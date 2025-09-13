Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Thịt bò kho muốn mềm ngon, chuẩn vị nhất định phải cho loại gia vị này

Bò kho mật mía là món ăn vô cùng hấp dẫn, "tốn cơm". Mật mía là gia vị không thể thiếu giúp thịt bò mềm ngọt, thơm lựng, đẹp mắt.

Nguyên liệu:

- 1kg bắp bò 

- 1/2 bát mật mía 

- 1/2 bát nước mắm 

- 100g gừng tươi

- 3 củ sả 

- 3 củ hành khô

- 2.5g ngũ vị hương 

- Hạt tiêu, ớt, tỏi.

Cách làm:

- Bắp bò rửa sạch. Nếu muốn thịt sau khi kho có hình khối đẹp thì dùng dây buộc cố định.

- Nếu muốn thịt nhanh mềm và thấm vị: cắt đôi bắp bò theo chiều ngang thớ.

- Gừng rửa sạch, đập dập rồi thái hoặc xé nhỏ.

- Sả bóc vỏ già, đập dập, có thể xé sợi hoặc cắt khúc 4–5cm.

- Hành khô: Bóc vỏ, băm nhuyễn.

- Trộn đều tất cả nguyên liệu, dùng tay bóp nhẹ để gia vị ngấm sâu vào thịt.

- Bọc kín, ướp 6-8 tiếng hoặc qua đêm trong ngăn mát tủ lạnh cho thịt thấm kỹ, đậm vị và dậy mùi thơm đặc trưng khi kho.

Cách 1: Kho một lửa (kho liu riu 2-3 tiếng)

- Cho phần thịt và phần nước ướp vào nồi.

- Bật bếp lửa to đun sôi, sau đó hạ xuống lửa nhỏ nhất, đậy nắp kín.

- Kho liu riu từ 2 đến 3 tiếng cho tới khi thịt mềm, nước kho keo lại và còn xăm xắp đáy nồi.

- Trở mặt miếng thịt vài lần trong quá trình kho để thấm đều. Khi nước cạn gần hết thì tắt bếp.

Cách 2: Kho hai lửa

- Cho thịt cùng nước ướp vào nồi, đun sôi.

- Hạ lửa, đun liu riu khoảng 15 phút, rồi tắt bếp để nguội hoàn toàn.

- Sau khoảng 4–5 tiếng, bật bếp lên kho tiếp lần 2 đến khi thịt chín mềm, nước keo lại còn một lớp dưới đáy nồi.

- Tắt bếp, để nguội rồi thái miếng.

Lưu ý:

- Không nên đun đến khi thịt quá rục, thái sẽ bị nát, mất thẩm mỹ.

- Không để cạn khô, phần nước kho là “linh hồn” của món ăn, dùng rưới lên rất ngon.

- Khi thịt đã nguội bớt, dùng dao sắc thái ngang thớ thành từng lát mỏng vừa ăn.

- Xếp thịt ra đĩa, rưới phần nước kho còn lại trong nồi lên trên mặt cho bóng đẹp và dậy mùi.

Thu Trang Nguyễn

Nguồn: [Link nguồn]

13/09/2025 15:19 PM (GMT+7)
