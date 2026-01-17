Đầu bếp cảnh báo thói quen khiến nồi chiên không dầu nhanh hỏng

Sam Milner là đầu bếp kiêm chuyên gia về nồi chiên không dầu người Anh. Cô và chồng từng xuất bản nhiều cuốn sách nấu ăn, chia sẻ công thức nấu nướng bằng nồi chiên không dầu như: Air Fryer Easy Everyday, Air Fryer Cooking Guide... Cô cảnh báo có một loại nguyên liệu mọi người thường dùng khi nấu ăn âm thầm làm giảm tuổi thọ của nồi chiên: dầu ăn dạng xịt, dầu ăn kiêng.

Hầu hết người dùng nồi chiên không dầu đều không muốn sử dụng quá nhiều dầu mỡ trong nấu nướng. Tuy nhiên, một số món vẫn đòi hỏi nên có một lớp dầu mỏng để món ăn ngon, mềm hơn. Do đó, nhiều người lựa chọn dầu ăn dạng xịt, dầu ăn kiêng nhờ ưu điểm tiện lợi, dễ dàng lấy một lượng nhỏ để phủ đều bề mặt thực phẩm.

Dầu ăn dạng xịt được nhiều người lựa chọn nhờ ưu điểm tiện lợi, dễ dàng tạo lớp mỏng dầu ăn lên bề mặt thực phẩm hoặc tạo lớp lót chống dính khi làm các món áp chảo, nướng.

Chuyên gia cho biết thoạt nhìn loại nguyên liệu này có vẻ vô hại khi dùng kèm với nồi chiên không dầu, song chúng có thể chứa thành phần gây hại cho thiết bị, nhất là đối với các sản phẩm dầu ăn dạng xịt công nghiệp. Cô nói loại dầu ăn này thường chứa chất phụ gia hóa học có tên là lecithin, gây hại cho lớp phủ chống dính của nồi chiên.

"Các hóa chất được thêm vào dầu xịt thương mại gây hại cho nồi chiên không dầu của bạn, vì chúng chứa chất nhũ hóa gọi là lecithin, chất này sẽ từ từ phá vỡ lớp phủ trên nồi chiên không dầu của bạn", Sam giải thích. Trên thực tế, nên tránh sử dụng các loại dầu ăn dạng xịt này với tất cả các vật dụng chống dính, vì sự phân hủy của lớp phủ có thể giải phóng các hóa chất nguy hiểm vào thức ăn.

Martin Bucknavage - chuyên gia về an toàn thực phẩm từ Khoa Khoa học Thực phẩm của Đại học Penn State - cảnh báo lecithin trong các loại dầu ăn dạng xịt thường có điểm bốc khói thấp và kém ổn định.

"Điều này có thể làm tắc nghẽn thiết bị của bạn, đặc biệt là khay hoặc giỏ và có khả năng làm hỏng bề mặt thiết bị", Martin giải thích. Ông cũng chỉ ra rằng những loại dầu xịt này không chỉ làm thay đổi vẻ ngoài của thức ăn mà còn cả hương vị: "Dầu xịt có thể gây đổi màu và tạo ra mùi vị hơi khó chịu. Nếu bạn đã từng xịt dầu Pam lên chảo nóng, bạn sẽ thấy màu sắc trở nên sẫm như thế nào".

Chuyên gia khuyến khích đổ dầu ăn thông thường vào lọ chiết có van xịt thay vì mua dầu ăn dạng xịt bán sẵn, do chúng thường chứa lecithin, lâu ngày có thể phá hủy dần lớp chống dính của các thiết bị nhà bếp.

Chuyên gia đề xuất sử dụng dầu quả bơ, dầu hạt cải, dầu lạc, dầu mè hoặc dầu hướng dương. Bạn có thể đổ một trong những loại dầu nói trên vào lọ chiết dạng xịt hoặc sử dụng cọ để phết đều dầu ăn lên thực phẩm.

Bên cạnh đó, khi dùng nồi chiên không dầu, bạn có thể để thực phẩm vào khay giấy bạc hoặc khay giấy nến, khay men ceramic, vừa giúp vệ sinh thiết bị này dễ dàng hơn, vừa là cách hạn chế để dầu mỡ, cặn thực phẩm làm ảnh hưởng đến lớp phủ chống dính của nồi chiên.