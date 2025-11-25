Những bữa cơm nhà cực kỳ hấp dẫn, chinh phục cả những người kén ăn nhất
Những mâm cơm bình dị nếu được bày biện, trang trí khéo léo, chỉn chu sẽ hấp dẫn hơn nhiều lần. Dù 2 con nhỏ kén ăn, những mâm cơm nhà của chị Phạm Thủy lúc nào cũng nhận được cơn mưa lời khen của 3 bố con vì quá hấp dẫn.
Chị Phạm Thủy (Hà Nội) chia sẻ, yêu bếp cũng chính là cách chị vun vén cho tổ ấm. Chị Thủy luôn tin rằng, dù cuộc sống có bận rộn đến đâu, chỉ cần căn bếp sáng đèn thì tổ ấm vẫn luôn ấm áp và ai cũng muốn trở về.
Hai con nhỏ của chị Thủy khá kén ăn, bởi vậy chị luôn cố gắng nấu đa dạng thực đơn mỗi ngày, trang trí bữa cơm thật bắt mắt. Nhờ sự khéo léo của chị, chồng và hai con nhỏ đều rất mê cơm mẹ nấu. Mỗi khi cả nhà quây quần bên mâm cơm, trẻ con ríu rít khen món ngon đều khiến chị rất hạnh phúc.
Mực xào cần tỏi - Bí xanh, cà rốt luộc - Thịt viên xốt cà chua - Cam
Cá thu xốt cà chua - Tôm rim - Súp lơ - Cà rốt luộc - Dưa vàng
Thịt chân giò luộc - Mực hấp - Bí xanh luộc - Dưa chuột chấm xốt mè rang - Cam
Ốc nấu chuối đậu - Bún rối - Nem rán - Mít
Gỏi bò cà pháo - Tôm hấp - Rau củ quả xào - Dưa chuột
Canh riêu tôm bầu - Đậu xốt cà chua - Bò xào nấm - Ruốc tôm - Dưa vàng
Salad mè rang - Chân gà luộc - Tôm rim bơ tỏi - Canh bầu - Cam
Thịt chân giò luộc - Canh bí đỏ - Xúc xích rán - Salad mè rang - Roi tráng miệng
Salad cà chua dưa chuột - Thịt rán - Rau sống - Cam
Mực hấp - Chả mực chiên - Rau cải luộc - Táo
Mực hấp sả - Ngao hấp Thái - Ngao hoa hấp dứa - Tôm hấp - Dưa chuột
Mực hấp - Sò huyết hấp - Canh bí đỏ - Roi
Canh bí đỏ - Gà luộc - Mực xào dứa - Nem nắm - Mận
Mực hấp - Tôm xốt chua ngọt - Canh bầu mồng tơi - Cà muối chua - Vải
Gà luộc - Đậu rán - Salad dưa chuột - Roi
Gà rang gừng - Salad dưa chuột - Trứng vịt lộn om bầu - Nộm xoài
Nem tai - Sườn rang - Canh khoai sọ - Rau sống
Bề bề hấp - Trứng rán - Bí xanh luộc
Măng nứa xào - Thịm băm - Canh khoai sọ - Salad mè rang
Đậu xốt cà chua - Giò xào - Dưa muối - Rau sống
Tóp mỡ xào dưa - Tôm hấp - Bầu luộc
Tôm hấp - Bầu xào - Rau sống - Nem chạo
Lẩu tôm bầu
Đỗ luộc - Thịt rán - Dưa chua - Rau sống - Cam
Chị Thu Huyền (Hà Nội) rất yêu cảm giác tự tay chuẩn bị những món ngon bình dị mà nóng hổi, hấp dẫn cho gia đình nhỏ của mình.
