Du khách tìm mọi cách rời Dubai giữa căng thẳng Trung Đông

Chính phủ Anh đang lên kế hoạch tổ chức các chuyến bay hồi hương từ Muscat (Oman) cho công dân mắc kẹt tại UAE và khu vực lân cận. Bộ Ngoại giao nước này đã mở cổng đăng ký trực tuyến, ưu tiên những người dễ bị tổn thương. Theo thống kê, khoảng 14.000 công dân Anh đã đăng ký rời Dubai và các điểm nóng khác trong khu vực.

Tuy nhiên, để lên được các chuyến bay này, nhiều người vẫn phải rời Dubai bằng đường bộ, di chuyển 12-16 giờ đến Muscat mới có thể bay về nước.

Du khách bị mắc kẹt tại sân bay Dubai. Ảnh: Global Nation

Nhu cầu thuê máy bay riêng rời Trung Đông tăng đột biến. Theo Daily Mail, công ty SHY Aviation có trụ sở tại London đã nhận hơn 400 yêu cầu từ hơn 1.000 khách hàng muốn rời khu vực bằng máy bay tư nhân, nhưng số lượng máy bay hạn chế khiến nhiều người không thể đặt chỗ.

"Mỗi máy bay thường chỉ chở khoảng 12 hành khách và không phận hiện bị hạn chế nghiêm ngặt", giám đốc điều hành Bernardus Vorster cho biết.

Phần lớn các chuyến bay tư nhân khởi hành từ Muscat (Oman) hoặc sân bay Dubai World Central, sân bay nhỏ hơn của Dubai, với điểm đến là châu Âu hoặc Thổ Nhĩ Kỳ. Có gia đình 12 người cùng thú cưng đã thuê chuyến bay riêng trị giá hơn 143.000 bảng Anh (hơn 5 tỷ đồng) để rời khỏi khu vực.

Ngoài ra, nhà đầu tư bất động sản Samuel Leeds, 34 tuổi, gây tranh cãi khi đăng video khoe chuyến bay riêng trị giá khoảng 150.000 bảng để đưa gia đình rời Dubai về Anh. Trong đoạn video quay trên máy bay phản lực Gulfstream, Leeds nói việc thuê máy bay riêng "không phải vấn đề nếu bạn có tiền".

Phát ngôn này khiến nhiều người chỉ trích trên mạng xã hội, cho rằng việc phô trương chi phí đắt đỏ là thiếu nhạy cảm khi nhiều du khách khác vẫn đang mắc kẹt.

Samuel Leeds, 34 tuổi, cùng vợ và các con trên một máy bay riêng rời Dubai.

Bên cạnh việc thuê máy bay riêng, nhiều người chọn rời Dubai bằng đường bộ 12-16 tiếng để sang các nước lân cận như Oman hoặc Saudi Arabia rồi bay về nước.

Des Steel, cựu binh Chiến tranh Vùng Vịnh đang sống tại Anh, cho biết đang hỗ trợ du khách tìm phương tiện di chuyển từ Dubai đến các sân bay ở hai quốc gia này.

Theo ông, tổng chi phí cho hành trình có thể vượt 1.000 USD, bao gồm tiền thuê tài xế và vé máy bay một chiều.

"Nhiều người hoảng loạn và sẵn sàng trả bất cứ giá nào để rời khỏi khu vực", Steel nói và cho biết một số dịch vụ vận chuyển đã tăng giá mạnh do nhu cầu đột ngột tăng cao.

Nhân vật truyền hình thực tế nổi tiếng ở Anh, Vicky Pattison, cùng chồng là Ercan Ramadan đã lái xe hơn 11 giờ sang Oman sau khi ba chuyến bay liên tiếp bị hủy.

Chia sẻ trên mạng xã hội, Pattison cho biết vợ chồng cô chỉ muốn "về nhà nhanh chóng và an toàn nhất có thể", thay vì tiếp tục chờ đợi các chuyến bay chưa rõ thời điểm khởi hành.

Vicky Pattison cùng bạn bè trên chuyến xe 11 tiếng rời Dubai.

Không chỉ khó khăn trong việc di chuyển, nhiều du khách mắc kẹt tại Dubai còn phải gánh thêm chi phí sinh hoạt lớn. Lily Mann, 25 tuổi, cho biết cô và bạn trai James Shires đến Dubai từ ngày 26/2 để nghỉ dưỡng một tuần nhưng bị kẹt lại sau khi chuyến bay của Etihad Airways đến Manchester bị hủy.

"Các chuyến bay về nhà gần như không còn. Một số vé chỉ còn ghế hạng thương gia hoặc hạng nhất, giá tới 10.000 bảng (hơn 300 triệu đồng) mỗi người", Mann nói. Hai người buộc phải tiếp tục lưu trú tại khách sạn năm sao FIVE Luxe JBR, phát sinh thêm khoảng 3.000 bảng (hơn 100 triệu đồng) chi phí.

Tình hình hỗn loạn cũng ảnh hưởng đến vật nuôi tại Dubai. Một số tổ chức cứu trợ động vật cho biết nhận được nhiều cuộc gọi từ những người muốn bỏ lại thú cưng hoặc nhờ hỗ trợ chăm sóc vì không thể mang theo khi rời khỏi khu vực.