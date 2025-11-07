Quy tắc 30 phút ai dùng nồi chiên không dầu cũng nên biết

Người dùng cũng được khuyến cáo không đổ dầu vào nồi chiên, giữ dây điện tránh xa các nguồn nhiệt và đảm bảo thiết bị được rút ổ cắm khi không sử dụng. Ngoài ra, không nên để thiết bị chạy mà không có sự giám sát và chỉ để thức ăn đầy tối đa 2/3 dung tích giỏ chiên để tránh hoạt động quá tải, đảm bảo thực phẩm chín đều.

Nồi chiên không dầu ngày càng phổ biến trong các căn bếp gia đình.

BBC Good Food khuyến nghị thực hiện các bước sau để vệ sinh nồi chiên không dầu đúng cách, kéo dài tuổi thọ thiết bị.

- Sau khi sử dụng nồi chiên không dầu, hãy đảm bảo nồi đã được rút phích cắm và để nguội hoàn toàn.

- Tháo rời các bộ phận có thể. Mỗi bộ phận nên được vệ sinh bằng hỗn hợp nước ấm và nước rửa chén. Sử dụng mặt mềm của miếng bọt biển hoặc vải mềm để tránh làm hỏng lớp chống dính. Đặc biệt chú ý đến các khe hở của giỏ để tránh thức ăn, dầu mỡ tồn đọng.

Các chuyên gia khuyến khích chờ tối thiểu 30 phút sau khi sử dụng mới vệ sinh nồi chiên để tránh hư hỏng linh kiện.

- Thoa hỗn hợp sệt từ baking soda và nước lên những vết cháy khét khó làm sạch, để yên trong khoảng 20 phút, rồi chà nhẹ.

- Rửa sạch các bộ phận của nồi chiên không dầu, sau đó để nơi thoáng mát cho khô hoàn toàn.