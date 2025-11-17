Khách Tây thử món lạ giữa ngày lạnh ở Hải Phòng, xuýt xoa khen ngon

Ellis (đến từ Anh) là một blogger du lịch, từng đặt chân tới nhiều quốc gia ở vùng Đông Âu, khu vực Mỹ Latinh hay Đông Nam Á như Malaysia, Philippines, Thái Lan...

Trên kênh YouTube cá nhân hơn 150.000 lượt theo dõi của mình, Ellis cũng thường xuyên chia sẻ những video ghi lại trải nghiệm thú vị về văn hóa, ẩm thực ở mỗi vùng đất mà anh có dịp ghé thăm.

Tại Việt Nam, Ellis cùng bạn gái từng khám phá một số thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, Gia Lai, Đà Nẵng... và dành nhiều thời gian thưởng thức loạt món ăn đường phố hấp dẫn.

Trong đó, chuyến đi tới Hải Phòng để lại cho vị khách Tây nhiều ấn tượng bởi điểm đến này được ví von là “thiên đường ẩm thực” với vô số món ngon lạ, giá bình dân.

Ellis có chuyến du lịch tới Hải Phòng và trải nghiệm một số món ăn, đặc sản nổi tiếng

Đặc biệt, đến đây vào thời điểm trời chuyển đông, thời tiết se lạnh, du khách càng có cơ hội trải nghiệm món ăn hiếm xuất hiện trong mùa hè.

“Chúng tôi đã tới Hải Phòng và thưởng thức những món ăn đường phố ngon tuyệt mà bạn chỉ có thể tìm thấy ở thành phố này.

Chúng tôi đã gọi một ít bánh mì cay nổi tiếng, vài bát sủi dìn và cuối cùng là một thức quà vặt khác lạ hoắc!

Theo cảm nhận riêng, tôi thấy vùng đất này có một số món ăn đường phố ngon nhất Việt Nam”, nam du khách người Anh chia sẻ.

Ellis trải nghiệm món sủi dìn ở phố Hàng Kênh

Ellis cũng tiết lộ ấn tượng với một món ăn ở vỉa hè Hải Phòng mà “vừa đi ngang qua phải vội quay lại vì mùi rất thơm”. Đó là sủi dìn.

Sủi dìn là thức quà quen thuộc của người Hải Phòng, xuất hiện trong bản đồ ẩm thực thành phố. Món ăn này có nguồn gốc từ cộng đồng người Hoa từng sinh sống tại địa phương, sau được lan truyền và biết đến rộng rãi.

Vì là món ăn nóng nên sủi dìn thường được bán vào mùa đông, thích hợp để thực khách thưởng thức trong những ngày trời se lạnh hay giá rét.

Sủi dìn khá giống bánh trôi nhưng kích thước nhỏ hơn. Vỏ bánh làm từ bột nếp, bên trong có nhân vừng (mè đen) và lạc, ăn với nước dùng sánh nhẹ, vị ngọt nhưng không gắt và đậm vị cay nồng của gừng.

Tùy từng quán, người ta có thể làm nhân từ vừng đen, lạc rang giã nát và cùi dừa nạo, sên nhẹ tay trên chảo bằng lửa nhỏ.

Sủi dìn luộc chín được ăn kèm với nước mật mía nấu màu cánh gián, bỏ thêm gừng thái sợi hoặc chan nước đường gừng đều ngon.

Sủi dìn là thức quà mùa đông được yêu thích ở Hải Phòng

Thoạt nhìn, Ellis thấy sủi dìn trông giống những viên mochi (1 loại bánh của Nhật Bản) cỡ nhỏ, ăn cùng nước gừng nóng hổi, màu nâu. Anh đoán món này có vị ngọt thơm, sau khi ngửi mùi hương tỏa ra từ nồi nước bốc khói nghi ngút.

Vị khách Tây cũng cảm thấy thích thú khi được quan sát trực tiếp quá trình chủ quán chế biến món bánh để phục vụ khách ngồi ăn.

“Tôi chưa từng thử món nào như vậy trước đây. Trông nó thực sự ngon nhưng nóng quá, phải chờ chút cho nguội bớt”, Ellis nói.

Khi nếm thử nước dùng, anh cảm nhận có vị ngọt dịu và thơm nức mùi gừng. Đậu phộng ăn bùi bùi, nhấm nháp cùng chút gừng càng thêm ấm bụng.

Nam du khách người Anh cũng miêu tả sủi dìn rất mềm, dẻo, bên trong có nhân ăn khá lạ và ngon.

“Sủi dìn rất ngon, thực sự là món ăn của mùa đông. Chủ quán còn đang nặn bánh tại chỗ nên nó chắc hẳn là nguyên liệu tươi mới”, anh chia sẻ.

Vị khách Tây xuýt xoa khen món sủi dìn ăn lạ miệng và thơm ngon

Kết thúc bữa ăn, Ellis liên tục xuýt xoa khen sủi dìn ngon. Thậm chí, anh còn bất ngờ vì món ăn này có giá khá rẻ, chỉ 15.000 đồng/bát nhưng phục vụ tới 5-6 viên bánh kèm theo.

“Chúng tôi thưởng thức 2 bát hết 30.000 đồng. Chủ quán tốt bụng còn liên tục chan thêm nước gừng cho tôi”, anh bày tỏ thêm.

Ngoài sủi dìn, Ellis và bạn gái còn thưởng thức cả bánh mì que và bánh đúc tàu – những món ăn đường phố quen thuộc được người Hải Phòng yêu thích.

Chàng trai người Anh thưởng thức món bánh đúc tàu ở phố Cát Dài

Anh miêu tả món bánh đúc tàu có hương vị khá lạ. Bánh đúc mềm, mọng như thạch, tôm rim ngọt và đu đủ giòn giòn. Các nguyên liệu kết hợp với nhau tạo thành một món ăn đường phố hấp dẫn.

“Thực sự rất khó để miêu tả hương vị món bánh này nhưng nó rất ngon, xứng đáng là trải nghiệm ăn uống thú vị”, vị khách tâm sự.

Ảnh: Skint Northerner