Mùa hoa anh đào bung nở nơi miền biên viễn Nghệ An

Lũ trẻ ở bản Phà Nọi, xã Mường Típ (huyện Kỳ Sơn cũ), Nghệ An nô đùa dưới những hàng cây anh đào hoa đã bung nở. (Ảnh: Sách Nguyễn).

Những hàng cây hoa anh đào được trồng nhiều nhất ở trường tiểu học Mường Típ 1 - điểm trường Phà Nọi và dọc ngay lối vào bản. Hoa anh đào ở đây nở vào khoảng tháng 1 đến tháng 2 dương lịch, với sắc hồng rực rỡ, tạo nên khung cảnh lãng mạn. (Ảnh: Sách Nguyễn).

Hoa anh đào rực hồng trên các mái nhà bằng gỗ pơmu tại bản Phà Nọi. (Ảnh: Sách Nguyễn).

Mùa hoa anh đào nở là dịp lý tưởng để người dân và du khách đến ngắm hoa và ghi lại những tấm hình lưu niệm. (Ảnh: Sách Nguyễn).

Du khách "check in"

Do điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng nên hoa anh đào nơi đây có cánh dày, nhụy hồng đậm, màu hồng nhạt lan dần ra đầu cánh hoa. (Ảnh: Sách Nguyễn).

Một khung cảnh như cổ tích được ghi lại. (Ảnh: Sách Nguyễn).

Năm nay có thêm nhiều cây anh đào nhỏ dọc theo tuyến đường tỉnh lộ 543D qua huyện Kỳ Sơn cũ đã nở hoa mùa đầu tiên. (Ảnh: Sách Nguyễn).

​​Bản Phà Nọi nằm sát cung đường Mường Xén - Mường Ải dài khoảng 50km đang dần trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh. Với vẻ đẹp của hoa anh đào và những nét văn hóa đặc sắc, nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm đến mới lạ và độc đáo, mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên. (Ảnh: Sách Nguyễn).

Từ năm 2023 đến nay, nhiều người dân cũng bắt đầu lấy giống cây anh đào về để trồng trước nhà mình làm cảnh. Hiện tại, nhiều địa bàn thuộc huyện Kỳ Sơn cũ đã trồng cây anh đào nhằm thu hút khách du lịch.