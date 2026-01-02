Muốn vào Sơn Đoòng phải đợi... 2 năm: Tour du lịch "khó mua nhất" Việt Nam

Ngày 1/1, trao đổi với PV báo Dân Việt, ông Nguyễn Châu Á – Tổng Giám đốc Công ty Oxalis Adventure cho biết, tour khám phá hang Sơn Đoòng tiếp tục duy trì sức hút đặc biệt khi lịch đăng ký đã kín chỗ tới tận năm 2027. Hiện nay, doanh nghiệp đang tập trung đẩy mạnh hoạt động marketing và khai thác các tour mạo hiểm khác trong hệ thống hang động Phong Nha – Kẻ Bàng.

Theo đó, Công ty Oxalis Adventure là đơn vị duy nhất được cấp phép tổ chức tour chinh phục hang Sơn Đoòng, dù còn nhiều tháng nữa mới bắt đầu mùa tour 2026 (dự kiến cuối tháng 1/2026), nhưng toàn bộ 1.000 suất tour của năm này đã được đặt kín.

Hang Sơn Đoòng nằm trong vùng lõi Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, thuộc xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị (trước đây là tỉnh Quảng Bình). Ảnh: Oxalis Adventure

Đáng chú ý, các suất đăng ký cho năm 2027 cũng đã được lấp đầy, phản ánh mức độ quan tâm rất lớn của du khách trong nước và quốc tế đối với sản phẩm du lịch mạo hiểm độc nhất vô nhị này.

Thống kê từ Oxalis Adventure cho thấy, kể từ khi chính thức đưa vào khai thác ngày 1/8/2013 đến nay, đã có 8.552 lượt khách chinh phục thành công hang động lớn nhất thế giới. Trong đó, khách Việt Nam chiếm số lượng nhiều nhất với 3.293 người, tiếp đến là khách Mỹ với 2.271 người.

Hoạt động du lịch Sơn Đoòng đã mang lại doanh thu khoảng 25,5 triệu USD, đồng thời đóng góp 5 triệu USD cho công tác bảo tồn Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

hang Sơn Đoòng chính thức được Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness ghi nhận là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới vào năm 2013. Ảnh: Oxalis Adventure

Không chỉ tạo giá trị kinh tế, tour Sơn Đoòng còn tạo ra 130 việc làm trực tiếp cho người dân địa phương cùng hàng trăm việc làm gián tiếp, góp phần hình thành sinh kế bền vững cho cộng đồng vùng đệm.

Việc tour Sơn Đoòng liên tục “cháy vé” tới tận năm 2027 không chỉ phản ánh sự khan hiếm của một sản phẩm du lịch đặc biệt, mà còn khẳng định sức hấp dẫn lâu dài của loại hình du lịch mạo hiểm tại Quảng Bình. Sự quan tâm mạnh mẽ của du khách quốc tế cũng góp phần nâng tầm vị thế của Phong Nha – Kẻ Bàng trên bản đồ du lịch mạo hiểm toàn cầu.

Đáng chú ý, hiệu ứng từ Sơn Đoòng đang tạo lực đẩy cho nhiều sản phẩm khác trong hệ thống hang động Phong Nha – Kẻ Bàng, đặc biệt là các tour có độ khó thấp hơn như hang Én, hang Va, hang Nước Nút, giúp đa dạng hóa lựa chọn cho du khách và kéo dài thời gian lưu trú.