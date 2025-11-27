Mâm cơm hai người dưới 100.000 đồng của 9X Buôn Ma Thuột

Những ngày mưa lũ kéo dài khiến giá rau ở các đô thị lớn như TP HCM, Hà Nội tăng mạnh, các khu vực lân cận cũng chịu ảnh hưởng. Song Bích Ngà cho biết, ở Đăk Lăk (Buôn Ma Thuột cũ), gia đình cô chỉ có hai mẹ con nên chi phí bữa ăn đơn giản không đội lên quá nhiều.

Mỗi ngày, Ngà nấu hai bữa trưa và tối cho hai người, giữ nguyên tắc "ít món nhưng phải đủ canh, mặn, rau".

Mỗi bữa cơm chỉ mất 20-30 phút nấu, hôm nào rảnh cô đứng bếp gần một tiếng để làm món cầu kỳ hơn. Trong ảnh là món xíu mại tốn của Bích Ngà gần 45 phút nấu, chủ yếu là công đoạn trộn thịt, làm nước sốt.

Theo Ngà, mâm cơm hai người dưới 100.000 đồng không quá khó nếu biết tính toán khẩu phần và ưu tiên món theo mùa để vừa rẻ vừa ngon.

Bích Ngà làm thợ makeup nên lịch làm việc thất thường, vì vậy cô chọn cách đi chợ mỗi tuần một lần để tiết kiệm thời gian. Mỗi lần đi chợ, Ngà thường chi khoảng 500.000 đồng đến một triệu tùy theo món. Có khi vì thấy cá tươi nên mua nhiều hơn, dẫn đến chi phí tăng nhưng phần dư có thể để sang tuần sau dùng tiếp.

Trước đây, 2/3 số tiền cô chi cho thịt, còn lại là rau, nhưng gần đây giá rau tăng mạnh nên tỷ lệ đảo ngược: 2/3 là tiền rau và trái cây, chỉ còn lại 1/3 cho thịt. Chia ra mỗi ngày, nhà cô chi chưa đến 100.000 đồng cho thực phẩm.

Sau khi đi chợ, cô rửa sạch thịt cá, rau củ, để thật ráo rồi quấn giấy báo trước khi cho vào tủ lạnh. Nhờ vậy, thực phẩm dùng dần vẫn giữ được độ tươi, mỗi bữa nấu chỉ cần lấy ra sơ chế nhanh.

Ngà kể mình học nấu ăn từ mẹ, từ cách nêm nếm đến thói quen chuẩn bị sẵn đồ trong tủ lạnh để "bước vào bếp là có ngay".

Có hôm, mâm cơm chỉ gồm trứng rán, canh cải, chả lá lốt và chao chấm. Toàn nguyên liệu quen thuộc nhưng ăn no mà không ngán.

Ngày khác, cô đổi sang bò xào cần, canh bí đỏ, cà pháo với dưa lưới cho mâm cơm đủ màu sắc và dinh dưỡng.

Cô ưu tiên cách chế biến nhanh như xào, kho, luộc để tiết kiệm gas, đồng thời giữ vị ngọt tự nhiên của rau củ và thịt.

Những ngày gần đây, do giá rau tăng cao, Bích Ngà đã bỏ một món rau xào để thay bằng món canh chất lượng. ﻿

Cá lăng ở TP HCM khá đắt (khoảng 150.000 - 300.000 đồng/kg) nhưng cá lăng là đặc sản vùng sông nước Tây Nguyên nên giá không quá cao.

Mâm cơm với canh cà bung, rau củ các loại chấm muối vừng và đậu hũ chiên.

Gà luộc, canh bí và tráng miệng táo.