Vịt om sấu, món ăn thanh mát, bổ dưỡng cho ngày nghỉ lễ

Vịt om sấu là một món ăn truyền thống của miền Bắc. Món ăn này có vị chua đặc trưng tạo nên hương vị đặc biệt cho món ăn. Sự kết hợp giữa thịt vịt béo ngậy và vị chua dịu của sấu không chỉ giúp món ăn bớt ngán mà còn kích thích vị giác, khiến người ăn cảm thấy ngon miệng hơn.

Món vịt om sấu không chỉ là một bữa ăn thông thường, mà còn là một bữa tiệc của cảm xúc. Nó gợi nhớ về những bữa cơm gia đình sum họp ấm áp. Hương vị của món ăn này là sự hòa quyện giữa truyền thống và sự sáng tạo, là biểu hiện của sự tinh tế trong ẩm thực Việt.

1. Giá trị dinh dưỡng, lợi ích sức khỏe của thịt vịt và quả sấu

Vịt om sấu là một món ăn ngon, bổ dưỡng, thanh mát để chiêu đãi cả nhà trong những ngày nghỉ lễ.

Thịt vịt được biết đến là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng. Theo BS. Nguyễn Yên Thao, nguyên Phó trưởng khoa Khoa - Bệnh nghề nghiệp, Trung tâm Y tế Môi trường, Bộ Công nghiệp, thịt vịt cung cấp một lượng lớn protein, sắt và các vitamin nhóm B như B1, B2, B6, B12, giúp tăng cường sức khỏe, bồi bổ cơ thể và cải thiện tuần hoàn máu. Hơn nữa, vịt còn chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn, có lợi cho tim mạch.

Trong khi đó, quả sấu, tuy nhỏ bé nhưng lại có vô vàn lợi ích. Sấu chứa nhiều vitamin C và chất xơ, giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa và giải nhiệt cơ thể. Vị chua của sấu còn có tác dụng kích thích tiết dịch vị, giúp ăn ngon miệng và tiêu hóa tốt hơn. Sự kết hợp giữa thịt vịt và sấu không chỉ tạo nên một món ăn ngon mà còn mang lại một bữa ăn cân bằng, bổ dưỡng. Món ăn này đặc biệt phù hợp cho những người cần bồi bổ cơ thể, những người bị suy nhược hoặc mới ốm dậy.

Thành phần dinh dưỡng và lợi ích của thịt vịt

Giá trị dinh dưỡng của thịt vịt có sự khác biệt tùy thuộc vào phần thịt (có da hay không da) và cách chế biến. Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100 g thịt vịt đã nấu chín (có da) như sau:

- Calo: 337 kcal

- Protein: 19 g

- Chất béo: 28 g (chủ yếu tập trung ở phần da)

- Cholesterol: 84 mg

Nếu bỏ da, lượng calo và chất béo sẽ giảm đi đáng kể. Trong 100 g thịt vịt không da, lượng calo chỉ còn khoảng 130 - 135 kcal và protein tăng lên khoảng 23,5 g, giúp nó trở thành một lựa chọn lành mạnh cho người muốn giảm cân.

Ngoài ra, thịt vịt còn là một nguồn cung cấp dồi dào các loại vitamin và khoáng chất thiết yếu:

- Sắt: 2,7 mg (chiếm 14% nhu cầu hàng ngày), rất quan trọng cho việc sản xuất hồng cầu và ngăn ngừa thiếu máu.

- Kẽm: Khoảng 2,3 mg, giúp tăng cường hệ miễn dịch.

- Selen: Một khoáng chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào.

- Vitamin B3 (Niacin): Hỗ trợ quá trình chuyển hóa năng lượng.

- Vitamin B6, B12: Cần thiết cho chức năng thần kinh và sản xuất DNA.

Thành phần dinh dưỡng và lợi ích của quả sấu

Quả sấu chứa dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe.

BS. Nguyễn Yên Thao cũng cho biết, quả sấu không chỉ là một loại gia vị quen thuộc mà còn là một nguồn dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Dù là sấu xanh hay sấu chín, chúng đều chứa các thành phần có giá trị.

Giá trị dinh dưỡng của sấu trên 100 g phần ăn được:

- Calo: 38 kcal

- Carbohydrate (Gluxit): 8, 2 g

- Chất xơ (Xenluloza): 2,7 g

- Protein (Protit): 1,3 g

- Nước: 86 - 94,7%

- Vitamin C: 3 mg

Khoáng chất: Quả sấu cũng chứa một lượng đáng kể các khoáng chất thiết yếu như canxi 100 mg và phốt pho 44 mg, cùng với một ít sắt.

