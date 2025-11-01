5 món bánh ăn sáng không cần lò nướng vẫn ngon hết sảy

1. Bánh trứng mè đen

Mè đen (vừng đen) là nguyên liệu giàu vitamin A, vitamin E, lecithin, canxi, sắt và crom. Khi kết hợp cùng trứng và bột mì để làm bánh, món ăn không chỉ dậy hương mè đen đặc trưng mà còn thoang thoảng mùi trứng thơm béo. Dù để nguội, bánh vẫn mềm dẻo, rất thích hợp cho bữa sáng.

Nguyên liệu: 200g bột mì, 4 quả trứng gà, 20g mè đen, muối, nước lọc.

Cách làm:

- Cho bột mì, trứng, mè đen rang và muối vào tô lớn.

- Thêm nước từ từ, khuấy đều đến khi bột có độ sệt như sữa chua. Để bột nghỉ vài phút.

- Làm nóng chảo chống dính hoặc chảo điện, phết một lớp dầu mỏng, giữ lửa vừa. Múc một vá bột, đổ vào chảo và tráng nhanh tay cho mặt bánh mỏng, đều. Đậy nắp, nướng khoảng 3 phút.

- Mở nắp, bánh chín vàng mặt, có hương mè đen thơm lừng.

2. Bánh hành lá

Buổi tối trước khi đi ngủ, chỉ cần trộn bột và men, cho vào tủ lạnh ủ qua đêm. Sáng hôm sau, lấy ra khuấy lại, cho thêm hành lá và muối, là có thể đem chiên ngay. Không tốn công, không chờ lâu, còn nhanh hơn việc đi mua đồ ăn sáng.

Nguyên liệu: 500 bột mì, 5g men nở, hành lá, muối, 280ml nước ấm (không quá 40 độ C).

Cách làm:

- Cho bột mì và men nở vào tô lớn. Đổ nước ấm vào từ từ (chia làm 2–3 lần), vừa đổ vừa khuấy đều. Dùng đũa khuấy đến khi bột thành khối mềm và hơi ướt, không cần nhào bằng tay.

- Đậy kín bằng màng bọc thực phẩm, đặt vào tủ lạnh ủ lạnh qua đêm. Sau khi ủ, bột nở gấp đôi thể tích, có mùi hơi chua nhẹ là đạt chuẩn. Dùng đũa khuấy vài vòng để xả khí trong bột.

- Cho hành lá cắt nhỏ và muối vào, trộn đều.

- Làm nóng chảo điện hoặc chảo chống dính, phết lớp dầu mỏng. Múc bột cho vào chảo, rắc thêm mè trắng rang (tùy chọn), đậy nắp và chiên ở lửa vừa khoảng 5 phút.

- Mở nắp, bánh chín vàng hai mặt, dậy hương hành thơm lừng, mềm xốp hấp dẫn.

3. Bánh yến mạch bắp cải

Món bánh yến mạch bắp cải là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang trong giai đoạn ăn kiêng hoặc kiểm soát cân nặng. Bánh sau khi chiên có vị giòn nhẹ, thơm mùi yến mạch, kết hợp vị ngọt tự nhiên của bắp cải. Khi chấm cùng nước sốt yêu thích, món ăn vừa ngon miệng lại không lo béo.

Nguyên liệu: 600g bắp cải, 150g yến mạch, 100g bột mì, 4 quả trứng gà, muối.

Cách làm:

- Thái bắp cải thành sợi mảnh. Cho vào tô, rắc khoảng 2g muối, trộn đều và ướp vài phút cho bắp cải mềm và tiết nước.

- Thêm yến mạch, bột mì và trứng vào tô, trộn đều cho đến khi hỗn hợp quyện lại. Khuấy đều đến khi từng sợi bắp cải đều được phủ một lớp bột mỏng.

- Làm nóng chảo điện hoặc chảo chống dính, phết một lớp dầu ăn mỏng. Dùng đũa gắp từng phần hỗn hợp bắp cải cho vào chảo, dàn nhẹ cho tròn, chiên ở lửa vừa khoảng 4 phút, đậy nắp để nhiệt tỏa đều hai mặt.

- Mở nắp, bánh chín vàng đều, tỏa mùi thơm hấp dẫn, có thể thưởng thức ngay khi còn nóng.

4. Bánh kẹp chà bông phô mai

Bánh có lớp vỏ nguyên cám thơm nhẹ, bên trong là phô mai tan chảy hòa cùng chà bông, thêm trứng béo ngậy, vừa ngon miệng, vừa giàu dinh dưỡng. Chỉ cần khoảng 15 phút chế biến, món ăn đã sẵn sàng cho một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Khi kết hợp cùng một ly sữa tươi, bữa sáng trở nên hoàn hảo.

Nguyên liệu: 100g bột mì nguyên cám, 100g bột mì thường, 3 quả trứng gà, chà bông, 6 miếng phô mai, muối, sốt mayonnaise (tùy chọn), nước lọc.

Cách làm:

- Cho bột mì nguyên cám, bột mì thường và muối vào tô lớn, trộn đều. Thêm nước từ từ, khuấy đều cho đến khi hỗn hợp đạt độ sệt như sữa chua.

- Làm nóng chảo điện hoặc chảo chống dính, phết một lớp dầu ăn mỏng. Múc bột cho vào chảo, tráng đều mặt, đậy nắp và nướng 1–2 phút đến khi mặt bánh se lại.

- Khi mặt bánh vừa chín, đập 1 quả trứng lên trên, dàn đều, đậy nắp lại và nướng thêm 1–2 phút.

- Khi trứng vừa chín, rắc chà bông lên, sau đó đặt 2 lát phô mai lên trên. Cuộn bánh từ một đầu lại khi còn nóng để phô mai tan đều.

- Lấy ra, cắt thành khúc vừa ăn, xếp ra đĩa và rưới ít sốt mayonnaise lên mặt trước khi dùng.

5. Bánh trứng dưa leo

Bánh chín mềm, thơm nhẹ mùi dưa, vị thanh mát, ăn không ngán, đặc biệt thích hợp cho bữa sáng hoặc bữa nhẹ. Dưa leo là loại rau quả giàu nước, vitamin và chất xơ. Khi đã ngán món dưa trộn hay dưa chấm, bạn thử đổi vị bằng món bánh trứng dưa leo này, vừa dễ làm, vừa ngon miệng.

Nguyên liệu: 2 quả dưa leo, 4 quả trứng gà, 200g bột mì, muối, nước lọc.

Cách làm:

- Rửa sạch dưa leo, bào sợi mảnh.

- Cho trứng, bột mì và muối vào tô lớn, đánh đều. Thêm nước từng chút một, khuấy đều đến khi bột sệt như sữa chua.

- Làm nóng chảo điện hoặc chảo chống dính, phết một lớp dầu ăn mỏng, giữ lửa vừa.Múc một vá bột, đổ vào chảo và tráng đều mặt, đậy nắp, chiên khoảng 2 phút.

- Mở nắp, phết thêm một lớp dầu mỏng, lật bánh và chiên thêm 2 phút nữa cho chín vàng hai mặt.