Mẹo vệ sinh nồi chiên không dầu nhanh gọn

Vài năm trở lại đây, nồi chiên không dầu trở thành thiết bị nhà bếp thiết yếu, được yêu thích nhờ tiện dụng, có thể chế biến nhiều món ăn ngon đồng thời tránh sử dụng nhiều dầu mỡ. Tuy nhiên, theo Express, đi kèm với sự tiện lợi đó là một vấn đề quan trọng - giữ cho nồi chiên không dầu luôn sạch sẽ. Nếu không được vệ sinh thường xuyên và kỹ lưỡng, dụng cụ nhà bếp này có thể bốc mùi, giảm hiệu suất, trở thành ổ vi khuẩn, ảnh hưởng đến hương vị đồ ăn và sức khỏe.

Việc vệ sinh nồi chiên không dầu khá tốn thời gian nên thường bị nhiều người lơ là, khiến các vết dầu mỡ bám chặt trên bộ phận của nồi, thêm khó vệ sinh.

Chuyên gia vi sinh vật học Salomé Gião cho biết giỏ chiên là điểm tiếp xúc chính với thực phẩm nên cần được rửa sạch sau mỗi lần sử dụng với xà phòng. Ngay cả khi bạn sử dụng lớp lót giấy bạc, thức ăn thừa, dầu mỡ tồn đọng trong khay hứng, giỏ chiên cũng có thể trở thành yếu tố cho vi khuẩn sinh sôi nảy nở.

Cùng với việc vệ sinh ngay sau mỗi lần sử dụng, Salomé khuyên sau 2-4 tuần nên vệ sinh kỹ lưỡng hơn với các bước như sau:

- Trộn baking soda với một ít nước nóng để tạo thành hỗn hợp sệt. Thoa lên các vùng dầu mỡ bên trong nồi chiên không dầu. Có thể ngâm nước pha baking soda trong khoang nồi khoảng 30 phút hoặc bật chế độ phù hợp để đun nóng hỗn hợp này, góp phần làm mềm các mảng bám trên nồi.

- Sử dụng miếng bọt biển chống trầy xước để loại bỏ cặn bẩn bám trên bề mặt mà không làm hỏng bề mặt chống dính.

- Trộn giấm trắng cùng nước rửa chén trong bát hoặc bình xịt, sau đó dùng hỗn hợp này để lau sạch một lần nữa bên trong nồi và các bộ phận có thể tháo rời.

- Rửa sạch tất cả các bộ phận bằng nước ấm hoặc nước nóng, sau đó để khô hoàn toàn trước khi lắp các bộ phận lại.

Quá trình chà rửa cần lưu ý tránh gây bong tróc lớp chống dính của khay/giỏ đựng bên trong nồi.