Cách làm cá lóc chiên giòn sốt me chuẩn vị

Cá lóc chiên giòn sốt me là món ăn hấp dẫn với lớp vỏ vàng giòn, thịt cá ngọt chắc kết hợp cùng vị chua cay mặn ngọt của sốt me. Đặc biệt, với cách chế biến hạn chế dầu mỡ, món ăn vẫn giữ được độ giòn rụm mà không bị ngấy.

Nguyên liệu:

- 1 con cá lóc

- 100g bột chiên giòn

- Rau sống, dưa leo ăn kèm

- 3 tép tỏi, 1 quả ớt

- Gia vị: 2/3 bát con nước cốt me, 1 thìa nước mắm, 2 thìa đường, 1 thìa tương ớt, ½ thìa ớt bột, một ít tiêu, dầu ăn, lạc rang.

- Rau sống, dưa leo, bánh tráng

Cách làm:

- Cá lóc làm sạch, chà với chanh, muối hột để loại bỏ nhớt và mùi tanh, rửa lại bằng nước sạch rồi để ráo.

- Áo cá qua một lớp bột chiên giòn mỏng để tạo độ giòn khi chiên. Xịt một lớp dầu ăn quanh cá để hỗ trợ quá trình chiên giòn.

- Làm nóng nồi chiên không dầu ở nhiệt độ 180 độ C trong 5 phút. Cho cá vào nồi, cài nhiệt độ 180 độ C, nướng trong 20 phút. Sau đó lật cá, phết thêm một lớp dầu ăn, tăng nhiệt lên 220 độ C, chiên thêm 15 - 20 phút đến khi cá vàng giòn.

- Trộn đều nước cốt me, nước mắm, đường, tương ớt, ớt bột, hạt tiêu. Phi thơm tỏi và ớt băm nhuyễn, đổ hỗn hợp sốt vào chảo, đun lửa nhỏ cho đến khi nước sốt sệt lại. Nêm nếm lại cho vừa khẩu vị.

- Lấy cá ra đĩa, dùng cọ phết nước sốt me lên khắp cá. Rắc thêm ít tỏi phi và lạc rang lên trên để tăng độ thơm ngon. Dùng kèm rau sống, dưa leo, có thể cuốn với bánh tráng và chấm nước sốt me.

- Món cá lóc chiên giòn sốt me không dầu vừa giòn rụm, vừa đậm vị, thích hợp cho những bữa ăn gia đình. Vị cá ngọt chắc hòa quyện với nước sốt me chua cay mặn ngọt tạo nên sự bùng nổ hương vị.