9 địa điểm du lịch tuyệt vời nhất châu Á năm 2026

1. Erbil, Kurdistan (Iraq)

Erbil là điểm đến lý tưởng cho những ai tìm kiếm trải nghiệm phiêu lưu độc đáo. Nơi đây nổi bật với thành cổ Erbil, một Di sản Thế giới có lịch sử hơn 6.000 năm, hiện đang được phục hồi và trùng tu. Bên cạnh những di sản văn hóa lâu đời, Erbil còn phát triển mạnh mẽ với các khu phố hiện đại, sự xuất hiện của nhiều thương hiệu quốc tế và các dự án lớn.

2. Labuan Bajo, Indonesia

Labuan Bajo là một thị trấn chài nhỏ nằm ở phía tây đảo Flores, đang trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích thiên nhiên hoang dã. Nơi này cũng là cửa ngõ vào Vườn quốc gia Komodo, nơi sinh sống của loài rồng Komodo quý hiếm.

Trước đây, khu vực này từng lép vế so với Bali, nhưng giờ đây, nhờ vào sự phát triển của sân bay quốc tế mới và sự xuất hiện của các khu nghỉ dưỡng cao cấp, Labuan Bajo đang "thức giấc". Đặc biệt, du lịch bền vững được chú trọng, từ các quán cà phê địa phương đến các homestay cộng đồng, mang đến cho du khách những trải nghiệm gần gũi, chậm rãi và đậm chất bản địa.

3. Naoshima, Nhật Bản

Nằm ngoài khơi vùng Setouchi, hòn đảo nhỏ này đã “lột xác” từ làng chài truyền thống thành bảo tàng nghệ thuật đương đại ngoài trời. Năm 2025, Bảo tàng Nghệ thuật Naoshima mới do kiến trúc sư Tadao Ando thiết kế chính thức mở cửa, càng củng cố danh tiếng “đảo nghệ thuật”. Khi du thuyền và khách sạn cao cấp sắp xuất hiện, đây chính là thời điểm lý tưởng để đi trước đám đông.

4. Patan, Nepal

Từng là kinh đô cổ của thung lũng Kathmandu, Patan ngày nay pha trộn hài hòa giữa phố cổ lát đá, làng nghề thủ công và cộng đồng nghệ sĩ trẻ. Các gallery, không gian lưu trú nghệ sĩ, lễ hội truyền thống kéo dài nhiều tuần song hành cùng những quán cocktail thời thượng, quán trà thủ công và nhà hàng ẩm thực đương đại. Từ quán ăn gia đình lâu đời đến những bar lọt top châu Á, Patan mang đến trải nghiệm vừa cổ kính, vừa rất “đương đại” cho du khách thích khám phá văn hóa theo cách mới.

5. Saadiyat Island, Abu Dhabi

Saadiyat Island là điểm đến dành cho những ai yêu các thiết chế văn hóa đẳng cấp thế giới. Hòn đảo này đang trở thành trung tâm văn hóa mới của UAE với Louvre Abu Dhabi, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Abu Dhabi và Bảo tàng Quốc gia Zayed lần lượt khai trương. Năm 2026, Guggenheim Abu Dhabi sẽ hoàn thiện, đưa Saadiyat sánh ngang các quận bảo tàng hàng đầu thế giới.

6. Seoul, Hàn Quốc

Bên cạnh K-pop và thời trang, Seoul hấp dẫn với các bảo tàng, cung điện cổ xen giữa những tòa nhà hiện đại. Hệ thống giao thông được nâng cấp giúp du khách dễ dàng tới các khu như Jegi-dong hay Gongneung-dong. Thành phố cũng liên tục mở cửa đài quan sát, bảo tàng và không gian nghệ thuật mới, nổi bật là Frieze House Seoul và các chi nhánh của Seoul Museum of Art.

7. Thâm Quyến, Trung Quốc

Từ một làng chài nhỏ bé, Thâm Quyến đã phát triển thành một đặc khu kinh tế năng động hàng đầu, nổi bật với đường chân trời tuyệt đẹp và hàng loạt khu đô thị mới ven vịnh. Bên cạnh các khách sạn hạng sang, thành phố này còn thu hút sự chú ý với lịch trình văn hóa phong phú, trong đó có sự kiện Shenzhen Design Week, Art Shenzhen và đặc biệt là Verbier Festival - lễ hội nhạc cổ điển danh tiếng lần đầu tiên được tổ chức tại châu Á.

8. Tashkent, Uzbekistan

Thành phố lớn nhất khu vực này mang dấu ấn giao thoa giữa Con đường Tơ lụa, Hồi giáo và thời kỳ Xô Viết, thể hiện qua kiến trúc mái vòm xanh và phong cách hiện đại Liên Xô. Cuối năm 2025, Trung tâm Văn minh Hồi giáo chính thức mở cửa, đánh dấu tham vọng vươn ra sân khấu văn hóa toàn cầu. Sang năm 2026, Trung tâm Nghệ thuật Đương đại ra mắt, cùng các khu phố cổ được hồi sinh thành không gian lưu trú nghệ sĩ, đưa Tashkent trở thành điểm hẹn văn hóa mới của khu vực.

9. Udaipur, Ấn Độ

“Thành phố hồ nước” của Rajasthan vốn nổi tiếng với cung điện Rajput và dinh thự cổ, nay càng thêm sức hút khi hàng loạt thương hiệu lớn như Fairmont, Marriott, Leela, Hilton lần lượt xuất hiện. Không chỉ là nơi nghỉ dưỡng xa hoa, Udaipur còn nổi bật với các không gian thiết kế Ấn Độ đương đại. Tất cả đang tạo nên một Udaipur vừa cổ kính, vừa hiện đại, đầy sức sống mới.