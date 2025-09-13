Thịt bò kho muốn mềm ngon, chuẩn vị nhất định phải cho loại gia vị này

Nguyên liệu:

- 1kg bắp bò

- 1/2 bát mật mía

- 1/2 bát nước mắm

- 100g gừng tươi

- 3 củ sả

- 3 củ hành khô

- 2.5g ngũ vị hương

- Hạt tiêu, ớt, tỏi.

Cách làm:

- Bắp bò rửa sạch. Nếu muốn thịt sau khi kho có hình khối đẹp thì dùng dây buộc cố định.

- Nếu muốn thịt nhanh mềm và thấm vị: cắt đôi bắp bò theo chiều ngang thớ.

- Gừng rửa sạch, đập dập rồi thái hoặc xé nhỏ.

- Sả bóc vỏ già, đập dập, có thể xé sợi hoặc cắt khúc 4–5cm.

- Hành khô: Bóc vỏ, băm nhuyễn.

- Trộn đều tất cả nguyên liệu, dùng tay bóp nhẹ để gia vị ngấm sâu vào thịt.

- Bọc kín, ướp 6-8 tiếng hoặc qua đêm trong ngăn mát tủ lạnh cho thịt thấm kỹ, đậm vị và dậy mùi thơm đặc trưng khi kho.

Cách 1: Kho một lửa (kho liu riu 2-3 tiếng)

- Cho phần thịt và phần nước ướp vào nồi.

- Bật bếp lửa to đun sôi, sau đó hạ xuống lửa nhỏ nhất, đậy nắp kín.

- Kho liu riu từ 2 đến 3 tiếng cho tới khi thịt mềm, nước kho keo lại và còn xăm xắp đáy nồi.

- Trở mặt miếng thịt vài lần trong quá trình kho để thấm đều. Khi nước cạn gần hết thì tắt bếp.

Cách 2: Kho hai lửa

- Cho thịt cùng nước ướp vào nồi, đun sôi.

- Hạ lửa, đun liu riu khoảng 15 phút, rồi tắt bếp để nguội hoàn toàn.

- Sau khoảng 4–5 tiếng, bật bếp lên kho tiếp lần 2 đến khi thịt chín mềm, nước keo lại còn một lớp dưới đáy nồi.

- Tắt bếp, để nguội rồi thái miếng.

Lưu ý:

- Không nên đun đến khi thịt quá rục, thái sẽ bị nát, mất thẩm mỹ.

- Không để cạn khô, phần nước kho là “linh hồn” của món ăn, dùng rưới lên rất ngon.

- Khi thịt đã nguội bớt, dùng dao sắc thái ngang thớ thành từng lát mỏng vừa ăn.

- Xếp thịt ra đĩa, rưới phần nước kho còn lại trong nồi lên trên mặt cho bóng đẹp và dậy mùi.