Nhờ các thành phần dinh dưỡng trên, sấu mang lại nhiều công dụng tốt cho sức khỏe:

Hỗ trợ tiêu hóa: Vị chua của sấu kích thích tiết dịch vị, giúp tiêu hóa thức ăn tốt hơn. Chất xơ trong sấu cũng cải thiện chức năng đường ruột.

Giải khát, thanh nhiệt: Với hàm lượng nước cao và vị chua mát, sấu là thức quả giải nhiệt tuyệt vời, đặc biệt trong những ngày hè nóng bức.

Hỗ trợ giảm cân: Ít calo, giàu chất xơ và các acid hữu cơ trong sấu giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất và làm sạch đường ruột, hỗ trợ hiệu quả cho việc giảm cân.

2. Hướng dẫn cách nấu món vịt om sấu

Với hương vị chua thanh, béo ngậy và sự hòa quyện của các loại rau thơm, vịt om sấu chắc chắn sẽ được nhiều người yêu thích trong dịp nghỉ lễ.

Để có một nồi vịt om sấu ngon chuẩn vị, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau:

Nguyên liệu:

- 1 con vịt (khoảng 1,5 - 2 kg): Chọn vịt xiêm hoặc vịt cỏ để thịt chắc và thơm hơn.

- 500 g khoai sọ: Khoai sọ sau khi nấu sẽ bở tơi, tạo độ sánh cho nước dùng.

- 200 g sấu: Chọn sấu vỏ còn xanh và giòn.

- 1 củ hành tây: Giúp tăng vị ngọt tự nhiên cho nước dùng.

- 2 củ tỏi, 1 củ gừng, 1 củ hành khô.

- Rau ăn kèm: Rau rút, rau muống chẻ, tía tô, ngổ.

- Gia vị: Nước mắm, hạt nêm, đường, tiêu, chanh.

Cách chế biến:

- Bước 1: Sơ chế vịt

Vịt sau khi mua về làm sạch, dùng gừng và rượu trắng chà xát thật kỹ để khử mùi hôi.Chặt vịt thành từng miếng vừa ăn.Ướp vịt với hành, tỏi băm, một chút gừng, hạt nêm, nước mắm, đường và tiêu. Để khoảng 30 phút cho thịt ngấm gia vị.

- Bước 2: Chuẩn bị các nguyên liệu khác

Khoai sọ gọt vỏ, ngâm vào nước muối loãng để không bị thâm và bớt nhớt.Sấu cạo vỏ, rửa sạch.Hành tây bóc vỏ, thái múi cau.

- Bước 3: Chế biến

Phi thơm hành, tỏi, gừng rồi cho vịt đã ướp vào đảo đều trên lửa lớn. Đảo đến khi thịt vịt săn lại, miếng thịt ngả màu vàng nâu thì tắt bếp.Đổ nước sôi vào nồi vịt, lượng nước vừa đủ ngập thịt.Khi nước sôi, cho sấu vào, đun nhỏ lửa.Đợi khi thịt vịt gần chín mềm, cho khoai sọ và hành tây vào.Nấu cho đến khi khoai sọ chín bở, sấu chín mềm và nước dùng sánh lại.Nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng, có thể thêm một chút nước cốt chanh để tăng vị chua nếu cần.

- Bước 4: Hoàn thành

Múc vịt om sấu ra nồi lẩu hoặc bát to.Rắc thêm một chút rau ngổ và tía tô thái nhỏ.Dùng nóng với bún tươi hoặc cơm nóng, ăn kèm với rau muống chẻ và rau rút.

3. Bí quyết để món vịt om sấu thêm phần hấp dẫn

Chọn vịt ngon: Nên chọn vịt xiêm hoặc vịt cỏ, không quá non cũng không quá già. Vịt xiêm sẽ có thịt dày và béo hơn, vịt cỏ thì thịt chắc và thơm.

Sơ chế kỹ: Dùng gừng và rượu trắng để khử mùi hôi của vịt là bước vô cùng quan trọng, giúp món ăn có hương vị thơm ngon hơn.

Không nên om quá lâu: Om vịt quá lâu sẽ khiến thịt bị bở, mất độ dai ngon. Hãy om vừa đủ để thịt mềm, ngấm gia vị mà vẫn giữ được độ săn chắc.

Nước chấm: Muối tiêu chanh ớt rất phù hợp để chấm kèm vịt om sấu. Bạn có thể pha thêm chút bột canh, đường để có vị đậm đà hơn.

Vịt om sấu không chỉ là một món ăn ngon mà còn là một trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ. Với hương vị chua thanh, béo ngậy và sự hòa quyện của các loại rau thơm, đây chắc chắn sẽ là một món ăn không thể thiếu để chiêu đãi cả nhà trong những ngày nghỉ lễ, mang lại cảm giác ấm cúng, sum vầy và tràn đầy yêu thương.