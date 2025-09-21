Khỏi "vắt óc nghĩ món ngon mỗi ngày" nhờ thực đơn 30 ngày không trùng món
Chị Trần Thị Vinh (Hà Nội) chia sẻ những mâm cơm hằng ngày dành cho 2 người nhận rất nhiều chia sẻ và khen ngợi của hội chị em yêu bếp.
Thường chị Trần Thị Vinh thường chỉ nấu ăn vào bữa tối mỗi ngày và chuẩn bị luôn đồ ăn cho bữa trưa hôm sau tại cơ quan.
Bữa cơm chị Vinh nấu thường là những món ăn đơn giản, dễ nấu mà vẫn đảm bảo tiêu chí ngon miệng. Việc nấu cơm mỗi ngày không chỉ là công việc phải làm, vào bếp còn là sở thích giúp chị thư giãn và thoải mái sau 1 ngày dài làm việc.
Cùng ngắm nhìn những mâm cơm hấp dẫn của gia đình chị Vinh để có thêm gợi ý cho mâm cơm nhà bạn:
Tôm rim - Canh bầu nấu tôm - Cải chíp luộc - Mít
Cá thu rim mặn ngọt - Lặc lè xào tỏi - Canh mướp - Bưởi
Tôm rang thịt - Canh khoai - Rau muống xào tỏi - Xoài
Chả cá xốt cà - Canh mồng tơi - Su su luộc - Bưởi
Chả lá lốt - Ngao hấp thái - Đậu cô ve xào - Dứa
Chả cốm - Ngọn su su xào tỏi - Salad - Xoài
Tôm hấp - Ba chỉ rang - Đậu cô ve xào - Cam
Gà nướng - Nấm đùi gà xào mướp - Canh mồng tơi - Ớt chuông
Ram bắp ăn kèm bún, rau sống - Cam
Tôm rim - Đậu cô ve xào - Canh mướp - Thanh long
Thịt xá xíu - Canh ngao mồng tơi - Bắp cải luộc - Xoài
Chả lá lốt - Canh bầu - Súp lơ xào - Cam
Sườn rim - Canh chua - Khoai tây xào - Dưa chuột, xoài
Sườn rim dứa - Khoai lang xào - Nhút - Dưa hấu
Ba chỉ kho tiêu - Măng xào - Bắp cải luộc - Dưa hấu
Ba chỉ kho dưa - Bò xào rau củ - Canh mồng tơi - Roi đỏ
Ba chỉ lắc sả - Ngọn su su xào tỏi - Thanh long
Mì xào - Ba chỉ xào dưa - Măng xào - Dưa hấu
Cá mờm cơm rim - Canh ngao mồng tơi - Dứa
Trứng rán - Bánh bột lọc - Nấm đùi gà xào ớt chuông - Dứa
Sườn xào chua ngọt - Nấm đùi gà kho - Rau muống xào tỏi - Dưa chuột
Cá mờm cơm rim - Mướp đắng xào trứng - Bắp cải xào cà chua - Dưa hấu
Tôm rang thịt - Nộm giò - Canh chua thịt băm - Thanh long
Tôm rang thịt - Canh bầu nấu tôm - Thanh long
Nấm đùi gà kho - Đậu tẩm hành - Lạc rang muối - Bắp cải luộc - Dưa hấu
Cà tím xào thịt - Giá đỗ xào mướp - Dứa
Ba chỉ rang sả - Rau luộc - Xoài
Chả cốm - Ngọn su su xào tỏi - Canh mướp - Cam
Có thể hương vị cơm nhà không phải là xuất sắc nhất, không chuẩn mực nhất, nhưng trong mỗi người nó luôn là ngon nhất.
