Thực đơn cả tháng không trùng món của mẹ đảm Hải Phòng

Chị Hương Giang (Hải Phòng) cũng giống như rất nhiều chị em "yêu bếp" khác, sau một ngày làm việc sẽ luôn nghĩ "tối nay ăn gì" và tự tay nấu những bữa cơm chỉn chu nhất để gia đình cùng thưởng thức

Nhà chị Giang có 2 vợ chồng và 1 bé trai nên chị thường nấu bữa cơm với lượng nấu vừa đủ, ăn bữa nào hết bữa đó. Nguyên liệu thường dễ mua, cách nấu đơn giản, nhanh gọn nhưng được chị liên tục thay đổi nên cả nhà đều ăn rất ngon miệng.

Chị Hương Giang chia sẻ, đi ăn ngoài quán sẽ có nhiều món để lựa chọn, được phục vụ tận nơi, nhưng cảm giác tự tay vào bếp, nấu những món ngon cho chồng con là cảm giác rất hạnh phúc và đáng trân quý.

Cùng ngắm nhìn những bữa cơm hấp dẫn, có khi cả tháng không trùng món của mẹ đảm Hải Phòng:

Cá basa kho - Đậu xiên chay - Canh há cảo chua ngọt - Cơm gạo lứt muối vừng lạc - Dưa leo

Thịt quay giòn bì - Nộm gà xé - Cơm rang hến - Canh hến - Bánh tiêu - Cam

&nbsp;Bún cá chấm - Nộm thịt bò - Canh cá nấu chua

Đậu hũ non sốt trứng muối - Cá diếc rán giòn - Củ từ hấp - Canh rau cải - Lê, bánh flan

Salad - Lòng cá basa xào thập cẩm - Chân gà chiên xốt thần thánh

Hến xào tóp mỡ - Xương hầm khoai mỡ, rau củ - Chè cốt dừa hoa đậu biếc - Hoa quả

Cá lát sốt cam - Thịt viên xá xíu - Salad dưa leo - Canh chay tàu hũ ky

Cá chiên giềng - Óc hấp -&nbsp;Cà rốt, củ cải xào - Hoa quả

Chả cốm - Rong biển cháy tỏi - Thịt gà hầm rau củ - Canh chua - Sắn hấp cốt dừa - Lê

Sườn chua ngọt - Rau xào - Bánh hạt dẻ - Cà pháo

Cà tím nướng mỡ hành - Cá chiên - Salad - Xoài

Nem chua rán - Tôm xào rau củ thập cẩm - Canh thanh cua thái -&nbsp;Lê

Thịt vịt xốt majo - Bánh hỏi chay - Rau muống xào tỏi - Canh rong biển

Soup bò viên - Nem rán - Su hào hấp - Táo

Trứng rán thịt băm - Lòng cá basa chiên - Canh rong biển - Cam

Cá kho tiêu - Bò sốt vang - Phồng tôm sốt bơ - Táo sốt dâu tây

Đậu hũ non thịt bằm - Móng giò hầm rau củ - Khoai hấp - Rau luộc

Bò kho - Ốc xào lá lốt - Thịt kho - Cà pháo - Sữa chua

&nbsp;Móng giò hầm rau củ - Đậu hũ non sốt thịt bằm - Rau muống luộc - Táo

Chả cốm - Thịt ba chỉ xốt tắc - Bánh mì sandwich - Rau luộc - Thanh long

Đậu hũ non sốt hạt sen - Thịt bò xào rau củ - Canh chua thịt băm - Cơm gạo lứt - Lựu, chè đỗ xanh

Cá bống chiên riềng - Móng giò kho - Canh hầm rau củ - Rau muống luộc

Chả thịt rau củ - Gà xốt tương - Cơm gạo lứt - Rau củ luộc -&nbsp;Hồng

Chả lá lốt - Trứng sốt cà chua - Rau cải xào tỏi - Cháo đỗ đen

Dồi sụn nướng - Cá bống chiên xốt tiêu đen - Cải thảo xào - Hoa quả

Cá rán - Tokbokki - Ngọn su su xào tỏi - Hồng

20/09/2025 13:52 PM (GMT+7)
