Cách bảo quản thực phẩm Tết trong tủ lạnh không bị hỏng và ám mùi

Cách sắp xếp và bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh một cách khoa học

Việc bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh một cách thông minh không chỉ giúp bảo quản thực phẩm tốt hơn mà còn giúp việc nấu nướng trong những ngày Tết trở nên thảnh thơi và dễ dàng hơn rất nhiều.

Phân loại và bao gói thực phẩm

Trước khi cho bất cứ thứ gì vào tủ lạnh, bước quan trọng nhất là phải phân loại và bao gói kỹ càng. Đây chính là chìa khóa để ngăn chặn tình trạng nhiễm khuẩn chéo và lẫn mùi.

- Sử dụng hộp đựng thực phẩm chuyên dụng: Nên đầu tư hộp đựng bằng thủy tinh hoặc nhựa cao cấp có nắp đậy kín. Dùng màng bọc thực phẩm đôi khi không ngăn được hoàn toàn mùi thức ăn lẫn sang nhau, đặc biệt là các món nặng mùi như dưa hành, kim chi hay cá kho. Các hộp có nắp đậy có thể chồng lên nhau cũng giúp tận dụng tối đa chiều cao của các ngăn tủ.

- Ghi nhãn và phân loại: Ghi nhãn tên món ăn và ngày bắt đầu bảo quản lên nắp hộp sẽ giúp bạn kiểm soát thực phẩm tốt hơn. Hãy áp dụng quy tắc nhập trước - xuất trước để đảm bảo những món nấu sớm hơn sẽ được dùng trước, tránh tình trạng đồ ăn bị lãng quên ở góc khuất dẫn đến hư hỏng.

Phân loại thực phẩm và để trong hộp đựng riêng.

Sắp xếp thực phẩm theo tầng nhiệt độ

Mỗi vị trí trong tủ lạnh đều có mức nhiệt độ khác nhau, phù hợp với từng nhóm thực phẩm riêng biệt.

- Ngăn đá: Đây là nơi dành cho thực phẩm tươi sống cần bảo quản lâu ngày. Nên chia các loại thực phẩm thành từng phần vừa đủ cho một bữa ăn rồi mới cấp đông. Lưu ý không nên để thực phẩm che kín cửa gió điều hòa của ngăn đá để hơi lạnh được lưu thông đều.

- Tầng trên cùng của ngăn mát: Đây là nơi có nhiệt độ ổn định nhất, thích hợp cho các loại thực phẩm đã chế biến sẵn và đồ ăn thừa sau bữa tiệc. Hãy nhớ luôn để đồ ăn đã nấu chín vào hộp kín trước khi đặt vào đây.

- Tầng giữa và dưới của ngăn mát: Khu vực này phù hợp cho các sản phẩm như sữa chua, bơ hoặc các khay trứng. Trứng nên được để nguyên trong vỉ hoặc hộp đựng riêng thay vì để ở cánh cửa tủ lạnh để tránh biến động nhiệt độ mỗi khi mở cửa.

- Ngăn dành riêng cho rau củ và trái cây: Hầu hết các tủ lạnh hiện đại đều có ngăn kéo duy trì độ ẩm riêng. Không nên để rau và trái cây chung một ngăn vì một số loại trái cây khi chín sẽ giải phóng khí ethylene làm rau nhanh bị nát và vàng úng. Rau xanh nên được bọc trong túi giấy hoặc lót khăn giấy bên trong túi nilon để hút ẩm trước khi cho vào ngăn kéo.

- Cánh cửa tủ lạnh: Đây là nơi có nhiệt độ cao nhất vì thường xuyên tiếp xúc với không khí bên ngoài. Chỉ nên để những loại thực phẩm có chất bảo quản tự nhiên hoặc ít bị biến chất như nước sốt, gia vị khô, nước đóng chai hoặc các loại hạt dinh dưỡng.

Bí quyết khử mùi và giữ tủ lạnh luôn thơm

Dù đã bao gói kỹ, mùi thức ăn ngày Tết vẫn có thể len lỏi trong tủ lạnh. Có thể áp dụng các liệu pháp tự nhiên sau để khử mùi cấp tốc:

- Vỏ cam, quýt hoặc chanh tươi: Sau khi ăn trái cây, đừng vứt vỏ đi. Hãy đặt chúng vào các góc tủ lạnh. Tinh dầu từ vỏ cam quýt không chỉ khử mùi hôi mà còn mang lại hương thơm thanh khiết mỗi khi bạn mở tủ.

- Bã cà phê hoặc túi trà thảo mộc: Một chén nhỏ bã cà phê khô hoặc vài túi trà hoa cúc đã qua sử dụng có khả năng hút mùi cực kỳ hiệu quả.

- Sử dụng baking soda: Một hộp baking soda mở nắp đặt ở ngăn dưới cùng sẽ giúp trung hòa các mùi thực phẩm khó chịu trong suốt cả kỳ nghỉ Tết.

Sắp xếp thực phẩm bảo quản theo tầng nhiệt độ của tủ lạnh.

Những lưu ý để tủ lạnh vận hành hiệu quả

- Không chất quá đầy: Tủ lạnh cần không gian để khí lạnh lưu thông. Nếu nhồi nhét quá nhiều thức ăn, nhiệt độ trong tủ sẽ tăng lên, khiến thực phẩm ở giữa không đủ lạnh và nhanh hỏng. Hãy chỉ dự trữ lượng thực phẩm vừa đủ và tận dụng việc đi chợ đầu năm để mua thêm rau xanh tươi mới.

- Vệ sinh định kỳ nhanh: Mỗi tối sau khi dọn dẹp bữa tiệc, hãy dành 2 phút để kiểm tra lại tủ lạnh. Loại bỏ những miếng rau héo hoặc những thức ăn thừa không còn dùng đến. Dùng một chiếc khăn mềm thấm nước ấm pha chút giấm để lau sạch những vết nước sốt bị rơi vãi.

- Đợi thức ăn nguội hẳn mới cho vào tủ: Việc cho thức ăn nóng trực tiếp vào tủ lạnh sẽ làm nhiệt độ bên trong tăng đột ngột, khiến máy nén phải làm việc quá tải và dễ làm hỏng các thực phẩm xung quanh. Hãy để thức ăn nguội bớt ở nhiệt độ phòng trước khi bao gói và cất vào tủ.