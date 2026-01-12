Hoa đỗ mai rực hồng trên đồi ở TPHCM, du khách rủ nhau đến 'săn' ảnh

Từ cuối tháng 12, những cụm đỗ mai bắt đầu trổ hoa tại khu vực chân núi Tao Phùng và ven đường Hạ Long. Sắc hồng phớt trải dài trên triền đồi khô cằn, nổi bật giữa nền trời xanh trong và biển khơi phía xa, mang đến khung cảnh nên thơ.

Thời điểm giáp Tết, khi tiết trời se lạnh, đồi Con Heo trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách, đặc biệt là giới trẻ và những người yêu thích khám phá, "săn" ảnh thiên nhiên. Nhiều người ví nơi đây như “mùa xuân sớm” của phường Vũng Tàu.

Nhiều du khách cho biết, hoa đỗ mai nở rộ đúng thời điểm giáp Tết tạo cảm giác mùa xuân đến sớm. Chị Ngọc Anh (du khách đến từ Đồng Nai) chia sẻ: “Lần đầu đến đồi Con Heo vào mùa đỗ mai, tôi khá bất ngờ vì khung cảnh nơi đây rất đẹp. Hoa nở thành từng chùm, lên hình rực rỡ, cứ ngỡ như mùa xuân đã đến rồi".

Theo một số bạn trẻ thường xuyên đến đây chụp hình, thời điểm sáng sớm và chiều muộn là lúc ánh sáng đẹp nhất, dễ bắt trọn sắc hoa cùng khung cảnh biển trời.

Anh Nguyễn Tuấn Quốc (31 tuổi, trú phường Bình Dương, TPHCM) cho biết, anh và nhóm bạn rủ nhau lên đồi Con Heo từ sáng sớm để “săn” ảnh. “Hoa đỗ mai nở đúng dịp cuối năm khiến không khí Tết rõ rệt hơn. Đứng trên đồi nhìn xuống biển, cảm giác rất thư thái", anh Quốc chia sẻ.

Đỗ mai là loài cây thuộc họ đậu, còn được gọi với nhiều tên khác như: điệp anh đào, hồng mai, đào đậu. Cây có quả giống đậu và ra hoa vào dịp Tết nên được gọi là đỗ mai.

Hoa mọc thành chùm, có màu hồng nhạt hoặc trắng, hình dáng giống hoa so đũa, không có hương thơm đậm. Người dân địa phương quen gọi loài hoa này là “anh đào nhiệt đới”.

Sắc hoa đỗ mai bung nở đúng độ giao mùa không chỉ làm bừng sáng cảnh quan núi Tao Phùng, mà còn tạo khung cảnh thơ mộng trên tuyến đường ven biển, mang đến cảm giác tươi mới, bình yên giữa những ngày cuối năm tất bật.