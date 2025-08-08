Khách Tây thử đặc sản 4 chân lạ miệng ở Việt Nam, khen thịt dai ngon, ngọt

Romain (đến từ Pháp) là một trong những YouTuber nước ngoài có niềm đam mê đặc biệt với ẩm thực Việt Nam. Anh từng trải nghiệm nhiều món ăn vỉa hè giá bình dân cho đến những món truyền thống được sáng tạo với phiên bản cao cấp.

Romain cầm trên tay con dông cát trong chuyến du lịch tới Mũi Né cách đây không lâu

Gần đây, Romain có chuyến du lịch tới phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng (xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) và ghé thăm 1 trang trại nuôi dông cát của người địa phương.

Đây là một trong những khu vực nuôi và cung cấp dông nổi tiếng ở Mũi Né, thu hút đông đảo du khách tới tham quan, tìm hiểu về loài vật này cũng như thưởng thức các món ăn ngon chế biến từ dông.

Sau khi tham quan khu vực nuôi dông cát tự nhiên, Roman tiếp tục di chuyển tới 1 quán ăn cách đó không xa và trải nghiệm ẩm thực dân dã với 1 số món như gỏi dông, dông nướng.

Vị khách Tây nếm thử món dông nướng nguyên bản, không tẩm ướp gia vị

Đầu tiên, vị khách Tây nếm thử 1 miếng thịt dông nướng than tại chỗ. Miếng thịt vẫn giữ được mùi vị nguyên bản vì chưa qua công đoạn tẩm ướp nào.

Anh khen thịt dông có màu trắng ngần, “nửa giống gà, nửa giống cá”, mùi vị không quá rõ rệt hay tạo cảm giác bùng nổ trong khoang miệng.

“Thành thật mà nói, thịt dông khá ngon. Tôi không biết phải miêu tả cụ thể ra sao nhưng hương vị tốt, cảm giác thịt săn chắc, dai như kết hợp giữa thịt gà và cá vậy.

Nó làm tôi thấy háo hức, nóng lòng muốn được nếm thử các món ăn tiếp theo với cách chế biến phức tạp, kỳ công hơn”, Romain nói.

Romain ấn tượng trước hình thức hấp dẫn của các món ăn chế biến từ dông

Món ăn chính mà YouTuber người Pháp thưởng thức trong chuyến đi này là thịt dông nướng muối ớt và gỏi đu đủ trộn thịt dông.

Khi suất ăn được bưng lên, anh ngạc nhiên vì hình thức bắt mắt. Các nguyên liệu được bày biện khéo léo trên chiếc mẹt tre, đầy đủ rau thơm và nước chấm.

“Đồ ăn được bài trí hấp dẫn, có màu xanh của rau, màu vàng của xoài và màu đỏ của ớt tươi. Trông thật hoàn hảo”, anh miêu tả.

Chủ quán nhiệt tình hỗ trợ YouTuber nước ngoài, hướng dẫn cách ăn thịt dông giống người bản địa

Romain được chủ quán tận tình hướng dẫn cách ăn. Với món dông nướng muối ớt, thực khách có thể ăn ngay hoặc chấm muối tiêu chanh, sốt ớt xanh tùy ý.

Với món gỏi dông, thực khách được phục vụ kèm bánh đa giòn.

Khi nếm thử miếng thịt dông nướng muối ớt, Romain tỏ ra kinh ngạc, thừa nhận mùi vị rõ rệt, mạnh hơn món dông nướng nguyên bản mà anh nếm thử lúc đầu.

“Ngon quá. Nó có hương vị rất mạnh được giải phóng khắp khoang miệng. Tôi còn cảm thấy vị ngọt hậu khi ăn”, anh nhận xét thêm.

Vị khách Tây cũng dành lời khen về món gỏi có đủ vị chua cay mặn ngọt, ăn kèm bánh đa giòn.

Vị khách Tây xuýt xoa với món gỏi dông

Romain cho hay, dông chắc thịt, thịt mềm nhưng không phải món ăn phổ biến hàng ngày của dân bản địa, một phần vì giá cả.

Món này xuất hiện nhiều trong thực đơn của các nhà hàng, quán ăn ở địa phương, được du khách lựa chọn thưởng thức vào những buổi tiệc sum họp, tụ tập hoặc ngày lễ, Tết, dịp đặc biệt trong năm.

Anh Lê Khánh Dân - chủ 2 cơ sở phân phối dông cát ở phường Mũi Né cho biết, dông nuôi chuồng thường có kích thước lớn, từ 300-600 gram/con, giá khoảng 650.000-900.000 đồng/kg.

Dông tự nhiên có trọng lượng nhỏ hơn, mỗi cân khoảng 8-12 con, giá 400.000-600.000 đồng/kg.

“Nếu dông nuôi chuồng có quanh năm thì dông được bẫy từ tự nhiên chỉ có theo mùa, nhiều nhất là vào mùa xuân và mùa hè”, anh Dân nói.

Thịt dông là đặc sản hút khách ở Mũi Né

Theo chia sẻ của người đàn ông này, dông là nguyên liệu chế biến nhiều món ngon hấp dẫn như gỏi dông, chả dông, dông nướng muối ớt, dông bằm xúc bánh đa,...

Cách sơ chế dông khá đơn giản, chỉ cần trụng qua nước sôi, loại bỏ ruột nhưng giữ lại mật và gan. Đây là 2 bộ phận được nhận xét là ngon và nhiều dinh dưỡng.

Sau khi sơ chế, thịt dông được rửa lại với nước cho sạch, để ráo rồi chế biến tùy ý.

Hiện nay, ngoài được cung cấp tới nhiều nhà hàng, quán ăn địa phương, dông thương phẩm (cả con sống và con đã sơ chế sạch, đóng gói hút chân không) còn được vận chuyển tới nhiều tỉnh thành khắp cả nước.

Ảnh: Romain Bouffe Tout