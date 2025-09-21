Khỏi "vắt óc nghĩ món ngon mỗi ngày" nhờ thực đơn 30 ngày không trùng món

Thường chị Trần Thị Vinh thường chỉ nấu ăn vào bữa tối mỗi ngày và chuẩn bị luôn đồ ăn cho bữa trưa hôm sau tại cơ quan.

Bữa cơm chị Vinh nấu thường là những món ăn đơn giản, dễ nấu mà vẫn đảm bảo tiêu chí ngon miệng. Việc nấu cơm mỗi ngày không chỉ là công việc phải làm, vào bếp còn là sở thích giúp chị thư giãn và thoải mái sau 1 ngày dài làm việc.

Cùng ngắm nhìn những mâm cơm hấp dẫn của gia đình chị Vinh để có thêm gợi ý cho mâm cơm nhà bạn:

Tôm rim - Canh bầu nấu tôm - Cải chíp luộc - Mít

Cá thu rim mặn ngọt - Lặc lè xào tỏi - Canh mướp - Bưởi

Tôm rang thịt - Canh khoai - Rau muống xào tỏi - Xoài

Chả cá xốt cà - Canh mồng tơi - Su su luộc - Bưởi

Chả lá lốt - Ngao hấp thái - Đậu cô ve xào - Dứa

Chả cốm - Ngọn su su xào tỏi - Salad - Xoài

Tôm hấp - Ba chỉ rang - Đậu cô ve xào - Cam

Gà nướng - Nấm đùi gà xào mướp - Canh mồng tơi - Ớt chuông

Ram bắp ăn kèm bún, rau sống - Cam

Tôm rim - Đậu cô ve xào - Canh mướp - Thanh long

Thịt xá xíu - Canh ngao mồng tơi - Bắp cải luộc - Xoài

Chả lá lốt - Canh bầu - Súp lơ xào - Cam

Sườn rim - Canh chua - Khoai tây xào - Dưa chuột, xoài

Sườn rim dứa - Khoai lang xào - Nhút - Dưa hấu

Ba chỉ kho tiêu - Măng xào - Bắp cải luộc - Dưa hấu

Ba chỉ kho dưa - Bò xào rau củ - Canh mồng tơi - Roi đỏ

Ba chỉ lắc sả - Ngọn su su xào tỏi - Thanh long

Mì xào - Ba chỉ xào dưa - Măng xào - Dưa hấu

Cá mờm cơm rim - Canh ngao mồng tơi - Dứa

Trứng rán - Bánh bột lọc - Nấm đùi gà xào ớt chuông - Dứa

Sườn xào chua ngọt - Nấm đùi gà kho - Rau muống xào tỏi - Dưa chuột

Cá mờm cơm rim - Mướp đắng xào trứng - Bắp cải xào cà chua - Dưa hấu

Tôm rang thịt - Nộm giò - Canh chua thịt băm - Thanh long

Nấm đùi gà kho - Đậu tẩm hành - Lạc rang muối - Bắp cải luộc - Dưa hấu

Cà tím xào thịt - Giá đỗ xào mướp - Dứa

Ba chỉ rang sả - Rau luộc - Xoài

Chả cốm - Ngọn su su xào tỏi - Canh mướp - Cam