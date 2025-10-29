Lẩu ốc ngon hơn ngoài hàng nhờ công thức "thần thánh"

Nguyên liệu:

- 2kg ốc nhồi

- 1kg ốc đá

- 500g xương ống

- 3-5 quả cà chua

- 4-5 cây sả

- 1 củ gừng

- Lá chanh, hành tím, tỏi, ớt, nước mắm

- Bỗng rượu, me, mẻ

- Rau ăn kèm: rau sống, hoa và bắp chuối, hành, tía tô, lá lốt

- 3 bìa đậu

- 3 lạng giò sống

- Tóp mỡ, thịt bò, sườn sụn.

Cách làm:

- Ốc mua về rửa sạch, ngâm với nước vo gạo cùng chút bột mỳ. Cách này giúp ốc rất nhanh sạch ruột.

- Sau khi ốc nhả nhớt, rửa sạch lại rồi đem luộc với sả, gừng và lá chanh. Khi ốc chín, lấy phần thịt ốc ra rửa sạch bằng chút dấm.

- Xương ống mua về rửa sạch, chần qua nước sôi để khử mùi hôi, tiết bẩn. Sau đó rửa lại sạch và cho vào nồi hầm để lấy nước dùng.

- Rửa sạch các loại rau, ngâm nước muối loãng rồi vớt ra để ráo.

- Cà chua cắt múi cau hoặc thái lát. Mộc nhĩ nấm hương ngâm nở rửa sạch xay nhỏ.

- Ốc sau khi làm sạch lấy 1 phần đem thái nhỏ trộn với giò sống, lá lốt, nêm một chút nước mắm. Viên thành chả ốc và hấp sơ qua.

- Đậu thái miếng chiên giòn.

- Phi thơm hành tỏi băm sau đó cho cà chua vào xào, trút nước dùng xương vào đun sôi. Sau đó nêm với nước me, bỗng rượu nếp cái, bột canh, chút nước mắm, vài viên đường phèn điều vị.

Hoàn tất các bước thì cùng cả nhà xì xụp bên nồi lẩu để cùng thưởng thức nồi lẩu ốc ngon mê ly.