30 mâm cơm mùa đông miền Bắc ai thấy cũng ấm lòng
Chị Thu Huyền (Hà Nội) rất yêu cảm giác tự tay chuẩn bị những món ngon bình dị mà nóng hổi, hấp dẫn cho gia đình nhỏ của mình.
Chị Thu Huyền (Hà Nội) làm tiếp viên hàng không nên thường xuyên di chuyển đến nhiều thành phố, quốc gia trên thế giới. Được trải nghiệm nhiều nền ẩm thực khác nhau, ăn nhiều món ngon mới lạ nhưng chị Huyền luôn mê nhất những món ngon giản dị, đậm chất Bắc Bộ.
Những món canh chua, bát cà muối xổi, đĩa cá kho, thịt luộc,... luôn là món ăn mà chị thèm nhất trong những chuyến công tác dài ngày.
"Mưa bão có một nơi chốn an toàn để trú, có mâm cơm nóng hổi với đầy đủ gia đình, hạnh phúc là hạnh phúc giản dị mà đáng quý nhất của mỗi người".
Cá thu sốt cà chua - Canh mướp đắng - Củ quả luộc
Mực nhồi thịt - Rau dền luộc - Dưa chua
Đuôi lợn hầm thuốc bắc - Thịt băm trộn trứng rán - Đậu rán - Mướp xào giá
Cá hồi nướng sốt Terriyaki - Đậu Tứ Xuyên - Củ quả luộc
Đậu nhồi thịt - Sườn xào bóng đêm - Canh rau dền
Canh cà bung - Sườn xào chua ngọt - Đậu luộc - Su hào xào
Mực xào - Thịt rang cháy cạnh - Canh hến - Xôi cốm
Cá thu Xốt sả - Bắp bê luộc - Mướp hương luộc
Thịt kho củ cải - Đậu luộc - Rau dền luộc
Chả lá lốt - Gà nướng mật ong - Canh cá nấu chua
Cá chim vàng anh và mực nướng muối ớt
Đậu nhồi thịt xốt cà chua - Ngao xào bơ tỏi - Canh xương nấu bí - Mướp hương luộc
Lươn nướng - Gà nướng mật ong - Đỗ xào
Thịt gà rang lá chanh - Cá rán - Lạc rang - Rau bắp cải luộc
Nem rán - Thịt bò xào măng tây - Canh măng - Đậu bắp luộc
Canh dưa chua nấu sườn sụn - Thịt bò xào bí - Chả mỡ nướng
Canh khoai mỡ nấu thịt băm - Ức gà nướng - Rau củ luộc - Cơm gạo lứt, đỗ đen, đậu gà
Canh ốc chuối đậu - Nấm đùi gà kho tương - Đậu rán
Thịt kho trứng - chả cá thác lác sốt cà chua - Bầu luộc
Sò điệp xào nấm - Khoai tây chiên - Canh rau dền
Thịt bò xào măng tây - Thịt rang cháy cạnh - Canh khoai tây
Mực xào - Rau muống luộc - Bánh bột lọc
Tôm tẩm bột chiên - Bào ngư xào cải chíp - Thịt luộc cuốn rau
Thịt tẩm bột chiên xù - Tim hầm - Rau muống xào tỏi
Tôm rim - Nấm xào thịt băm - Canh tôm bầu
Tôm đồng rang - Sườn xào chua ngọt - Trứng chiên - Rau củ luộc
Nem rán - Chả quế - Dê hầm thuốc bắc - Mướp luộc
Má heo nướng - Chả lá lốt - Mướp Nhật luộc
Gà nướng mật ong - Canh rau ngót
Đậu sốt cà chua - Thịt quay - Canh cua rau đay
"Nhà nào còn nấu ăn là nhà đó còn hạnh phúc". Đó là câu nói được chị Kiều Quỳnh Chi rất tâm đắc mỗi khi vào bếp.
