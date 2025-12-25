Ngắm vẻ đẹp Lô Lô Chải - “Làng du lịch tốt nhất thế giới” nơi địa đầu Tổ quốc

Dưới chân Cột cờ Lũng Cú - điểm cực Bắc thiêng liêng của Tổ quốc, Lô Lô Chải (Hà Giang) đã từ lâu được du khách biết đến là “ngôi làng đẹp nhất Hà Giang”...

Tháng 10/2025, Lô Lô Chải đã được vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới”. Đây là một sự ghi nhận xứng đáng cho giá trị cảnh quan, văn hóa và nỗ lực gìn giữ bản sắc bền vững của cộng đồng người Lô Lô tại địa phương.

Mỗi mùa trong năm, Lô Lô Chải lại khoác lên mình một diện mạo khác biệt: mùa xuân dịu dàng với sắc hoa nở khắp sườn núi, mùa hạ xanh mướt trong nắng gió cao nguyên, mùa thu trầm lắng giữa không gian yên bình của làng đá.

Và khi mùa đông về, Lô Lô Chải bước vào thời khắc đẹp nhất, khi hồng chín đỏ vườn, táo gai vào vụ, hoa đào và hoa tớ dày đồng loạt bung nở, khiến ngôi làng nhỏ giữa cao nguyên đá Đồng Văn trở nên mềm mại, nên thơ và cuốn hút hơn bao giờ hết.

Từ trên cao nhìn xuống, Lô Lô Chải hiện ra như một bức tranh yên bình. Những ngôi nhà trình tường mái ngói âm dương xếp san sát, nép mình bên sườn núi đá tai mèo xám bạc.

Tường đất vàng sậm, hàng rào đá phủ rêu phong, những con đường lát đá uốn lượn giữa làng tạo nên không gian mộc mạc, cổ kính, như thể thời gian ở đây trôi chậm lại so với nhịp sống bên ngoài.

Mùa đông, sắc màu của thiên nhiên khiến Lô Lô Chải trở nên rực rỡ mà vẫn rất đỗi nhẹ nhàng. Trong những khu vườn nhỏ sau nhà, cây hồng chín trĩu quả, sắc cam đỏ nổi bật trên nền trời cao xanh thẳm của vùng cao nguyên đá.

Xen kẽ giữa vườn hồng là táo gai đang vào vụ, quả nhỏ, màu đỏ sẫm, mang vị chua thanh đặc trưng, gợi nhớ hương vị núi rừng nguyên sơ.

Trên những triền đồi và ven lối đi trong làng, hoa đào bắt đầu nở rộ. Không rực rỡ, kiêu sa, đào vùng cao mang vẻ đẹp mộc mạc, cánh hoa mỏng, sắc hồng phơn phớt, nở rải rác trên những cành cây khẳng khiu.

Cùng thời điểm này, hoa tớ dày - loài hoa đặc trưng của Hà Giang đang nở rộ khắp nơi. Những chùm hoa nở dày trên cành, với sắc hồng tím dịu dàng, đã biến không gian làng Lô Lô thành một bức tranh tuyệt đẹp, như được phủ một lớp sương hoa mỏng manh.

Đi giữa Lô Lô Chải những ngày này, du khách dễ dàng bắt gặp hình ảnh người phụ nữ Lô Lô trong trang phục truyền thống, lặng lẽ gùi củi, phơi ngô, hong thóc trước hiên nhà. Trẻ con nô đùa trên con đường đá, tiếng cười vang lên giữa không gian núi rừng tĩnh lặng, tạo nên cảm giác ấm áp rất riêng của ngôi làng vùng cao.

Không chỉ cuốn hút bởi cảnh sắc, Lô Lô Chải còn gây ấn tượng mạnh bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người Lô Lô, một trong những dân tộc ít người của Việt Nam. Những ngôi nhà trình tường được dựng hoàn toàn bằng đất, nện chặt từng lớp, giúp mát về mùa hè, ấm về mùa đông. Không gian sinh hoạt bên trong được bài trí giản dị, gọn gàng, phản ánh lối sống hài hòa với thiên nhiên và tinh thần gắn kết cộng đồng bền chặt.

Những năm gần đây, Lô Lô Chải trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, khác với sự ồn ào của nhiều điểm du lịch nổi tiếng, nơi đây vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên bản.

Du khách đến Lô Lô Chải không chỉ để chụp ảnh, mà còn để sống chậm, để lắng nghe tiếng gió lùa qua hàng rào đá, ngắm hoa nở, quả chín và cảm nhận sự bình yên hiếm có của miền biên giới.

Khi chiều buông xuống, ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng những bức tường đất, khói bếp lam chiều bảng lảng bay lên từ mỗi mái nhà.

Từ xa, Cột cờ Lũng Cú sừng sững trên đỉnh núi Rồng, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, khiến khung cảnh Lô Lô Chải thêm phần thiêng liêng và xúc động.