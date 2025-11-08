Thịt chiên giòn nấu chua cay, món ngon "gây nghiện" mùa lạnh

Món ăn này rất thích hợp vào ngày lạnh.

Nguyên liệu:

260g thịt heo nạc, 2 quả cà chua, mộc nhĩ, nấm kim châm, hành lá, gừng, tỏi, ớt, gia vị.

Cách làm:

Thái thịt heo thành miếng dài hoặc lát mỏng. Ướp thịt với 1 thìa muối, ít tiêu trắng, nửa thìa rượu nấu ăn, 20g bột bắp, 20g bột mì và 1 quả trứng. Trộn đều cho quyện.

Nếu thấy bột hơi khô, có thể thêm 1 quả trứng nữa. Hỗn hợp đạt chuẩn khi bột phủ đều quanh miếng thịt.

Làm nóng dầu, dùng đũa gắp từng miếng thịt cho vào chiên, tránh đổ cùng lúc khiến thịt dính vào nhau. Chiên đến khi thịt vàng giòn thì vớt ra.

Cà chua rửa sạch, khía hình chữ thập ở đầu quả. Đun nước sôi, cho cà chua vào chần sơ để bóc vỏ dễ dàng, rồi vớt ra ngâm nước lạnh.

Cà chua bỏ vỏ, thái hạt lựu; mộc nhĩ ngâm nở, thái sợi; nấm kim châm cắt bỏ gốc; hành, gừng, tỏi, ớt và hành lá băm nhỏ để riêng.

Đun nóng dầu ăn, phi thơm hành, gừng, tỏi. Cho cà chua vào xào, thêm 2 thìa tương cà, đảo cho sệt.

Trút vào một bát to nước lọc, thêm 1 thìa đường, 2 thìa nước tương để tạo vị đậm đà. Khi nước sôi, cho mộc nhĩ vào nấu khoảng 2 phút.

Tiếp tục cho nấm kim châm và thịt chiên vào, đun thêm 2 phút. Nêm nếm lại với ít muối, bột ngọt và tiêu trắng.

Cho chút nước bột năng vào khuấy đều để nước dùng sánh lại, đun sôi lần nữa rồi tắt bếp.

Múc ra bát, rắc hành lá lên trên và thưởng thức khi còn nóng.