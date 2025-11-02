Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Cách làm chả ốc thơm ngon đúng điệu, càng ăn càng "nghiện"

Sự kiện: Món ngon mỗi ngày Các món ăn dân dã
Công thức làm chả ốc được chị Yến Đăng chia sẻ dưới đây giòn thơm, đậm vị, không hề bị khô.

Cách làm chả ốc thơm ngon đúng điệu, càng ăn càng "nghiện" - 1

Nguyên liệu:

- Ốc nhồi: 1kg

- Giò sống: 400gr

- Nạc vai xay: 400gr

- Thịt mỡ thái hạt lựu: 200gr

- Gia vị: hạt tiêu, nước mắm, muối, hạt nêm, đường

- Rau gia vị thái nhỏ: Lá lốt, lá chanh, gừng, ớt, hành lá, hành khô.

Cách làm:

Cách làm chả ốc thơm ngon đúng điệu, càng ăn càng "nghiện" - 2

- Ốc nhồi luộc xong rửa sạch, băm nhỏ, trộn với tất cả các loại nguyên liệu đã chuẩn bị.

- Quật chả bằng tay 20-30 phút giúp chả ốc dai và ngon hơn.

- Vo viên rồi hấp cách thủy 15 phút.

Cách làm chả ốc thơm ngon đúng điệu, càng ăn càng "nghiện" - 3

- Chờ chả ốc nguội rồi đem chiên vàng đều 2 mặt.

Có lẽ chả ốc ngon nhất ở sự kết hợp giữa vị ốc giòn sật,&nbsp;thịt xay mềm ngọt cùng các loại rau gia vị khiến người ăn bùng nổ vị giác. Khi vừa chiên xong còn nóng, chấm đẫm vào chén nước&nbsp;mắm gừng chua ngọt nữa là chuẩn vị.

Nhiều người đọc
