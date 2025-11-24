30 mâm cơm mùa đông miền Bắc ai thấy cũng ấm lòng

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Chị Thu Huyền (Hà Nội) rất yêu cảm giác tự tay chuẩn bị những món ngon bình dị mà nóng hổi, hấp dẫn cho gia đình nhỏ của mình.

Chị Thu Huyền (Hà Nội) làm tiếp viên hàng không nên thường xuyên di chuyển đến nhiều thành phố, quốc gia trên thế giới. Được trải nghiệm nhiều nền ẩm thực khác nhau, ăn nhiều món ngon mới lạ nhưng chị Huyền luôn mê nhất những món ngon giản dị, đậm chất Bắc Bộ.

Những món canh chua, bát cà muối xổi, đĩa cá kho, thịt luộc,... luôn là món ăn mà chị thèm nhất trong những chuyến công tác dài ngày.

"Mưa bão có một nơi chốn an toàn để trú, có mâm cơm nóng hổi với đầy đủ gia đình, hạnh phúc là hạnh phúc giản dị mà đáng quý nhất của mỗi người".

Cá&nbsp;thu sốt cà chua - Canh mướp đắng - Củ quả luộc

Mực nhồi thịt - Rau dền luộc - Dưa chua

Đuôi lợn hầm thuốc bắc - Thịt băm trộn trứng rán - Đậu rán - Mướp xào giá

Cá hồi nướng sốt Terriyaki - Đậu Tứ Xuyên - Củ quả luộc

Đậu nhồi thịt - Sườn xào bóng đêm - Canh rau dền

Canh cà bung - Sườn xào chua ngọt - Đậu luộc - Su hào xào

Mực xào - Thịt rang cháy cạnh - Canh hến - Xôi cốm

Cá thu Xốt sả - Bắp bê luộc - Mướp hương luộc

Thịt kho củ cải - Đậu luộc - Rau dền luộc

Chả lá lốt - Gà nướng mật ong - Canh cá nấu chua

Cá chim vàng anh và mực nướng muối ớt

Đậu nhồi thịt xốt cà chua - Ngao xào bơ tỏi - Canh xương nấu bí - Mướp hương luộc

Lươn nướng - Gà nướng mật ong - Đỗ xào

Thịt gà rang lá chanh - Cá rán - Lạc rang - Rau bắp cải luộc

Nem rán - Thịt bò xào măng tây - Canh măng - Đậu bắp luộc

Canh dưa chua nấu sườn sụn - Thịt bò xào bí - Chả mỡ nướng

Canh khoai mỡ nấu thịt băm - Ức gà nướng - Rau củ luộc - Cơm gạo lứt, đỗ đen, đậu gà

Canh ốc chuối đậu - Nấm đùi gà kho tương - Đậu rán

Thịt kho trứng - chả cá thác lác sốt cà chua - Bầu luộc

Sò điệp xào nấm - Khoai tây chiên - Canh rau dền

Thịt bò xào măng tây - Thịt rang cháy cạnh - Canh khoai tây

Mực xào - Rau muống luộc - Bánh bột lọc

Tôm tẩm bột chiên - Bào ngư xào cải chíp - Thịt luộc cuốn rau

Thịt tẩm bột chiên xù - Tim hầm - Rau muống xào tỏi

Tôm rim - Nấm xào thịt băm - Canh tôm bầu

Tôm đồng rang - Sườn xào chua ngọt - Trứng chiên - Rau củ luộc

Nem rán - Chả quế - Dê hầm thuốc bắc - Mướp luộc

Má heo nướng - Chả lá lốt - Mướp Nhật luộc

Gà nướng mật ong - Canh rau ngót

Đậu sốt cà chua - Thịt quay - Canh cua rau đay

30 mâm cơm ăn hoài không chán cho cả tháng khỏi nghĩ tối nay ăn gì
"Nhà nào còn nấu ăn là nhà đó còn hạnh phúc". Đó là câu nói được chị Kiều Quỳnh Chi rất tâm đắc mỗi khi vào bếp.

