỉ. Từng mẻ cốm xanh mướt, thơm lừng mùi nếp mới, gói gọn trong lá sen, không chỉ mang vị ngọt bùi mà còn lưu giữ trọn vẹn hương vị truyền thống của ẩm thực Hà Nội.

Bánh cuốn

Một trong những món không thể bỏ lỡ khi khám phá ẩm thực Hà Nội chính là bánh cuốn Thanh Trì – đặc sản gắn liền với hình ảnh người Hà Nội xưa. Bánh được tráng mỏng tang như lớp lụa, có màu trắng trong hấp dẫn, thơm nhẹ mùi gạo mới. Khi còn nóng, bánh được phết nhẹ lớp mỡ hành, khiến bề mặt trở nên bóng bẩy, quyện với màu vàng nâu giòn rụm của hành phi.

Bánh cuốn Thanh Trì thường ăn kèm với chả quế – món chả đặc trưng có vị đậm đà, thoảng hương quế thơm nồng. Sự kết hợp giữa chả quế dai giòn, bánh cuốn mềm mịn và nước mắm pha khéo tạo nên hương vị tinh tế, đậm chất Hà Nội mà ai đã thử một lần cũng khó quên.

Chả cá Lã Vọng

Chả cá Lã Vọng – món đặc sản Hà Nội trứ danh, được chế biến từ cá lăng tươi, loại cá thơm ngon, ít xương và giàu đạm. Những miếng cá sau khi được tẩm ướp kỹ càng sẽ được chiên vàng giòn, rồi ăn kèm với bún tươi, rau thơm và đậu phộng rang, tạo nên một hương vị khó quên.

Đặc biệt, để cảm nhận trọn vẹn tinh hoa của ẩm thực Hà Nội, bạn nên ăn kèm với mắm tôm pha chanh ớt – thứ gia vị đậm đà góp phần nâng tầm món ăn. Chả cá Lã Vọng không chỉ là món ngon nổi tiếng mà còn là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm địa điểm ăn ngon ở Hà Nội vào bữa trưa hay buổi tối cùng người thân, bạn bè.