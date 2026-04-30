Dịp lễ 30/4, ghé ngay 3 quán ăn Hà Nội từng đón nguyên thủ quốc gia

Giữa vô vàn lựa chọn ăn uống ở Thủ đô, những địa chỉ dưới đây không chỉ nổi tiếng bởi món ngon lâu năm mà còn gây chú ý khi từng được các nhà lãnh đạo thế giới chọn làm điểm dừng chân trong chuyến thăm Việt Nam.

Phở 40 Đinh Liệt

Quán phở tại số 40 Đinh Liệt được Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ghé ăn. Ảnh: Hoàng Giang

Tháng 4 vừa qua, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân đã dành thời gian dạo phố cổ Hà Nội, sau đó ghé quán phở tại số 40 Đinh Liệt để dùng bữa tối.

Theo chủ quán, đoàn khách đặc biệt gọi 17 bát phở chín cùng 2 suất cơm rang dưa bò. Để phù hợp khẩu vị, quán chủ động giảm rau mùi và chỉ dùng hành lá thái nhỏ.

Chủ quán cho biết vị Tổng thống cùng phu nhân ăn khá chậm rãi, thêm nhiều chanh và ớt vào tô phở, liên tục mỉm cười và gật đầu tỏ ý hài lòng.

Phở ở quán có giá 55.000 đồng/bát, mức phổ biến ở Hà Nội.

Nhà hàng trong biệt thự cổ Hàng Bè

Nhà hàng Madame Hiền, nơi Tổng thống Pháp dùng bữa trưa. Ảnh: Didier Corlou

Năm 2025, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân đã chọn dùng bữa tại nhà hàng Madame Hiền nằm trong căn biệt thự cổ số 48 Hàng Bè, quận Hoàn Kiếm.

Nhà hàng do đầu bếp người Pháp Didier Corlou điều hành, nổi tiếng với tình yêu dành cho ẩm thực Việt. Thực đơn tại đây kết hợp không gian sang trọng cùng các món truyền thống như bún chả, nem cuốn, bún riêu.

Theo nhà hàng, Tổng thống Pháp và phu nhân đã thưởng thức bún riêu cua cùng rau muống xào tỏi trong bữa trưa.

Tòa biệt thự được xây từ năm 1928, vẫn giữ gần như nguyên vẹn kiến trúc Pháp cổ với trần cao, cửa gỗ lớn và nội thất tinh tế. Đây cũng từng đón nhiều nhân vật nổi tiếng như cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel hay CEO Apple Tim Cook.

Bún chả Hương Liên

Bức ảnh bữa tối bún chả với Tổng thống Mỹ Barack Obama được đầu bếp Anthony Bourdain tiết lộ. Ảnh: Instagram

Nhắc đến những quán ăn Hà Nội nổi tiếng toàn cầu, khó bỏ qua quán bún chả Hương Liên trên phố Lê Văn Hưu.

Tháng 5/2016, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama tới đây dùng bữa tối cùng đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain. Hình ảnh hai người ngồi ăn bún chả, uống bia trong cốc nhựa bình dân nhanh chóng lan truyền khắp thế giới.

Theo chủ quán, ông Obama gọi 2 suất bún chả, 2 chai bia và mua thêm 4 suất mang về khách sạn. Bộ bàn ghế nơi ông từng ngồi hiện được quán giữ lại, lồng kính để trưng bày như một kỷ niệm đặc biệt.

Năm 2023, quán tiếp tục được Michelin đưa vào danh sách Michelin Selected. Sau hơn 30 năm hoạt động, nơi đây vẫn giữ công thức truyền thống từ cách pha nước chấm tới bí quyết nướng chả thơm lừng.

Nhờ sức hút đặc biệt, những địa chỉ này thường kín khách vào cuối tuần hoặc các dịp lễ, thực khách có thể thong thả chờ đợi hoặc linh hoạt lựa chọn thêm nhiều quán ngon khác của Hà Nội.