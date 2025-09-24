Thịt bò không biết chế biến dễ bị dai, thử 7 món này ngon mê ly

1. Măng tây cuộn thịt bò

Nguyên liệu: Thịt bò, măng tây, hành lá, vừng trắng, dầu hào, xì dầu, bột bắp.

Cách làm:

- Thịt bò thái miếng mỏng, dài.

- Măng tây rửa sạch, cắt khúc vừa ăn, 3 nhánh cuộn 1 miếng thịt bò.

- Chảo dầu nóng cho măng tây cuộn vào chiên.

- Đun sôi hỗn hợp nước sốt gồm 2 thìa xì dầu, 1/2 thìa dầu hào, 1 thìa bột bắp, 2 thìa nước.

- Cho cuộn thịt bò vào chảo nước sốt, đến khi nước sốt sệt lại là được.

- Rắc chút hành lá, vừng trắng cho món ăn thêm hấp dẫn.

2. Thịt bò xào dưa chua

Nguyên liệu: Thịt bò, dưa chua, ớt, xì dầu, dầu hào, bột bắp, dầu ăn.

Cách làm:

- Thịt bò ướp với 1 thìa xì dầu, 2 thìa dầu hào, 1 thìa bột bắp, 1 chút dầu ăn trong khoảng 15 phút.

- Thái dưa chua thành miếng nhỏ rồi đem xào chín.

- Chảo dầu nóng, phi thơm tỏi, ớt rồi cho thịt bò vào xào. Khi thịt bò gần chín thì trút dưa chua vào đảo chín đều, thêm 1/3 bát nước lọc đun sôi khoảng 30 giây là hoàn thành.

3. Thịt bò sốt hành

Nguyên liệu: Thịt bò, nấm mỡ, tỏi, hành lá, bột baking soda, bột năng, hạt tiêu, vừng trắng, chanh, dầu ô liu.

Cách làm:

- Thịt bò ướp 20 phút với chút bột soda, bột năng, muối, hạt tiêu đen, dầu ăn.

- Làm sốt hành: trộn đều hành thái nhỏ, tỏi băm, muối, hạt tiêu, vừng trắng, nửa quả chanh, dầu ô liu.

- Chảo dầu nóng, cho bò chiên sơ rồi vớt ra để riêng.

- Giữ nguyên chảo dầu, thả tỏi thái miếng vào xào thơm, rồi cho nấm mỡ vào xào chín, trút thêm thịt bò và 1/2 bát sốt hành đã chuẩn bị vào đảo đều.

- Bầy ra đĩa, thêm 1/2 bát sốt hành còn lại lên trên là hoàn thiện.

4. Thịt bò xào cần tây

Nguyên liệu: Thịt bò, rau cần tây, ớt, gừng, tỏi, hành tây, lạc, xì dầu, dầu hào, bột bắp, đường, hắc xì dầu, rượu nấu ăn.

Cách làm:

- Thịt bò ướp 30 phút với 1/2 thìa xì dầu, 1/2 thìa dầu hào, 1 thìa rượu, 1 thìa bột bắp, 2 thìa dầu.

- Cho ớt, gừng băm, tỏi thái lát, hành tây vào xào thơm. Sau đó cho thịt bò vào đảo nhanh, nêm 1 thìa xì dầu, 1/2 thìa dầu hào, 1 thìa rượu, 1/2 thìa hắc xì dầu, 1 thìa đường.

- Tắt bếp, thêm rau cần tây thái khúc vào đảo nhanh tay.

- Xếp 1 lớp rau cần tây lên đĩa, trút thịt bò lên trên, rắc vừng trắng hoặc lạc đã rang chín vào là hoàn thiện.

5. Bò xào sả ớt

Nguyên liệu: Thịt bò, sả, 1 qủa dừa, ớt, tỏi băm, hạt nêm, đường, bột ngọt, xì dầu, dầu hào, ngũ vị hương, tương ớt, hạt tiêu đen, bột bắp.

Cách làm:

- Ướp bò với sả, tỏi, ớt băm, 2 thìa hạt nêm, 1 thìa đường, 1/2 thìa bột ngọt, 2 thìa xì dầu, 1 thìa dầu hào, 1 thìa ngũ vị hương, 1 thìa tương ớt, 1/2 thìa tiêu đen, 1 thìa bột bắp. Trộn đều rồi cho chút dầu ăn vào sau cùng. Ướp khoảng 20 phút.

- Làm nóng chảo dầu, phi thơm sả băm, sau đó cho tỏi, hành khô, ớt băm vào xào thơm. Cho thịt bò vào đảo đều đến khi chín tái.

- Lấy nước 1 quả dừa đun sôi đến khi cạn bớt nước, trút vào chảo thịt bò, đun gần cạn rồi rắc ớt lên là hoàn thiện.

6. Thịt bò rim cà chua

Nguyên liệu: Thịt bò, cà chua, tỏi, hành lá, sốt cà chua, xì dầu, muối, đường, bột bắp.

Cách làm:

- Cà chua luộc qua, lột vỏ, thái hạt lựu.

- Chảo dầu nóng, thả tỏi băm vào phi thơm, cho thịt bò vào xào chín, rồi cho cà chua vào xào, nêm thêm 2 thìa sốt cà chua, 2 thìa xì dầu, 1 thìa muối, 2 thìa đường. Đậy nắp om tầm 2 phút.

- Sau đó thêm 1 bát nước bột bắp, rắc hành lá, ớt. Đun lửa to đến khi hỗn hợp nước sốt sền sệt là được.

7. Thịt bò xào nấm tỏi

Nguyên liệu: Thịt bò, tỏi, nấm, hành tây, ớt, hạt tiêu, dầu ăn, xì dầu, dầu hào, bột năng.

Cách làm:

- Ướp thịt bò trong khoảng 15 phút với 1 thìa dầu ăn, 1 thìa xì dầu, 1/2 thìa dầu hào, 1 thìa bột năng.

- Chảo cho nhiều dầu một chút, đợi dầu nóng già chiên qua tỏi nguyên tép rồi vớt ra, rồi cho bò vào chiên qua trong khoảng 15 giây rồi để riêng.

- Chảo dầu nóng, thả hành tây xào thơm rồi đổ nấm vào xào chín, sau đó thả hạt tiêu, ớt sừng vào đảo qua.

- Thêm bò và tỏi chiên vào. Đổ hỗn hợp nước sốt gồm 1 thìa xì dầu, 1/2 thìa dầu hào, 1 thìa tương ớt, 4 thìa nước lọc vào đun sôi trên lửa to khoảng 1 phút là tắt bếp.