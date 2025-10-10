Cách làm trứng gà nướng thơm ngon, ăn mấy quả vẫn thấy thèm

Nguyên liệu:

- Trứng gà: 16 quả

- Nước mắm: 1 thìa canh

- Hạt nêm: 2 thìa cà phê

- Đường: 1 thìa cà phê

- Hạt tiêu

Cách làm:

Trứng gà dùng kéo đục đầu nhỏ hơn, trút phần lòng trắng và lòng đỏ vào tô. Vỏ trứng thì đem rửa sạch và để ráo.

Trộn đều nước mắm, hạt nêm, đường với tô trứng. Lọc qua rây rồi cho hạt tiêu vào khuấy đều, rót ngược lại vào vỏ trứng. Lưu ý không rót quá đầy vì trứng chín sẽ nở.

Hấp 80℃ trong 20 phút rồi chuyển qua nướng 100℃ trong 20 phút nữa là hoàn thiện.

Có thể nướng trên bếp than. Trứng chín thơm ngon, hấp dẫn.

Pha muối chấm theo công thức: 2 thìa canh muối hảo hảo + 3 quả quất + hạt tiêu, ớt và quất thái mỏng.

Trứng nướng ăn kèm rau răm, dưa chuột rất hợp, không bị ngán.