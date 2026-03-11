Mùa hoa sơn tra ở Tà Xùa nở rộ, khách Hà Nội vượt 240km tới check-in

Đầu tháng 3, tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, Thu Hà (Hà Nội) cùng nhóm bạn di chuyển khoảng 240km tới xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La (xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên cũ) để chiêm ngưỡng mùa hoa sơn tra bung nở rực rỡ tại đây.

“Sau khi xem loạt ảnh hoa sơn tra nở rộ ở Tà Xùa được đăng tải trên mạng, chúng mình thấy ấn tượng nên quyết định thực hiện chuyến đi 2 ngày 1 đêm tới đây, tận hưởng khung cảnh nên thơ giữa núi rừng Tây Bắc”, Hà kể.

Một số khu vực ở Tà Xùa đang bước vào thời điểm hoa sơn tra nở rộ, thu hút đông đảo du khách và những người yêu nhiếp ảnh tìm đến tham quan, chụp hình. Ảnh: Linh Xinh

Ở Tà Xùa, khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3 dương lịch hàng năm là thời điểm những cây sơn tra (còn gọi là táo mèo) bắt đầu bung nở, tỏa sắc trắng tinh khôi bao phủ khắp núi rừng.

Hoa sơn tra thoạt nhìn có nét tương đồng với hoa mận. Ở giữa mỗi bông nổi bật với phần nhụy vàng. Hoa thường mọc thành từng chùm dày, đan xen trên các cành cây.

Mỗi bông hoa có từ bốn đến năm cánh nhỏ, mỏng nhẹ, khi nở rộ tạo thành từng cụm hoa màu trắng ngà.

Những chùm hoa sơn tra trắng tinh khôi nổi bật giữa nền trời xanh, tạo khung cảnh trong trẻo, lãng mạn. Ảnh: Linh Xinh

Linh Xinh – một người trẻ làm du lịch ở Tà Xùa cho biết, mùa hoa sơn tra khá ngắn, chỉ diễn ra trong khoảng 3-4 tuần. Sau đó, hoa tàn dần, cây bắt đầu ra lộc non.

Linh gợi ý một số địa điểm chụp ảnh hoa sơn tra đẹp như đường vào xã Làng Chếu cũ. Đây là khu vực hoa nở nhiều và đẹp nhất thời điểm này.

Một địa điểm khác cũng được nhiều du khách tìm đến là khu homestay Happy Town Tà Xùa, nằm trên khu vực Đỉnh Gió. Tại đây, nhiều cây sơn tra đang đồng loạt nở rộ, khoe sắc hoa trắng tinh khôi quanh khu nhà.

Du khách không lưu trú ở đây vẫn có thể xin phép chủ homestay để vào tham quan và chụp ảnh với hoa sơn tra.

Du khách có thể chọn những góc chụp đẹp với hoa sơn tra ở Làng Chếu, Háng Đồng hay một số khu lưu trú quanh bản.... Ảnh: Linh Xinh

Ngoài ra, tuyến đường vào xã Háng Đồng cũ (nay là Tà Xùa) cũng có nhiều cây sơn tra đang bung nở. Tuy nhiên mật độ hoa tại khu vực này không dày bằng khu Làng Chếu.

“Thời tiết tháng 3 ở Tà Xùa không còn quá lạnh, quãng đường di chuyển khắp các bản làng cũng thuận tiện, thích hợp để du khách tới chiêm ngưỡng mùa hoa sơn tra”, Linh cho hay.

Du khách nên chọn trang phục có tông màu sáng để trở nên nổi bật giữa mùa hoa sơn tra. Ảnh: Linh Xinh

Cô gái trẻ cũng lưu ý, thời điểm tháng 3, lượng khách tới Tà Xùa khá đông nên du khách có kế hoạch nghỉ qua đêm nên chủ động đặt phòng trước.

Ngoài ra, buổi sáng và đêm ở đây vẫn khá lạnh, du khách cần chuẩn bị thêm áo khoác giữ ấm và nên mang giày để dễ dàng di chuyển tới các địa điểm ngắm hoa xung quanh.

Khách du lịch cũng cần chú ý giữ gìn vệ sinh và bảo vệ cảnh quan tự nhiên khi tham quan và chụp hình.

Ngoài Tà Xùa, du khách có thể ghé thăm bản Nậm Nghiệp (hay Nậm Nghẹp), xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La (huyện Mường La cũ) để chiêm ngưỡng mùa hoa sơn tra bung nở ở đây, kết hợp khám phá một số địa điểm du lịch hấp dẫn khác.