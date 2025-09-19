Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
C1 - Champions League

Món xôi cua sang chảnh siêu hot không ngờ tự làm dễ đến vậy

Sự kiện: Các món hải sản Món ngon mỗi ngày
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Xôi cua là món được rất nhiều người sành ăn yêu thích, tuy nhiên giá thành bán trên thị trường thường khá cao. Cuối tuần, bạn hãy thử tự tay vào bếp làm món xôi tuyệt ngon này đãi cả nhà theo công thức chị Huỳnh Thị Nghĩa chia sẻ.

Món xôi cua sang chảnh siêu hot không ngờ tự làm dễ đến vậy - 1

Nguyên liệu:

- Gạo nếp: 1.5 lon sữa bò.

- Cua: 2 con (có thể tăng giảm tùy thích)

- Mọc nhĩ ngâm nở, thái sợi

- Hành phi, hành lá và rau mùi thái nhỏ

- Ruốc thịt

- Hạt nêm: 1/2 muỗng canh

- Hạt tiêu

Cách nấu:

- Gạo nếp vo sạch, cho vào nồi cơm điện, thêm nước bằng 1/2 ngón tay, cua cho vào xửng hấp của nồi cơm, chọn chế độ nấu cơm bình thường.

- Phi thơm hành tím, tiếp đến cho cua và nấm mèo vào xào, nêm nếm vừa miệng. Tiếp tục cho các nguyên liệu còn lại vào đảo chung, tắt bếp, cuối cùng cho 1 phần xôi đã chín vào chảo, trộn đều.

- Phần đáy của nồi xôi giữ nguyên, chọn chức năng xào của nồi cơm và để khoảng 30 phút là có phần cháy giòn ngon.

Món xôi cua sang chảnh siêu hot không ngờ tự làm dễ đến vậy - 6

- Nồi nấu xôi cháy xong thì mở nắp, cho phần topping vào, đổ úp ra địa là được.

Món xôi cua sang chảnh siêu hot không ngờ tự làm dễ đến vậy - 7Xôi cua thơm ngon, đậm đà, chấm cùng tương ớt ăn siêu "cuốn".

Xôi cua thơm ngon, đậm đà, chấm cùng tương ớt ăn siêu "cuốn".

Xôi viên tôm thịt, món ngon lạ miệng đủ chất cho bữa sáng
Xôi viên tôm thịt, món ngon lạ miệng đủ chất cho bữa sáng

Nếu bạn đang "bí" ý tưởng cho bữa sáng ngon miệng, giàu dinh dưỡng hãy thử áp dụng công thức này.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Huỳnh Thị Nghĩa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/09/2025 17:52 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Các món hải sản Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN