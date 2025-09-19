Thực đơn ít món cực ngon, dễ nấu cho 2 người
Chị Trần Thị Vinh (Hà Nội) thường ưu tiên các món ăn đơn giản, dễ nấu nhưng tốt cho sức khỏe khi lên thực đơn hằng ngày.
Không ngại nấu nhưng rất lười nghĩ "hôm nay ăn gì?" là vấn đề chung của khá nhiều chị em. Chị Trần Thị Vinh cũng thường xuyên phải "đau đầu" nghĩ thực đơn.
Chính vì vậy, chị đã góp nhặt hình ảnh những bữa cơm hằng ngày của 2 vợ chồng để chia sẻ lên mạng xã hôi và nhận được rất nhiều lượt chia sẻ, bình luận khen ngợi.
Thực đơn được xây dựng theo tiêu chí: nhanh gọn – đơn giản – dễ nấu, phù hợp cho gia đình bận rộn hoặc ít người. Chị Vinh thường nấu 1 món mặn, 1 món rau cùng hoa quả tráng miệng là đủ một mâm cơm ngon lành, đủ chất.
Gà chiên mắm - Đậu bắp luộc - Canh mướp, mồng tơi - Bưởi
Thịt kho trứng - Canh rau ngót thịt băm - Súp lơ, cà rốt xào - Dưa vàng
Chả lá lốt - Canh mướp - Rau muống xào tỏi - Mận
Gà rang - Mực khô - Cải mèo luộc - Canh mồng tơi
Nấm đùi gà kho - Đậu hũ trứng xốt cà - Nấm xào rau củ - Dưa leo - Roi đỏ
Cá thu rim mặn ngọt - Salad - Cải ngọt luộc - Roi đỏ
Ba chỉ rang cháy cạnh - Nhút xào lá chanh - Rau muống xào tỏi - Dâu tây
Tôm rim - Trứng rán xốt mắm - Rau lang xào tỏi - Ổi, roi đỏ
Gà nướng - Nem rán - Rau bí xào tỏi - Chuối
Bún cá chấm
Cá lăng nướng riềng - Su hào, cà rốt luộc - Nước rau luộc - Thanh long
Gà nướng - Xôi đỗ đen - Rau bí xào tỏi - Vú sữa
Thịt kho - Súp lơ xào - Nhút - Dâu tây
Thịt kho - Nộm bò - Rau bí xào tỏi - Xoài
Cá thu rán - Nộm sứa - Cải ngọt xào - Bánh flan
Gimbap - Thịt xào măng - Ổi, xoài
Nem rán - Trứng rán - Canh bầu cà chua - Quýt
Ba chỉ rang cháy cạnh - Rau muống xào tỏi - Nước rau luộc - Quýt
Ba chỉ kho dưa - Chả cốm - Củ cải, cà rốt luộc - Quýt
Tôm rim - Rau cải xào tỏi - Canh mồng tơi - Cam
Cá thu xốt cà - Nấm đùi gà xào - Quýt
Ba chỉ xào dưa chua - Lạp xưởng - Bầu luộc - Chuối
Sườn sốt chua ngọt - Nhút xào - Súp lơ xào - Quýt, ổi
Ba chỉ quay giòn bì - Cá nục kho - Cà rốt, su su luộc - Quýt
Sườn rim - Đậu phụ rán - Nấm xào cải thảo - Quýt
Cá thu rim mắm - Trứng chiên - Rau muống xào - Nước rau luộc - Xoài
Cá diêu hồng nướng cuốn bánh tráng
Bún chả lá lốt
Nem nướng
