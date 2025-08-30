4 con phố được ví như thiên đường ẩm thực ở Hà Nội, điểm hẹn lý tưởng ngày 2/9

Sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã tạo sức hút mạnh mẽ, đưa Hà Nội trở thành tâm điểm du lịch cả nước trong kỳ nghỉ lễ năm nay.

Dưới đây là gợi ý những ngõ, phố được ví như thiên đường ẩm thực mà du khách có thể trải nghiệm ngay ở trung tâm Thủ đô dịp 2/9.

"Thiên đường phở cuốn" Ngũ Xã Ngõ Trung Yên nối phố Đinh Liệt và chợ Hàng Bè cũ

Ngõ Trung Yên nằm gần hồ Hoàn Kiếm, cạnh khu chợ Hàng Bè – điểm hẹn ẩm thực nổi tiếng của người Hà Nội. Ngõ dài khoảng 200m nhưng tập trung nhiều quán ăn lâu năm, luôn đông khách như bún ngan Nhàn, phở Sướng, miến trộn mực...

Ngõ Trung Yên là "thiên đường ẩm thực" nổi tiếng tại Hà Nội. Ảnh: Linh Trang

Phở Sướng là quán của con cháu cụ Tỵ - chủ gánh “phở cụ Tàu áo xanh” nổi tiếng. Nước phở được ninh từ xương ống bò suốt 14-15 tiếng, kết hợp gừng, mắm, tuyệt đối không dùng quế hay hồi, tạo nên hương vị riêng biệt níu chân thực khách.

Phở Sướng là quán phở lâu năm, có tiếng tại Hà Nội. Ảnh: Linh Trang

Bún cá Sâm Cây Si cũng là trải nghiệm đáng thử. Điểm nhấn của quán là món cá cuốn thịt, với lớp ngoài là cá rô mềm, bên trong là thịt băm và mộc nhĩ, phủ bột chiên giòn. Thịt cá ngọt, mùi vị rất riêng, thơm thơm, đậm đà và lạ miệng.

Còn phần bún sẽ ăn với nước dùng chua thanh được nấu từ nước ninh xương cá, hỗn hợp dứa, cà chua. Mỗi bát sẽ có cá chiên giòn rụm, rau ăn kèm theo mùa.

Từ ngõ Trung Yên, du khách có thể đi bộ tới chợ Hàng Bè để thưởng thức phở gà Hương Trà hay mua cá kho, chim quay...

Phố nộm Hồ Hoàn Kiếm

Con phố dài hơn 50m này được mệnh danh là “thiên đường ăn vặt” của Hà Nội, nổi tiếng nhất với nộm bò khô. Hàng loạt quán lâu năm như Long Vi Dung, Thanh Hải, Hải Sinh... luôn tấp nập khách.

Món nộm gồm gân bò, gan bò, lá lách, đu đủ bào sợi, trộn đều với nước mắm giấm chua ngọt, rau thơm, tạo hương vị vừa đậm đà vừa thanh mát.

Hầu hết các quán mở cửa từ 9h đến 23h–24h, đông khách nhất là vào khoảng 16h–17h. Ngoài nộm, thực khách còn có thể gọi thêm chim quay, nem rán, nem chua và nhiều loại đồ uống giải khát.

Món nộm bò khô hấp dẫn du khách. Ảnh: Thảo Trinh

Ngõ Đồng Xuân (cạnh chợ Đồng Xuân)

Nằm trong khu phố cổ, ngõ Đồng Xuân cũng được mệnh danh là một trong những “thiên đường ẩm thực” của Hà Nội.

Con ngõ chỉ dài khoảng 200m, khá hẹp nhưng có hàng chục quán ăn bán đủ món: Bánh tôm, bún ốc, bún chả que tre, chè, nộm bò... với mức giá bình dân. Với khoảng 100.000–150.000 đồng, du khách có thể ăn no căng bụng.

Ngay đầu ngõ là bánh tôm cô Ầm nổi tiếng. Vỏ bánh được làm từ bột mì, bột năng, trứng, bột nghệ, đánh mịn rồi trộn thêm khoai lang thái sợi. Bánh ăn kèm nước chấm chua ngọt, nộm đu đủ cà rốt và rau sống. Mỗi chiếc bánh có giá từ 15.000 đồng.

Đi sâu vào bên trong là bún ốc Thúy - quán gần 70 năm tuổi, phục vụ hai món: Bún ốc truyền thống và bún ốc chuối đậu. Nước dùng trong, ngọt, thoảng mùi giấm bỗng, vị chua thanh đặc trưng, thu hút đông đảo thực khách.

Ăn xong các món chính, du khách có thể tráng miệng với chè ở cuối ngõ.

Bún ốc nổi tiếng tại ngõ Đồng Xuân. Ảnh: Linh Trang

"Thiên đường phở cuốn" Ngũ Xã

Nằm ven hồ Trúc Bạch, bán đảo Ngũ Xã từ lâu đã nổi tiếng với phở cuốn. Các quán hút khách như Chinh Thắng, Hưng Bền, Hương Mai... đều nằm sát nhau, rất thuận tiện cho du khách dạo quanh và thưởng thức.

Phở cuốn gồm bánh phở bản to cuốn thịt bò xào mềm cùng rau thơm, chấm với nước mắm chua ngọt. Ngoài ra còn có phở chiên phồng, phở chiên trứng, phở trộn sốt me... đa dạng lựa chọn.

Phở cuốn Chinh Thắng được vinh danh ở hạng mục Michelin Selected 2025 (các nhà hàng được Michelin gợi ý). Ảnh: Lương Minh Trang