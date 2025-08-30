Món ngon cho mâm cơm gia đình trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 siêu dễ làm tại nhà

Ghẹ hấp

Đây là một món ăn khá dễ làm và công đoạn chế biến không tốn quá nhiều thời gian. Trước tiên, bạn cần chuẩn bị những con ghẹ tươi ngon còn sống. Sau đó, dùng mũi dao đâm vào phần yếm rồi cắt phần dây buộc, rửa sạch. Bắc nồi lên bếp để đun sôi một lượng nước vừa phải, cho ghẹ vào nồi hấp với rượu trắng và dấm theo tỉ lệ 1:1 trong khoảng 10 – 15 phút là đã có thể nhấc nắp lên, lấy ra để thưởng thức.

Để món ngon cho mâm cơm gia đình trong dịp lễ 2/9 này được tròn vị, bạn có thể sử dụng nước chấm hải sản (muối ớt xanh/muối ớt đỏ) thay cho muối tiêu chanh thông thường sẽ làm gia tăng đáng kể chất biển của hương vị ghẹ tươi trong quá trình tận hưởng công sức của bản thân. Khi ăn, bạn có thể dùng dao nhỏ hoặc dụng cụ tách vỏ cua, ghẹ chuyên dụng để việc lấy thịt ghẹ hấp trở nên dễ dàng, cũng như tránh những vết thương nhỏ gây ra do những phần khía sắc nhọn của vỏ ghẹ.

Cá nướng muối ớt

Món ăn này khá phổ biến và là một lựa chọn thanh đạm dành cho bất cứ ai muốn có chút khác biệt cho bữa ăn của mình trong ngày Quốc khánh sắp đến. Bạn có thể mua cá diêu hồng hoặc cá basa, cá sòng và tiến hành khứa một vài đường trên thân cá để ướp gia vị thấm đều hơn.

Sau đó, dùng dao hoặc kéo để loại bỏ phần ruột và nội tạng, các dây máu của cá để giảm tình trạng tanh, hôi của thành phẩm rồi rửa lại với nước muối để sát trùng. Các thành phần trong hỗn hợp ướp thịt cá sẽ bao gồm: Ớt khô, bột nghệ, tỏi băm, hành, hạt nêm và một ít dầu ăn để trộn đều khi xoa chúng lên hai bên thân và đặc biệt là phần bụng của cá.

Kế đó, bạn để cho cá nghỉ 30 phút để ngấm đều gia vị và đem bỏ lên vỉ nướng với than hồng hoặc lò nướng điện loại lớn nếu bạn không thích mùi than ám vào quần áo hay các vật dụng trong gia đình. Sau khi hoàn thành, bạn có thể nhâm nhi món cá nướng thơm lừng với chút bia và nước mắm tỏi ớt để cuộc vui thêm tưng bừng bên bạn bè, người thân trong dịp lễ 2/9.

Tai heo luộc

Với các nguyên liệu rất cơ bản như tai heo, gừng, hành tây, muối, hạt nêm, giấm, tiêu, chanh thì món tai heo luộc là một lựa chọn khá lý tưởng để tận hưởng trong ngày 2/9 năm nay.

Tai heo cạo sạch lông (dùng lưỡi lam hoặc dao cạo chuyên dụng sẽ hiệu quả hơn dùng dao thông thường), chà xát chanh, muối hạt thật kỹ rồi rửa sạch, để ráo nước. Cho tai heo vào nồi ngập nước, thêm gừng đập dập, hành tây, cùng 2 muỗng canh giấm, 2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê hạt tiêu, đun sôi. Khi nước sôi, hớt bỏ bọt, hạ lửa vừa luộc tai heo trong vòng 15-20 phút (tùy vào kích thước của tai heo). Nếu có thời gian, cho vào hộp để trong ngăn mát tủ lạnh 1- 2 giờ cho tai se cứng lại giúp việc cắt, thái không mất quá nhiều công sức.

Tai heo luộc được chế biến thành nhiều món ngon ngày hè như: Nem tai thính, nộm tai heo hoa chuối, nộm tai heo xoài xanh, tai heo ngâm chua ngọt…

Tai heo nguội thì vớt ra, thấm khô. Khi để lên thớt để cắt nhỏ, lật ngửa tai heo, dùng dao sắc hơi nghiêng, tiến hành cắt từ chỗ thịt dày xuống cho đủ phần thịt má và sụn.

Một mẹo để tai heo luộc thêm phần dai, ngon đó là dùng phương pháp hãm nhiệt bằng đá (tai heo sau khi luộc xong thì đem bỏ ngay vào tô nước đá) để phần thịt trở nên sần sật hơn khi ăn.