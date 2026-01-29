Mẹo giữ bưởi Diễn tươi lâu, thơm suốt Tết

Tiến Lịch, 34 tuổi, Hà Nội, cho biết anh đặc biệt thích mùi bưởi Diễn vì "không nồng, không gắt mà rất 'sạch', chỉ cần để vài quả trong nhà là đã thấy không khí Tết rõ rệt". Mỗi năm, bưởi Diễn chỉ có một mùa, thường được bán rộ từ khoảng tháng 11 âm lịch, trước Tết hơn một tháng nên gia đình anh thường mua số lượng lớn để ăn dần.

"Bưởi Diễn quả nhỏ, mỗi lần ăn có thể hết một đến hai quả. Mỗi mùa gia đình tôi thường mua 50-80 quả, nếu không có cách bảo quản hợp lý thì rất khó dùng hết trong thời gian ngắn", anh nói.

Năm nay, gia đình anh Lịch mua trên 50 quả bưởi Diễn. Ảnh: NVCC.

Theo anh Lịch, các cách truyền thống như để gầm giường, nền nhà hay bọc giấy báo chỉ giúp giữ bưởi trong khoảng 1-2 tháng nếu thời tiết khô ráo. Những năm gần đây, Hà Nội lạnh sâu, độ ẩm cao khiến cách bảo quản này dễ làm quả mốc vỏ, hỏng cuống, nhanh bay mùi. Để khắc phục, gia đình anh thử áp dụng phương pháp bọc túi hút chân không nhằm giữ bưởi tươi và lưu hương lâu hơn.

Cách làm gồm vài bước đơn giản. Trước hết, chọn quả già, vỏ khô ráo, không dập, không xước; rửa kỹ dưới vòi nước để loại bỏ bụi bẩn, lau sạch và để thật khô. Sau đó, cho từng quả vào túi zip hoặc túi chuyên dụng, hút bớt không khí (không cần hút kiệt để tránh làm bí cuống) rồi hàn kín miệng túi.

"Năm ngoái, tôi thử cách này, đến tháng thứ ba mở túi ra, vỏ không héo, không mốc và mùi hương gần như nguyên vẹn như lúc mới mua", anh Lịch cho biết.

Để hạn chế sử dụng quá nhiều nilon, anh Lịch phân loại bưởi theo thời gian sử dụng. Khoảng 2/3 số quả được lau khô vỏ, chấm một ít vôi tôi lên núm cuống rồi xếp ở nơi khô, thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp để ăn trong vòng một tháng. Phần 1/3 còn lại, dự định để lâu hơn, mới được bọc túi hút chân không.

"Bọc nilon hay hút chân không chủ yếu để giữ quả tươi lâu và mùi hương bền hơn, chứ không phải để trữ quá lâu đến mức quả xuống chất", anh chia sẻ.

Việc hút chân không chủ yếu để giữ quả tươi lâu và mùi hương bền hơn. Ảnh: NVCC.

Anh Lịch cũng lưu ý, bưởi Diễn ăn ngon nhất trong khoảng 3-4 tháng sau thu hoạch. Sau thời gian này, nếu quả không có dấu hiệu hỏng hay mốc vẫn dùng được nhưng chất lượng khó đảm bảo. Bưởi đã bóc múi cần cho vào hộp kín, để ngăn mát tủ lạnh tối đa 2-3 ngày, tuy nhiên, chất lượng và mùi vị giảm rõ rệt.

Bưởi Diễn là giống bưởi đặc sản nổi tiếng của làng Diễn xưa, nay thuộc các phường Phú Diễn, Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Loại quả này được ưa chuộng vào dịp Tết nhờ hương vị thơm ngọt, vỏ mỏng, tép giòn. Quả thường có kích thước nhỏ, đường kính khoảng 15 cm, nặng 0,8-1 kg, khi chín vỏ chuyển màu vàng óng, tép ngọt đậm, hạt nhỏ.

Đặc biệt, nếu bảo quản tốt trong điều kiện khô ráo, thông thoáng, thời gian "ngon nhất" thường khoảng 1-2 tháng sau thu hoạch. Lúc này, quả héo bớt nước nhưng vị ngọt và mùi thơm lại đậm hơn.

Mỗi năm, cây bưởi Diễn chỉ cho quả một vụ, thường ra hoa vào khoảng tháng 2 và chín vào cuối năm dương lịch, cận Tết Nguyên đán, nên người chơi, người ăn đều có xu hướng mua nhiều và tìm cách kéo dài thời gian sử dụng.