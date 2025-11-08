Cách làm 3 món trứng hấp mềm mịn, ăn là mê

1. Trứng hấp đậu hũ non

Nguyên liệu:

3 gói đậu hũ trứng, 3 quả trứng gà, tôm, hành lá, rượu nấu ăn, nước ấm, nước tương, dầu mè.

Cách làm:

- Cắt đậu hũ trứng thành khoanh tròn dày khoảng 1 cm.

- Dùng đĩa hơi sâu lòng, xếp các khoanh đậu hũ quanh viền đĩa để tạo thành vòng tròn trang trí đẹp mắt.

- Đập 3 quả trứng vào tô, thêm nửa thìa nhỏ rượu nấu ăn rồi đánh tan. 3 quả trứng tương đương khoảng 125g, lượng nước ấm lý tưởng là khoảng 188g (tỷ lệ 1 trứng : 1.5 nước). Tỷ lệ này giúp món trứng hấp mềm, mịn và không bị khô.

- Lọc hỗn hợp trứng qua rây để loại bỏ bọt khí và cặn, đây là bí quyết giúp mặt trứng mịn bóng như lụa. Nếu không có rây, có thể dùng thìa vớt nhẹ lớp bọt nổi trên mặt.

- Trút hỗn hợp trứng đã lọc vào giữa đĩa đậu hũ, bọc lại bằng giấy bạc hoặc màng bọc chịu nhiệt. Đem hấp trong nồi hấp hoặc lò hấp 18 phút, sau đó ủ thêm 2 phút để trứng chín đều.

- Trong lúc hấp, sơ chế tôm cho vào nồi nước sôi cùng nửa thìa rượu nấu ăn, chần đến khi tôm chuyển màu hồng thì vớt ra. Khi trứng đã gần chín, lấy ra, đặt tôm lên giữa mặt đĩa, phủ lại giấy bạc và hấp thêm 5 phút.

- Sau khi hoàn thành, rưới nhẹ lên mặt ít nước tương và dầu mè, rắc thêm hành lá thái nhỏ cho thơm.

2. Trứng hấp nghêu

Nguyên liệu:

4 quả trứng gà, 300g nghêu, hành lá, rượu nấu ăn, nước, nước tương, dầu mè.

Cách làm:

- Đập trứng ra bát, đánh tan rồi thêm nửa thìa nhỏ rượu nấu ăn, khuấy đều cho trứng bớt tanh. Thêm khoảng 300ml nước lọc vào hỗn hợp trứng và khuấy nhẹ cho hòa quyện.

- Lọc hỗn hợp trứng qua rây để loại bỏ bọt và cặn. Việc này giúp món trứng sau khi hấp có độ mịn bóng, không bị rỗ.

- Nghêu ngâm trong nước muối loãng khoảng 2 tiếng để nhả cát. Sau đó, cho nghêu vào nồi nước sôi, thêm vài cọng hành lá và 1 thìa rượu nấu ăn để khử mùi tanh. Đun đến khi nghêu mở hết miệng thì tắt bếp, vớt ra rửa lại.

- Xếp nghêu vào đĩa sâu lòng. Đổ hỗn hợp trứng đã lọc vào đĩa, sao cho ngập gần hết phần nghêu. Dùng màng bọc thực phẩm chịu nhiệt hoặc úp một chiếc đĩa khác lên trên để tránh nước nhỏ vào trứng khi hấp.

- Đặt đĩa vào nồi hấp khi nước đã sôi, hấp trong 8–10 phút với lửa vừa. Sau khi tắt bếp, để nguyên trong nồi thêm 2–3 phút cho trứng định hình hoàn hảo rồi mới lấy ra. Khi ăn, rưới lên trên một chút nước tương hoặc nước tương hấp cá, thêm vài giọt dầu mè và rắc hành lá cắt nhỏ.

3. Trứng hấp thịt băm

Nguyên liệu:

4 quả trứng, 200g thịt hay xay, hành lá, gừng, tỏi băm.

Gia vị: Nước tương, dầu hào, hắc xì dầu, rượu nấu ăn, đường, bột năng.

Cách làm:

- Đập trứng ra tô, đánh tan đều. Thêm nửa thìa rượu nấu ăn để khử mùi tanh, khuấy nhẹ cho hòa quyện.

- 4 quả trứng nặng khoảng 180g, lượng nước ấm lý tưởng là khoảng 270ml (tỷ lệ 1:1.5). Khuấy đều để tạo hỗn hợp trứng mịn. Lọc hỗn hợp trứng qua rây để loại bỏ bọt khí. Nếu không có rây, dùng thìa vớt lớp bọt trên mặt, giúp mặt trứng khi hấp láng mịn, không bị rỗ.

- Trút hỗn hợp trứng vào tô chịu nhiệt, phủ lên bằng màng bọc thực phẩm chịu nhiệt, giấy bạc, hoặc úp thêm đĩa lên trên. Nếu dùng nồi hấp thì nước sôi rồi mới cho vào, hấp 10–12 phút. Nếu dùng lò hấp thì hấp 14 phút. Thời gian có thể điều chỉnh tùy theo độ dày của trứng.

- Trong khi chờ trứng hấp chín, chuẩn bị phần thịt bằm. Đun nóng ít dầu trong chảo, cho thịt xay vào đảo tơi, xào đến khi thịt chuyển màu. Cho hành, gừng, tỏi băm vào phi thơm. Sau đó nêm 1 thìa nước tương, ½ thìa hắc xì dầu, 1 thìa dầu hào, ½ thìa đường. Đảo đều cho thịt lên màu đẹp, rồi thêm nửa chén nước lọc vào cho thịt thấm vị.

- Khi thịt đã ngấm, cho chút nước bột năng để tạo độ sánh, đun đến khi sốt hơi sệt lại thì tắt bếp. Rắc hành lá lên trên cho thơm. Khi trứng hấp đã chín, nhẹ nhàng lấy ra và rưới phần thịt bằm sốt lên mặt trứng.