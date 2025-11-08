Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Mực chiên bơ tỏi ăn cơm hay ăn vặt đều ngon, cách làm cực kỳ đơn giản

Sự kiện: Các món hải sản Món ngon mỗi ngày
Ưu điểm của món mực chiên bơ tỏi là có thể dùng mực cấp đông hoặc tận dụng mực luộc không ăn hết để làm mà không hề giảm độ ngon.

Nguyên liệu:

- 1kg Mực 

- Tỏi băm

- Bơ

- Tương ớt, nước mắm, dầu hào, nước tương, đường, dầu màu điều

Cách làm:

- Mực làm sạch túi mực, bỏ mai, bỏ mắt.

- Đun nồi nước sôi với sả và gừng. Thả mực vào luộc tầm 3 phút đến khi con mực căng tròn, chín tới . Để mực thật khô ráo.

- Cho chút dầu ăn vào chảo, phi thơm 1 củ tỏi bằm nhỏ, 1 thìa phở bơ thực vật, 1 thìa phở tương ớt, 1/2 thìa phở nước mắm, 1/4 thìa phở dầu hào, 1/4 thìa phở nước tương, 1/4 thìa phở đường, 1 thìa dầu màu điều. Có thể gia giảm tuỳ khẩu vị.

- Sau khi phần sốt hoà quyện, trút mực vào đảo đều cho thấm sốt.

Liên tục đảo đều tay đến khi mực săn lại, thấm đẫm nước sốt.

Mực làm cách này ăn cùng cơm nóng hoặc món ăn vặt đều siêu ngon, hấp dẫn!

08/11/2025 13:50 PM (GMT+7)
