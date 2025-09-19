Món xôi cua sang chảnh siêu hot không ngờ tự làm dễ đến vậy

Nguyên liệu:

- Gạo nếp: 1.5 lon sữa bò.

- Cua: 2 con (có thể tăng giảm tùy thích)

- Mọc nhĩ ngâm nở, thái sợi

- Hành phi, hành lá và rau mùi thái nhỏ

- Ruốc thịt

- Hạt nêm: 1/2 muỗng canh

- Hạt tiêu

Cách nấu:

- Gạo nếp vo sạch, cho vào nồi cơm điện, thêm nước bằng 1/2 ngón tay, cua cho vào xửng hấp của nồi cơm, chọn chế độ nấu cơm bình thường.

- Phi thơm hành tím, tiếp đến cho cua và nấm mèo vào xào, nêm nếm vừa miệng. Tiếp tục cho các nguyên liệu còn lại vào đảo chung, tắt bếp, cuối cùng cho 1 phần xôi đã chín vào chảo, trộn đều.

- Phần đáy của nồi xôi giữ nguyên, chọn chức năng xào của nồi cơm và để khoảng 30 phút là có phần cháy giòn ngon.

- Nồi nấu xôi cháy xong thì mở nắp, cho phần topping vào, đổ úp ra địa là được.

Xôi cua thơm ngon, đậm đà, chấm cùng tương ớt ăn siêu "cuốn".