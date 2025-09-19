Thực đơn ít món cực ngon, dễ nấu cho 2 người

Không ngại nấu nhưng rất lười nghĩ "hôm nay ăn gì?" là vấn đề chung của khá nhiều chị em. Chị Trần Thị Vinh cũng thường xuyên phải "đau đầu" nghĩ thực đơn.

Chính vì vậy, chị đã góp nhặt hình ảnh những bữa cơm hằng ngày của 2 vợ chồng để chia sẻ lên mạng xã hôi và nhận được rất nhiều lượt chia sẻ, bình luận khen ngợi.

Thực đơn được xây dựng theo tiêu chí: nhanh gọn – đơn giản – dễ nấu, phù hợp cho gia đình bận rộn hoặc ít người. Chị Vinh thường nấu 1 món mặn, 1 món rau cùng hoa quả tráng miệng là đủ một mâm cơm ngon lành, đủ chất.

Gà chiên mắm - Đậu bắp luộc - Canh mướp, mồng tơi - Bưởi

Thịt kho trứng - Canh rau ngót thịt băm - Súp lơ, cà rốt xào - Dưa vàng

Chả lá lốt - Canh mướp - Rau muống xào tỏi - Mận

Gà rang - Mực khô - Cải mèo luộc - Canh mồng tơi

Nấm đùi gà kho - Đậu hũ trứng xốt cà - Nấm xào rau củ - Dưa leo - Roi đỏ

Cá thu rim mặn ngọt - Salad - Cải ngọt luộc - Roi đỏ

Ba chỉ rang cháy cạnh - Nhút xào lá chanh - Rau muống xào tỏi - Dâu tây

Tôm rim - Trứng rán xốt mắm - Rau lang xào tỏi - Ổi, roi đỏ

Gà nướng - Nem rán - Rau bí xào tỏi - Chuối

Bún cá chấm

Cá lăng nướng riềng - Su hào, cà rốt luộc - Nước rau luộc - Thanh long

Gà nướng - Xôi đỗ đen - Rau bí xào tỏi - Vú sữa

Thịt kho - Súp lơ xào - Nhút - Dâu tây

Thịt kho - Nộm bò - Rau bí xào tỏi - Xoài

Cá thu rán - Nộm sứa - Cải ngọt xào - Bánh flan

Gimbap - Thịt xào măng - Ổi, xoài

Nem rán - Trứng rán - Canh bầu cà chua - Quýt

Ba chỉ rang cháy cạnh - Rau muống xào tỏi - Nước rau luộc - Quýt

Ba chỉ kho dưa - Chả cốm - Củ cải, cà rốt luộc - Quýt

Tôm rim - Rau cải xào tỏi - Canh mồng tơi - Cam

Cá thu xốt cà - Nấm đùi gà xào - Quýt

Ba chỉ xào dưa chua - Lạp xưởng - Bầu luộc - Chuối

Sườn sốt chua ngọt - Nhút xào - Súp lơ xào - Quýt, ổi

Ba chỉ quay giòn bì - Cá nục kho - Cà rốt, su su luộc - Quýt

Sườn rim - Đậu phụ rán - Nấm xào cải thảo - Quýt

Cá thu rim mắm - Trứng chiên - Rau muống xào - Nước rau luộc - Xoài

Cá diêu hồng nướng cuốn bánh tráng

Bún chả lá lốt

Nem nướng