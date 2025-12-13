Hoành thánh nấu kiểu này bao ngon, cả nhà khen nức nở

Nguyên liệu:

- Nhân thịt: 300g thịt nạc vai xay, nấm hương (loại nấm khô ngâm nở là ngon nhất), bắp ngô, tôm tươi, 60g nước hành gừng

- Dầu hành: Đầu hành lá, hành tây, gừng.

- Nước dùng: Tép khô, rong biển, muối, bột ngọt, tiêu, mỡ heo.

Cách làm:

Trước tiên pha nước hành gừng: đập dập hành và gừng, cho vào 70g nước sạch, dùng tay bóp đều rồi vắt mạnh để lấy phần nước thơm.

Cho 300g thịt nạc vai xay vào tô, thêm muối, tiêu trắng, dầu hào và nước hành gừng. Tỷ lệ chuẩn là 300g thịt – 60g nước hành gừng. Dùng tay khuấy mạnh cho thấm đều.

Quết thịt tạo độ kết dính, đến khi hỗn hợp trở nên dẻo và dính tay. Lúc này thịt đã hút hết nước, giúp nhân mềm và mọng nước khi ăn.

Nấm hương ngon nhất là loại nấm khô ngâm nở. Vắt khô rồi băm nhỏ để tăng hương vị.

Trộn thêm ngô hạt đã luộc chín. Ngô tạo vị thơm dịu, giúp hoành thánh ăn không ngán.

Dùng tôm đông lạnh hoặc tôm tươi đều được. Băm nhỏ nhưng không quá nhuyễn để tạo cảm giác giòn khi ăn. Ướp tôm với phần nước hành gừng còn lại để khử mùi tanh.

Bí quyết giúp hoành thánh thơm là dầu hành. Cắt lá hành, hành tây và gừng thành sợi. Đun nóng dầu, cho tất cả vào, để lửa vừa và nhỏ và phi từ từ cho dậy mùi thơm, đợi các nguyên liệu chuyển sang màu vàng sậm là được. Dầu hành không chỉ dùng cho nhân và nước dùng mà còn có thể để dành trộn salad hoặc xào.

Trộn tôm, nấm hương, ngô hạt với thịt xay. Rưới thêm một ít dầu hành vừa phi để tăng độ thơm béo cho phần nhân.

Gói theo cách quen thuộc của bạn, chỉ cần vỏ bánh đóng kín và không bị hở nhân.

Làm nước dùng: Cho muối, bột ngọt, tiêu trắng, nước tương, mỡ heo vào tô. Thêm tép khô, rong biển, hành lá và một ít dầu hành, vậy là phần gia vị nước dùng đã đủ.

Bắc nồi nước lên bếp. Vì ăn hoành thánh nước nên dùng nhiều nước một chút. Khi nước sôi thì cho hoành thánh vào, đợi 10 giây rồi nhẹ nhàng khuấy tránh bị dính nồi. Luôn giữ lửa lớn.

Khi hoành thánh nổi lên, cho một ít nước lạnh vào. Đợi nước sôi lại rồi nấu thêm 30 giây.

Hoành thánh đã chín, chan nước dùng vào tô trước để hòa tan gia vị, rồi vớt hoành thánh đặt lên trên.