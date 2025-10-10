Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Cách làm trứng gà nướng thơm ngon, ăn mấy quả vẫn thấy thèm

Sự kiện: Món ngon từ trứng Món ngon mỗi ngày

Cuối tuần rảnh rỗi, bạn hãy cùng cả nhà làm mẻ trứng gà nướng thơm ngon, béo ngậy. Cách làm rất đơn giản, thành phẩm vô cùng hấp dẫn.

Cách làm trứng gà nướng thơm ngon, ăn mấy quả vẫn thấy thèm - 1

Nguyên liệu:

- Trứng gà: 16 quả

- Nước mắm: 1 thìa canh

- Hạt nêm: 2 thìa cà phê

- Đường: 1 thìa cà phê

- Hạt tiêu

Cách làm:

Trứng gà dùng kéo đục đầu nhỏ hơn, trút phần lòng trắng và lòng đỏ vào tô.&nbsp;Vỏ trứng thì đem rửa sạch và để ráo.

Trộn đều nước mắm, hạt nêm, đường với tô trứng. Lọc qua rây rồi cho hạt tiêu vào khuấy đều, rót ngược lại vào vỏ trứng. Lưu ý không rót quá đầy vì trứng chín sẽ nở.

Hấp 80℃&nbsp;trong 20 phút rồi chuyển qua nướng 100℃ trong 20 phút nữa là hoàn thiện.

Có thể nướng trên bếp than. Trứng chín thơm ngon, hấp dẫn.

Pha muối chấm theo công thức: 2 thìa canh muối hảo hảo + 3 quả quất + hạt tiêu, ớt và quất thái mỏng.

Trứng nướng ăn kèm rau răm, dưa chuột rất hợp, không bị ngán.

Theo Huỳnh Thị Nghĩa

Nguồn: [Link nguồn]

10/10/2025 14:00 PM (GMT+7)
