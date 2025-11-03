Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Cách nướng khoai lang chảy mật bằng nồi chiên không dầu

Có rất nhiều cách chế biến khoai lang, nhưng hương vị khoai lang nướng dẻo, thơm, chảy mật vẫn là "chân ái" được nhiều người thích.

Trời lạnh mà có củ khoai lang nướng ăn thì không gì tuyệt bằng.

Nguyên liệu:

Khoai lang ruột đỏ (nên chọn loại khoai nhỏ, đặc ruột; nếu có điều kiện, nên chọn loại khoai chuyên dùng để nướng như “khoai mật”).

Cách làm:

- Rửa kỹ khoai lang, chọn củ vừa phải để dễ cho vào nồi chiên. Sau đó ngâm trong nước khoảng 1 giờ để khoai ngấm đều và giữ ẩm.

- Lót giấy nướng chuyên dụng vào đáy nồi, đây là bí quyết giúp khoai ra mật và dẻo ngọt hơn.

- Bật nồi chiên 200°C trong 20 phút đầu.

- Sau đó hạ xuống 180°C, nướng thêm khoảng 30 phút (tùy theo loại nồi và kích thước khoai).

Khi hoàn thành, vỏ khoai sẽ có lớp dầu bóng nhẹ, phần ruột bên trong mềm mịn, ngọt thơm, tỏa mùi mật hấp dẫn, không khác gì khoai nướng than ngày xưa.

