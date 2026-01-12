Loại quả hỗ trợ thải độc gan và phòng ung thư, nấu chín ngon ngọt lại bổ đủ đường

Su su - Dinh dưỡng hỗ trợ thải độc gan và phòng ung thư

Các nghiên cứu chỉ ra rằng các hợp chất tự nhiên trong su su có khả năng làm chậm quá trình tiêu hóa tinh bột và hấp thụ đường. Điều này giúp ngăn chặn tình trạng đường huyết tăng đột ngột sau khi ăn, đặc biệt có lợi cho những người đang điều trị bệnh tiểu đường tuýp 2 hoặc những người có nguy cơ cao mắc bệnh này.

Chiết xuất từ quả su su có tác dụng hỗ trợ gan trong việc chuyển hóa chất béo và giảm tích tụ mỡ trong gan. Việc bổ sung su su vào thực đơn giúp bảo vệ tế bào gan khỏi các tổn thương do độc tố, đồng thời hỗ trợ quá trình đào thải các chất cặn bã ra khỏi cơ thể một cách hiệu quả hơn.

Su su chứa một lượng lớn các hợp chất chống oxy hóa và flavonoid có khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào ác tính. Một số nghiên cứu sơ bộ cho thấy các dưỡng chất trong su su có thể giúp làm chậm quá trình nhân bản của tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư cổ tử cung và ung thư đại trực tràng.

Gợi ý món ngon từ quả su su

Su su xào trứng là một trong những món ngon từ từ su mà bạn không nên bỏ qua.

Nếu không thích trứng gà, bạn hãy thức xào su su với thịt bò xem nào. Công thức nấu không quá phức tạp nhưng lại có thể làm ra một món ăn vừa ngon lại bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe.

Su su và tôm khô đều là những nguyên liệu dùng để chế biến món canh khá ngon.

Su su có thể làm nguyên liệu để chế biến các món nộm. Bạn đã thử ăn món nộm su su chưa?

Tương tự như món su su xào tỏi, su su xào cà rốt cũng không có nguyên liệu từ thịt cá nhưng vẫn có thể cho ra đời một món ăn cực kỳ ngon và dễ ăn.

Một trong những món ngon từ su su không thể không kể đến chính là món canh su su nấu sườn non. Món ăn dường như rất phổ biến và hầu như ai cũng có thể làm được.