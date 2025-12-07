Nồi chiên không dầu đang dần trở thành thiết bị "quốc dân" trong căn bếp nhờ sự tiện lợi, không cần dùng quá nhiều dầu mỡ nhưng vẫn tạo được lớp vỏ giòn hấp dẫn cho món ăn. Tuy nhiên, không phải thực phẩm nào cũng thích hợp để chế biến bằng thiết bị này. Nếu dùng sai, không chỉ làm mất đi vị ngon tự nhiên của món ăn, gây lãng phí, mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Dưới đây là 5 món không nên chế biến bằng nồi chiên không dầu.

1. Thực phẩm chưa rã đông

Cho thẳng thực phẩm đông đá vào nồi chiên không dầu vừa gây hại cho tuổi thọ thiết bị vừa khó kiểm soát độ chín của thực phẩm. Bên cạnh đó, cách nấu này cũng dễ khiến phần ngoài thực phẩm đã chín nhưng phần bên trong còn sống. Ngoài ra, nước đá tan chảy có thể rò rỉ xuống phần điện trở, tiềm ẩn nguy cơ gây chập điện hoặc làm hỏng thiết bị.

2. Rau lá mềm

Rau lá mềm, rau chứa nhiều nước không thích hợp để chế biến bằng nồi chiên không dầu.

Rau cải, rau muống, rau mồng tơi... đều không thích hợp để nấu bằng nồi chiên không dầu. Những loại rau này có kết cấu mềm, dễ bay hoặc cháy khét dưới luồng khí nóng tốc độ cao. Khi bị cháy, rau sẽ tạo mùi hôi, vị đắng và thậm chí sinh ra hydrocarbon thơm đa vòng (PAHs) - một chất kém an toàn cho sức khỏe. Nhiệt độ quá cao cũng làm bay hơi, hao hụt chất dinh dưỡng. Do đó, thay vì sử dụng nồi chiên không dầu, bạn nên hấp hoặc xào các loại rau này để giữ được hương vị, bảo toàn giá trị dinh dưỡng.

3. Bỏng ngô

Bỏng ngô khi được nổ bằng nồi chiên không dầu rất dễ bắn và mắc kẹt ở nhiều bộ phận của nồi, có thể gây hư hỏng hoặc khó vệ sinh, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

4. Các món tẩm bột ướt

Bột ướt không thể kết dính tốt trong môi trường nồi chiên không dầu, dễ bị chảy, rơi xuống khay và cháy khét. Món ăn cũng sẽ không đạt được độ giòn như mong muốn. Thay vào đó, hãy chọn thực phẩm tẩm bột khô hoặc chiên sơ bằng dầu rồi mới cho vào nồi chiên để hoàn thiện.

Nên tránh tẩm bột ướt vào thực phẩm khi nấu bằng nồi chiên không dầu vì bột ướt dễ bị chảy xuống đáy nồi, gây cháy khét.

5. Ngũ cốc sống

Gạo, mì ống, nui, quinoa... cần có độ ẩm để nở và chín đều, do đó nồi chiên không dầu không phải thiết bị lý tưởng cho những thực phẩm này. Tuy nhiên, cơm đã nấu chín có thể cho vào nồi chiên không dầu để tạo kết cấu hạt cơm săn, giòn hơn tương tự cơm rang.