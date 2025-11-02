Cách làm chả ốc thơm ngon đúng điệu, càng ăn càng "nghiện"

Nguyên liệu:

- Ốc nhồi: 1kg

- Giò sống: 400gr

- Nạc vai xay: 400gr

- Thịt mỡ thái hạt lựu: 200gr

- Gia vị: hạt tiêu, nước mắm, muối, hạt nêm, đường

- Rau gia vị thái nhỏ: Lá lốt, lá chanh, gừng, ớt, hành lá, hành khô.

Cách làm:

- Ốc nhồi luộc xong rửa sạch, băm nhỏ, trộn với tất cả các loại nguyên liệu đã chuẩn bị.

- Quật chả bằng tay 20-30 phút giúp chả ốc dai và ngon hơn.

- Vo viên rồi hấp cách thủy 15 phút.

- Chờ chả ốc nguội rồi đem chiên vàng đều 2 mặt.

Có lẽ chả ốc ngon nhất ở sự kết hợp giữa vị ốc giòn sật, thịt xay mềm ngọt cùng các loại rau gia vị khiến người ăn bùng nổ vị giác. Khi vừa chiên xong còn nóng, chấm đẫm vào chén nước mắm gừng chua ngọt nữa là chuẩn vị.