Trời mưa lạnh cứ làm món này, cả nhà "đánh bay" nồi cơm

Nguyên liệu:

- 600g sườn

- 1 thìa canh tỏi băm

- 1 thìa canh ớt băm

- 1 thìa canh đường thốt nốt

- 1 thìa cà phê muối

- 1 thìa canh nước mắm

- 20 quả trứng cút

- 1 lon nước ngọt có ga

Cách làm:

- Sườn chần qua với nước sôi, rửa sạch, để ráo.

- Ướp sườn cùng tỏi, ớt, muối, nước nắm trong 15 phút hoặc lâu hơn càng ngấm vị.

- Làm nóng chảo, thêm dầu ăn và đường đảo đều đến khi có màu cánh gián, cho sườn và đảo săn.

- Thêm 1 lon nước ngọt có ga vào đun trên lửa lớn tầm 20 phút cho nước gần cạn hết.

- Trứng cút đem luộc rồi chiên vàng, trút vào chảo sườn rồi đảo đều, đun tiếp tầm 10 phút.

Sườn chín mềm, trứng cút béo ngậy, thấm đẫm gia vị.

Món ăn đơn giản nhưng trẻ con, người lớn đều mê!