Ai mê lòng lợn nhất định phải làm món này đãi gia đình dịp nghỉ lễ 2/9
Thời tiết dịp 2/9 sắp tới dự báo sẽ mát mẻ, cùng gia đình quây quần bên nồi lẩu cháo lòng sẽ là lựa chọn tuyệt vời. Áp dụng thêm bí kíp dưới đây, đảm bảo ai cũng gật gù khen ngon.
Nguyên liệu:
- Lòng lợn
- Tim lợn
- Cật lợn
- Gan lợn
- Lưỡi lợn
- Xương
- Gạo
- Hành lá, rau mùi, hành củ, ớt
- Gia vị: Nước mắm, hạt tiêu, bột canh.
Cách làm:
Hầm xương lấy nước nấu cháo. Lưu ý, nấu cháo phải thật loãng và nấu bằng nồi lẩu chống dính để không bị cháy đáy nồi.
Tim, gan, cật, lưỡi và lòng lợn ngâm sữa tươi khoảng 15 phút để không bị hôi. Thái miếng vừa ăn. Lưu ý có thể thêm bớt các nguyên liệu tùy theo sở thích của các thành viên trong gia đình.
Chuẩn bị hành phi, rau thơm và ớt để ăn kèm với lẩu cháo.
Lấu cháo lòng nóng hổi, ngọt đậm đà sẽ là món khoái khẩu của những ai mê lòng lợn. Các nguyên liệu khi nhúng vừa chín tới không bị dai, hòa quyện với cháo thơm ngậy ngon tuyệt vời!
Mừng 80 năm Quốc khánh 2/9, nhiều chị em đã sáng tạo “mâm cỗ yêu nước”, trang trí nhà cửa rực rỡ sắc cờ, gửi gắm tình yêu quê hương từ những điều bình...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-30/08/2025 23:52 PM (GMT+7)