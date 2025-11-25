Những bữa cơm nhà cực kỳ hấp dẫn, chinh phục cả những người kén ăn nhất

Chị Phạm Thủy (Hà Nội) chia sẻ, yêu bếp cũng chính là cách chị vun vén cho tổ ấm. Chị Thủy luôn tin rằng, dù cuộc sống có bận rộn đến đâu, chỉ cần căn bếp sáng đèn thì tổ ấm vẫn luôn ấm áp và ai cũng muốn trở về.

Hai con nhỏ của chị Thủy khá kén ăn, bởi vậy chị luôn cố gắng nấu đa dạng thực đơn mỗi ngày, trang trí bữa cơm thật bắt mắt. Nhờ sự khéo léo của chị, chồng và hai con nhỏ đều rất mê cơm mẹ nấu. Mỗi khi cả nhà quây quần bên mâm cơm, trẻ con ríu rít khen món ngon đều khiến chị rất hạnh phúc.

Mực xào cần tỏi - Bí xanh, cà rốt luộc - Thịt viên xốt cà chua - Cam

Cá thu xốt cà chua - Tôm rim - Súp lơ - Cà rốt luộc - Dưa vàng

Thịt chân giò luộc - Mực hấp - Bí xanh luộc - Dưa chuột chấm xốt mè rang - Cam

Ốc nấu chuối đậu - Bún rối - Nem rán - Mít

Gỏi bò cà pháo - Tôm hấp - Rau củ quả xào - Dưa chuột

Canh riêu tôm bầu - Đậu xốt cà chua - Bò xào nấm - Ruốc tôm - Dưa vàng

Salad mè rang - Chân gà luộc - Tôm rim bơ tỏi - Canh bầu - Cam

Thịt chân giò luộc - Canh bí đỏ - Xúc xích rán - Salad mè rang - Roi tráng miệng

Salad cà chua dưa chuột - Thịt rán - Rau sống - Cam

Mực hấp - Chả mực chiên - Rau cải luộc - Táo

Mực hấp sả - Ngao hấp Thái - Ngao hoa hấp dứa - Tôm hấp - Dưa chuột

Mực hấp - Sò huyết hấp - Canh bí đỏ - Roi

Canh bí đỏ - Gà luộc - Mực xào dứa - Nem nắm - Mận

Mực hấp - Tôm xốt chua ngọt - Canh bầu mồng tơi - Cà muối chua - Vải

Gà luộc - Đậu rán - Salad dưa chuột - Roi

Gà rang gừng - Salad dưa chuột - Trứng vịt lộn om bầu - Nộm xoài

Nem tai - Sườn rang - Canh khoai sọ - Rau sống

Bề bề hấp - Trứng rán - Bí xanh luộc

Măng nứa xào - Thịm băm - Canh khoai sọ - Salad mè rang

Đậu xốt cà chua - Giò xào - Dưa muối - Rau sống

Tóp mỡ xào dưa - Tôm hấp - Bầu luộc

Tôm hấp - Bầu xào - Rau sống - Nem chạo

Lẩu tôm bầu

Đỗ luộc - Thịt rán - Dưa chua - Rau sống - Cam