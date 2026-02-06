Cánh đồng hoa giấy gây choáng ngợp như phim trường

Nhìn từ trên cao làng quê yên bình như khoác lên tấm thảm đa sắc, xứng danh “vương quốc hoa giấy” của miền Tây. Cả tuyến đường dài gần 2 km được phủ kín bởi hàng vạn chậu hoa giấy nhiều màu sắc.

Hàng vạn chậu hoa giấy được xếp thành hàng thẳng tắp, chạy dài ngút ngàn, biến vùng quê yên bình thành một "biển màu" sống động chờ ngày xuất bến. Theo người dân địa phương, nghề trồng hoa giấy tại Phú Sơn đã hình thành hơn 20 năm, nhưng chỉ thực sự phát triển mạnh trong khoảng 5-7 năm gần đây.

Hoa giấy được trồng tại đây có nhiều chủng loại, màu sắc như đỏ, hồng, tím, cam, trắng, với các dáng bonsai, dáng thế uốn nghệ thuật hoặc cây tán lớn.

Thời điểm cận Tết, hoa nở đồng loạt, tạo nên khung cảnh rực rỡ, nổi bật giữa không khí xuân đang lan tỏa khắp vùng sông nước.

Theo người dân địa phương, dịp Tết là thời điểm tiêu thụ hoa kiểng lớn nhất trong năm. Việc đưa hoa ra trưng bày sớm không chỉ thuận tiện cho việc mua bán mà còn giúp quảng bá nghề trồng hoa truyền thống của Chợ Lách – địa phương được xem là một trong những vùng sản xuất hoa kiểng lớn của miền Tây Nam Bộ.

Lượng xe cộ và người qua lại trên tuyến đường tăng lên đáng kể, chủ yếu là khách từ TPHCM và các tỉnh lân cận đến tham quan, chụp ảnh, kết hợp du xuân. Không khí mua bán diễn ra nhộn nhịp nhưng vẫn giữ được nét yên bình của vùng quê.

Trong bối cảnh nhiều địa phương miền Tây tổ chức các hoạt động phục vụ Tết và kích cầu du lịch nội vùng, hoa giấy ở Phú Sơn tiếp tục là điểm nhấn đặc trưng, góp phần tạo nên không gian đón xuân gần gũi, mộc mạc và mang đậm dấu ấn địa phương.