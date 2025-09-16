Bọc kín máy bay, tháo tổ hợp tên lửa vận chuyển rời Trung tâm Triển lãm Quốc gia

Các chiến sĩ thuộc Binh chủng Phòng không - Không quân thực hiện tháo dỡ khí tài, chuẩn bị vận chuyển về đơn vị sau khi Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" kết thúc.

Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT được thu dọn. S-125-VT là hệ thống tên lửa phòng không được nâng cấp, cải tiến từ hệ thống S-125 Pechora, do Việt Nam nghiên cứu và chế tạo, có khả năng bắn các loại tên lửa với độ chính xác cao, bảo đảm khả năng tác chiến liên tục trong mọi điều kiện thời tiết. Tổ hợp tên lửa có tầm bắn lên đến 35 km.

Trong khi đó, bệ phóng 5P73-VT đang được điều chỉnh kỹ thuật và lắp bánh để hành quân, cơ động trở lại đơn vị.

Các xe chở tên lửa, xe radar, xe điều khiển đã được chuẩn bị để sẵn sàng trở về đơn vị.

Khoảng 10h15, chiếc trực thăng EC-155 B1 hiện đại của Binh đoàn 18 - Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (Bộ Quốc phòng) trở về đơn vị sau thời gian trưng bày tại triển lãm.

Trong khi đó, hai máy bay Tucano Replica đã được tháo rời hai cánh, bọc kín cẩn thận chờ vận chuyển. Đây là dòng máy bay do hãng Flying Legend (Italy) sản xuất là dòng thể thao siêu nhẹ hai chỗ ngồi bằng hợp kim nhôm.

Trực thăng A600 Talon với kích thước nhỏ, được trưng bày khu vực bên trong triển lãm cũng đã được bọc kín cẩn thận. Đây là loại máy bay được thiết kế cho cá nhân tự lắp ráp hoặc mua sẵn hoàn thiện.

Động cơ Rolls-Royce Trent XWB khổng lồ của máy bay Airbus A350 đã được Vietnam Airlines mang tới triển lãm những ngày qua cũng trong quá trình hoàn tất chuẩn bị để vận chuyển.

Theo nhân viên kỹ thuật, hiện tại các loại máy bay kích thước nhỏ sẽ được ưu tiên vận chuyển trước. Các dòng máy bay có kích cỡ to hơn như Airbus A320, phi cơ IL-14... sẽ thực hiện dời đi vào các ngày sau đó.