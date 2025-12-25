Đẹp ngỡ ngàng 'lốc xoáy' vịt trắng muốt ở Tây Ninh

Những hình ảnh này được nhiếp ảnh gia Nguyễn Khánh Vũ Khoa ghi lại trong chuyến đi từ TPHCM đến khu vực xã Ninh Thạch, cách núi Bà Đen khoảng 6 km. Theo chia sẻ, anh Khoa bị thu hút bởi hình ảnh đàn vịt trắng muốt di chuyển nhịp nhàng khi đang kiếm mồi vào buổi sáng sớm và buổi chiều.

Ông Trần Thanh Hải, người nuôi vịt, cho biết đây là đàn vịt giống Bắc Kinh, được chăn thả quanh năm để chuẩn bị cho dịp Tết và không phải loại vịt chạy đồng.

Vịt được ăn mỗi ngày vài lần. Sau khi ăn no, chúng lại xuống hồ nước bên cạnh bơi lội tắm rửa nên con nào cũng trắng phau như bông tuyết.

Ông Hải thông tin thêm, khu vực này từ lâu đã là điểm dã ngoại, cắm trại của nhiều bạn trẻ và du khách. Đàn vịt với số lượng lớn và đồng nhất về màu sắc ở đây đã khiến nhiều người trầm trồ, thích thú.

Theo nhiếp ảnh gia Vũ Khoa, từ trên cao nhìn xuống, cả đàn vịt giống như “những bông tuyết trắng” di chuyển trên đồng đất, tạo nên những đường nét sống động, khiến nhiều người lần đầu xem ảnh còn tưởng là sản phẩm được xử lý bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, đây hoàn toàn là cảnh ngoài đời thực, được flycam ghi lại một cách tự nhiên.

Địa điểm này hiện nay đang dần trở thành điểm check-in tự nhiên hấp dẫn tại Tây Ninh, đặc biệt trong mùa du lịch cuối năm.

Giống vịt Bắc Kinh có lông trắng phau, mỏ vàng cam, thân lớn, ít bệnh và mang giá trị thương phẩm cao. Vịt trưởng thành có thể đạt trọng lượng 3 kg/con.

Khung cảnh phía xa là núi Bà Đen hùng vĩ và hồ nước phẳng lặng, khiến bộ ảnh vừa mang vẻ đẹp thiên nhiên vừa gợi cảm giác thanh bình, thu hút nhiều du khách tới trải nghiệm và chụp ảnh

Du khách đến tham quan có thể chụp ảnh miễn phí, tuy nhiên nên xin phép chủ và tuân thủ hướng dẫn để đảm bảo an toàn cho cả người và vật nuôi.