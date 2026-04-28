Cẩn trọng với cách dùng 5 dụng cụ nhà bếp 'quen mặt' này: Dùng sai cách có thể gây hại

Đũa gỗ, đũa tre dùng quá lâu: Nguy cơ nấm mốc và độc tố

Đũa gỗ và đũa tre là lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình Việt. Tuy nhiên, do đặc tính hút ẩm mạnh, chúng rất dễ bị mốc nếu không được làm khô hoàn toàn sau khi rửa. Trong môi trường ẩm, nấm mốc có thể phát triển và sinh ra Aflatoxin – một chất độc có liên quan đến nguy cơ ung thư gan. Ngoài ra, đũa dùng lâu ngày cũng có thể tích tụ vi khuẩn như E. coli hoặc tụ cầu vàng, gây rối loạn tiêu hóa.

Khuyến nghị: Nên thay đũa sau 3–6 tháng, phơi khô hoàn toàn sau mỗi lần rửa và tránh để trong môi trường ẩm kín.

Khăn bếp dùng “đa năng”: Lây nhiễm chéo vi khuẩn

Một chiếc khăn dùng để lau tay, lau bàn, lau bát… tưởng tiện nhưng lại là “cầu nối” vi khuẩn. Khăn bếp thường xuyên tiếp xúc với dầu mỡ, nước và thức ăn thừa – môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi. Việc dùng chung khăn có thể dẫn đến lây nhiễm chéo, làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn đường ruột.

Khuyến nghị: Phân loại khăn: khăn lau bát, khăn lau tay, khăn lau bếp Giặt và phơi khô mỗi ngày Thay mới định kỳ khoảng 1 tháng/lần.

Chảo chống dính trầy xước: “Âm thầm” giải phóng vi nhựa

Chảo chống dính giúp nấu ăn tiện lợi, nhưng khi lớp phủ bị trầy xước, nguy cơ bắt đầu xuất hiện. Nhiều nghiên cứu cho thấy lớp phủ như Polytetrafluoroethylene có thể giải phóng các hạt vi nhựa khi bị hư hại. Những hạt này khi đi vào cơ thể gần như không thể đào thải hoàn toàn và có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

Khuyến nghị: Không dùng vật kim loại cào xước chảo. Thay chảo ngay khi thấy bong tróc, trầy xước. Ưu tiên dụng cụ nấu ăn chất lượng, rõ nguồn gốc.

Miếng rửa bát: Ổ vi khuẩn “đậm đặc” nhất trong bếp

Ít ai ngờ rằng miếng rửa bát – thứ dùng để làm sạch – lại là một trong những vật chứa nhiều vi khuẩn nhất trong nhà bếp. Cấu trúc xốp giữ nước, dầu mỡ và cặn thức ăn khiến vi khuẩn phát triển mạnh.

Nếu không được vệ sinh đúng cách, miếng rửa bát có thể trở thành nguồn lây nhiễm cho chính bát đĩa đã rửa.

Khuyến nghị: Rửa sạch và vắt khô sau mỗi lần sử dụng. Phơi nơi thoáng khí. Thay mới mỗi 3–4 tuần.

Dùng chung thớt cho thực phẩm sống và chín: Sai lầm phổ biến

Thớt là nơi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, nhưng nhiều gia đình lại dùng chung cho cả thịt sống và đồ ăn chín. Điều này tạo điều kiện cho vi khuẩn như Salmonella hoặc E. coli lây lan, gây ngộ độc thực phẩm. Các vết dao trên thớt còn là nơi tích tụ vi khuẩn và nấm mốc theo thời gian.